Zničené mládí

24. 4. 2023 / Wenzel Lischka

Počty zničených mladých lidí drogami se snad u nás ustálily na nějakém průměru. Možná dokonce i rostou, ale to se moc nedozvíme. Statistiky jsou nedůvěryhodné. Průměr o utrpení sociálně vyloučených skupin a jedinců neříká nic. Polistopadová generace mladých lidí odnesla největší náraz a nárůst v užívání drog. Čekali jsme lepší zacházení s člověkem, ale byli jsme na velkém omylu. Člověk je spotřební zboží ekonomiky. Kdo neměl drogami zničeného syna nebo dceru doma, neuvěří, že problém užívání drog je tak naléhavý. Cizího krev neteče.

Běžný občan podléhá iluzi, že užívání drog mládeží není nějakou důležitou otázkou dneška, ale pouze okrajovým problémem. Proboha, co těch světodějných, ekonomických, politických, válečných, ekologických a jiných problémů dnes máme! Děti a mládež na drogách je problém přece pouze velmi okrajový.

A pokud se nějaký křiklavý případ vyskytne, mohou za to rodiče, že své ratolesti řádně nepoučili. Také máte doma takové slabomyslné a duševně mdlé potomky a puberťáky, kteří vám uvěří každé slovo, a kteří vás bezvýhradně poslouchají? Možná by jim návštěva u psychiatra nevadila. Je docela možné, že jsou indolentní a dementní.

Drogy jsou veřejné tabu. Není dobré se o nich příliš šířit. Především se takto na ně nevhodně upozorňují děti a mládež. A také to nelibě nesou obchodníci. Dospělých příležitostných uživatelů je však habaděj, že bychom se divili. Také oni chrání svoji svobodu a demokracii.

Kde je poptávka, tam je nabídka. A kde není poptávka, tam ji jako u každého zboží hravě vytvoříme. Například, pomocí zábavní kultury. V každém správném akčním filmu se vyskytují drogy, sex, vulgarizmy, násilí a zabíjení. Veřejně se o tom nemluví. Tvůrci pokleslé kultury se vymlouvají, že zdravý člověk je schopen rozlišovat mezi fiktivní realitou a realitou skutečnou.

Kdo je však dnes zdravý? Všichni jsou nějak nemocní. Zdraví je nepovědomost o nemoci, je to zapomenutí na nemoc. Prostě se chvíli cítíte dobře, než vám zase bude víceméně špatně, a než vás zase bude víceméně něco bolet. Také polykáte prášky, ale nefetujete?

Dvě nezávislé reality autonomně bují v mysli civilizovaného člověka, aniž by spolu na úrovni vědomí splývaly. V tom je právě ta jejich účinnost. Pravice neví, co dělá levice. Vědomí neví, co činí podvědomí. Bez takové dispozice by náš hospodářský život byl nemožný a trvale udržitelný hospodářský růst by zašel na úbytě.

Paranoidní schizofrenie není diagnózou pouze drogově závislých osob, ale nacházíme ji v latentní podobě u každého tzv. zdravého člověka. Zkuste ji najít u sebe.

Pohyb skýtá možnosti radostných stavů a zdraví. Vyžaduje to uvědomění, soustředění, dřinu a trvá to dlouho, než se pozitivní vliv kvalitního tělesného pohybu projeví. Píchnutí jehlou tolik nebolí a je vám dobře ihned. Pozor, hormony uvolněné soupeřením a soutěžením s druhými i se sebou jsou falešné. Jinak by si přece fotbalové primadony občas něco nešlehly.

Otázkou pohybu mládeže se zabývá každá vláda. To, aby se neřeklo, že usedlí úředníci na ministerstvu školství a tělovýchovy, kteří svůj vlastní tělesný pohyb nenávidějí, nic nedělají. Toky peněz ze státního rozpočtu nejsou adekvátní výsledkům, které by měly dosahovat, kdybychom to s tělovýchovou mládeže mysleli upřímně a vážně. Takto se jedná o pouhý zastírací manévr.

Peníze přece nebudou samy proti sobě. Hledají zdroje, u kterých by se nasytily, ztloustly a rozmnožily. Není-li žádný zdroj, opět jej snadno vytvoříme. Rozhodují za nás. Pouze děláme, že nikoliv, abychom si nezkazili image, postavení a nepokazili onu potměšilou hru.

Sami dobře placeni, šíříme účelové a pochybné názory (dezinformace), u kterých požadujeme důvěru od veřejnosti zadarmo. Když nám lidé nevěří, tak se velmi zlobíme. Kampaně na vymývání mozků následují jedna za druhou. Poměry se však rozhodně zlepšily. Ve středověku se nevěřící lidé upalovali. Dnes by to s ohledem na uhlíkovou stopu nešlo. Aspoň k něčemu je ten zelený úděl dobrý. Zvláště, když je všude hodně trávy.

A zničené mládí? Sami již mladí nejsme, tak co bychom se s ním trápili. Co tě nepálí, to nehas. Chceš-li něco hasit a přijít si k pěkným penězům, tak zapaluj. Podněcuj veřejné mínění k blbosti. Pro koho tu svobodu a demokracii vlastně budujeme? Pro naše děti nebo pro peníze?







