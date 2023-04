Ekologie v čase války

26. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

Válka na Ukrajině se ukázala být pro velké ruské dřevařské společnosti darem z nebes. Už se neřídí ekologickými normami vyžadovanými pro vývoz dřeva do Evropy nebo dokonce ruskými zákony na ochranu některých pralesů - a Kreml jim ještě pomohl uzavřením nebo omezením činnosti všech nezávislých organizací na ochranu životního prostředí.

Putinova válka na Ukrajině má negativní dopad na stále více aspektů života v Rusku a vůdce Kremlu se ze všech sil snaží ospravedlnit to, co se děje, tím, že obviňuje cizince a zároveň znesnadňuje lidem dozvědět se pravdu potlačováním těch, kteří se na to snaží upozornit.

Nikde není tento vzorec zjevnější a nikde není pravděpodobnější, že bude mít dlouhodobé důsledky pro zemi a vlastně i pro svět, než v tom, co se stalo s lesy Ruské federace a s organizacemi, které se dlouho snažily bránit tyto přírodní zdroje pro budoucnost.

Když EU přestala dovážet ruské dřevařské výrobky, ruské firmy se přestaly cítit nuceny dodržovat normy, které EU požaduje, a začaly kácet pralesy na ruském severu, čímž bylo ukončeno moratorium na takové aktivity, které platilo několik let.

Podle některých pozorovatelů jen jedna velká firma nyní vytěžila dřevo na 1,5 milionu hektarů půdy, čímž zničila přírodní stanoviště, zvyšuje pravděpodobnost záplav a otevírá půdu kriminálním aktivitám různého druhu.

Kreml to všechno přikryl řečmi o "suverénní ekologii", konceptu, který naznačuje, že každá země může dělat s životním prostředím, co chce. A aby k tomu v Rusku došlo bez vměšování, Moskva rozpustila řadu ekologických organizací, které nemá pod kontrolou, a zbytek přeměnila na organizace, které plní příkazy režimu.

V loňském roce označilo ruské ministerstvo spravedlnosti čtyři ekologické skupiny za zahraniční agenty – Přátele Baltu, Archangelské hnutí 42, Sachalinskou ekologickou hlídku a Centrum pro ochranu a studium ryb a rybího habitu. Krátce na to byly všechny čtyři tyto skupiny zrušeny.

Putinův režim zřetelně věří, že si v této sféře může dělat, co chce, a že pokud o tom nikdo nebude vědět, Moskva za svou agresi vůči životnímu prostředí neponese žádné následky.

Zdroj v ruštině: ZDE

