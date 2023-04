Tuniské hřbitovy se plní, na pobřeží moře vyvrhuje stovky mrtvol uprchlíků

30. 4. 2023

čas čtení 6 minut





Nemocnice, márnice a pohřebiště jsou pod tlakem, jen v jednom regionu bylo letos nalezeno více než 300 těl



Tuniské úřady zvažují výstavbu nových hřbitovů, protože v zemi dochází místo pro pohřbívání uprchlíků, kteří jsou každý den vyplavováni na pobřeží.



Podle OSN byly první tři měsíce roku 2023 pro lidi, kteří se pokoušeli překonat centrální Středomoří, nejsmrtelnější od roku 2017, přičemž stále více lodí s žadateli o azyl ztroskotalo na moři.



Těla, včetně těl dětí a těhotných žen, se často objevují na plážích Tuniska, kde jsou sbírána a pohřbívána. Tuniské úřady zvažují výstavbu nových hřbitovů, protože v zemi dochází místo pro pohřbívání uprchlíků, kteří jsou každý den vyplavováni na pobřeží.Podle OSN byly první tři měsíce roku 2023 pro lidi, kteří se pokoušeli překonat centrální Středomoří, nejsmrtelnější od roku 2017, přičemž stále více lodí s žadateli o azyl ztroskotalo na moři.Těla, včetně těl dětí a těhotných žen, se často objevují na plážích Tuniska, kde jsou sbírána a pohřbívána.



V loňském roce bylo podle tuniského Červeného půlměsíce jen v oblasti Sfaxu nalezeno více než 800 těl a od začátku roku 2023 jich bylo nalezeno více než 300. V důsledku toho se pohřby konají téměř každý den, aby se snížil tlak na nemocnice, místní márnice překročily svou kapacitu a na mnoha městských hřbitovech dochází místo pro pohřbívání uprchlíků, zejména ze subsaharské Afriky.



"Kvůli přílivu velkého počtu obětí přesáhlo více než 170 těl kapacitu, kterou má oddělení soudního lékařství univerzitní nemocnice Habiba Bourghiba," uvádí se v prohlášení guvernorátu Sfax, který uspořádal mimořádnou schůzku se zdravotnickými orgány, aby našel "radikální řešení" tohoto problému. Mezi ně patří "rychlé vyčlenění hřbitova pro imigranty a poskytnutí chladírenských vozů pro převoz často se rozkládajících těl".





Od ledna dorazilo k italskému pobřeží více než 35 000 lidí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2022, přičemž v posledním měsíci prudce vzrostl počet uprchlických lodí, které se snaží dostat na malý italský ostrov Lampedusa, jedno z nejjižnějších území Evropy. Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se letos z Tuniska vydalo na cestu téměř 20 000 migrantů a z Libye asi 15 500 migrantů. Více odchodů však znamená také více úmrtí, přičemž italské a maltské úřady jsou obviňovány ze zpoždění v záchranných pracích.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Itálie a Malta, dvě členské země EU, které jsou podle mezinárodního práva povinny zasahovat při záchraně žadatelů o azyl v centrálním Středomoří, byly obviněny z toho, že nereagují včas na různá tísňová volání z potápějících se lodí.





0

155

Filippo Furri, spolupracovník výzkumné skupiny Mecmi, která se snaží zkoumat úmrtí během migrace, uvedl: "Tuniský systém pro příjem a správu mrtvol nebyl na takovou situaci připraven."Kolabují oddělení soudního lékařství, kolabují hřbitovy. Neví se kam s mrtvolami."Furri dodal: "Tuniští koronerové, ktřží provádějí pitvy těl subsaharských žadatelů o azyl, slouží ke zjišťování příčin smrti, nikoliv identity oběti. Úřady nemají povinnost tělo identifikovat. Pokud navíc neexistují rodinní příslušníci, kteří by zmizení ohlásili, stává se identifikace pro úřady "irelevantní"."Silvia Di Meo, antropoložka z Janovské univerzity a členka projektu Mem.Med - Memoria Mediterranea, jehož cílem je identifikovat lidi pohřešované ve Středozemním moři, uvedla, že při pokusu o přeplavbu Středozemního moře zemřelo mnohem více lidí, než kolik se jich podaří identifikovat, nebo dokonce i najít."Existuje mnoho přízračných ztroskotání a úmrtí, která nejsou hlášena na národní úrovni," řekl Di Meo. "Na základě zpráv, které dostáváme od rodin migrantů, víme, že mnoho úmrtí zůstává neznámých. Jedná se o trosečníky, jejichž těla nedorazí na pevninu nebo nejsou na moři nalezena."Dodala, že není vůle tyto lidi jmenovat, "protože to vyžaduje převzetí odpovědnosti a uznání různých zločinů"."Vzpomínka na tato úmrtí je politicky velmi nepohodlná," dodala.Aby se zabránilo mimořádné situaci, povolily některé tuniské obce pohřbívání migrantů na místních hřbitovech. Na jednom ze hřbitovů v pobřežním městě Sfax, které se nachází 270 km jihovýchodně od Tunisu, již úřady vyčlenily oblast pro pohřbívání subsaharských migrantů, kde na mrtvoly čekají prázdné a bezejmenné náhrobky."Jedním z hlavních problémů při vyzvedávání migrantů uvízlých na tuniském pobřeží je identifikace obětí," uvedl jeden z aktivistů občanské společnosti, který pomáhá při vyzvedávání těl. "Je to velmi složitý úkol vzhledem k tomu, že většina těl je nalezena bez dokladů a v pokročilém stavu rozkladu, což naznačuje, že byla ve vodě několik dní."Libyjská pobřežní stráž od roku 2017 hlídkuje ve Středozemním moři na základě dohody s Itálií, která ji zmocnila k navracení lidí do Libye, kde jsou podle humanitárních organizací uprchlíci mučeni a sexuálně zneužíváni. Jelikož však Tunisko předstihlo Libyi jako hlavní odjezdové centrum migrantů, ministři zahraničí EU jednali o tom, jak reagovat na rostoucí nestabilitu v zemi, která je vstupní branou africké migrace do Evropy.Ačkoli se země EU obávaly podpořit prezidenta Kaise Saída, který uzavřel tuniský parlament, prosadil novou ústavu, jež mu dává rozsáhlou výkonnou moc, a zasahuje proti politickým oponentům i africkým migrantům, evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová v pátek vyjádřila "ochotu navázat s Tuniskem silnější operativní partnerství v oblasti boje proti převaděčství".Černošští přistěhovalci žijící v Tunisku žijí jsou v problematické situaci od 21. února, kdy Saíd pronesl rasistický projev, v němž tvrdil, že nelegální migrace z jiných částí Afriky je součástí mezinárodního spiknutí, jehož cílem je změnit charakter Tuniska.Krátce po tomto projevu byli žadatelé o azyl ze subsaharské Afriky vystěhováni ze svých domovů a celé čtvrti, kde žili, byly napadeny.Pracovníci humanitárních organizací uvádějí, že mnoho uprchlíků, včetně těch z Jemenu a Súdánu, okamžitě opustilo zemi v chatrných kovových člunech. Řada z nich se podle nich stále pohřešuje.