Maďarsko v Radě Evropy podporuje Srbsko proti Kosovu

28. 4. 2023

Srbský prezident Aleksandar Vučić očividně hraje o čas. Oficiálně byl nyní pro jednání s Kosovem zřízen výbor, který má sledovat provádění dohod, ale ve skutečnosti Vučić jasně prohlásil, že dohodu mezi Srbskem a Kosovem navrženou EU nepodepíše.

Kromě toho nejen zintenzivnil svou rétoriku proti EU, ale také vyzval k bojkotu místních voleb v severním Kosovu. Výsledkem je, že Srbové nešli minulou neděli k volbám, a proto institucionální a politické vakuum zůstává. Bojkot nazval "pokojným povstáním srbského lidu", který "již nebude tolerovat výhradně vnucená řešení, krutost, špatné zacházení, zraňování, střelbu, jen aby získal frázi chvály z Bruselu a Washingtonu".

Vučić předem řekl, že nikdo nepůjde do volebních kontejnerů a "hlasovat pro okupačního gauleitera Albina Kurtiho". Kurti je premiérem Kosova. Volby musely být vyhlášeny, protože Vučić a jeho političtí spojenci v severním Kosovu zajistili, aby srbští starostové a místní radní loni v listopadu rezignovali.

Návštěva vojenské přehlídky

Když mluvil o západní pětici, která zahrnuje Spojené státy, Francii, Velkou Británii, Německo a Itálii, Vučić řekl: "Hanba všem dohromady, všem těm lhářům!" Řekl, že měli pouze cíl "zlomit Srbsko".

Den před volbami v severním Kosovu navštívila srbská hlava státu také vojenskou přehlídku v Bělehradě, společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který je také autokratickým vládcem, a prezidentem bosenské části země, prokremelským politikem Miloradem Dodikem. Orbán a Vučić oznámili posílení spolupráce v bezpečnostním sektoru.

Spolupráce mezi Srbskem a Maďarskem byla také viditelná na pondělním hlasování v Radě Evropy. Dvě třetiny ze 46 členských států požadovaných pro přijetí hlasovaly pro to, aby se Kosovo brzy stalo součástí organizace. Maďarsko však hlasovalo proti. Srbsko Kosovo neuznává. Maďarský zástupce se nejprve hlasitě snažil odvrátit zařazení bodu na pořad jednání, pak se pokusil rozhodnutí odložit. Podporu však nedostal. Vučić oznámil "hluboké a podstatné" změny v srbské zahraniční politice po kladném hlasování pro Kosovo v Radě Evropy. Pokud nebude respektována územní celistvost Srbska, nevidí důvod, proč by Srbsko mělo respektovat územní celistvost ostatních, řekl. Srbsko by také mohlo mlčet místo toho, aby se za každou cenu hnalo chránit něčí integritu.

Srbské sjednocení

To samozřejmě odkazuje na územní celistvost sousedního státu Bosna a Hercegovina, který je Dodikem neustále napadán. Minulý víkend Dodik vyzval ke sjednocení Republiky srbské se Srbskem a dodal, že "toto století je stoletím srbského sjednocení".

Tento postoj podporuje i šéf srbské rozvědky Aleksandar Vulin, který je také mužem Kremlu. Analogicky s "ruským světem", hegemonickými aspiracemi Kremlu, v sousedních státech, sleduje koncept "srbského světa".

