Plasty jsou již obsaženy v krvi, mateřském mléce i v placentě. Nyní se zjišťuje, že je zřejmě máme i v mozku

2. 5. 2023

Částice by mohly souviset s kognitivními poruchami a neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba



Vědci z Vídeňské univerzity objevili částice plastu v mozku myší pouhé dvě hodiny poté, co myši požily pitnou vodu obsahující plast.



Jakmile se plastové částice dostanou do mozku, "mohou zvyšovat riziko zánětu, neurologických poruch nebo dokonce neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba," uvedl ve svém prohlášení jeden z výzkumníků Lukas Kenner, ačkoli k určení vztahu mezi plasty a těmito mozkovými poruchami je zapotřebí dalšího výzkumu. Kromě potenciálně závažných degenerativních důsledků se vědci domnívají, že kontaminace našeho mozku mikroplasty může způsobit i krátkodobé zdravotní účinky, jako jsou kognitivní poruchy, neurotoxicita a změněné hladiny neurotransmiterů, které mohou přispět ke změnám chování. Vědci z Vídeňské univerzity objevili částice plastu v mozku myší pouhé dvě hodiny poté, co myši požily pitnou vodu obsahující plast.Jakmile se plastové částice dostanou do mozku, "mohou zvyšovat riziko zánětu, neurologických poruch nebo dokonce neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba," uvedl ve svém prohlášení jeden z výzkumníků Lukas Kenner, ačkoli k určení vztahu mezi plasty a těmito mozkovými poruchami je zapotřebí dalšího výzkumu. Kromě potenciálně závažných degenerativních důsledků se vědci domnívají, že kontaminace našeho mozku mikroplasty může způsobit i krátkodobé zdravotní účinky, jako jsou kognitivní poruchy, neurotoxicita a změněné hladiny neurotransmiterů, které mohou přispět ke změnám chování.



V průběhu svého výzkumu podával tým myším vodu s příměsí částic polystyrenu - typu plastu, který je běžný v obalech na potraviny, jako jsou kelímky od jogurtů a polystyrenové obaly na jídlo.



Pomocí počítačových modelů, které sledovaly rozptyl plastů, vědci zjistili, že nanočástice plastů - které jsou menší než 0,001 milimetru a jsou pouhým okem neviditelné - byly schopny přesunout se do myších mozků prostřednictvím dosud neznámého biologického "transportního mechanismu". V podstatě se tyto drobné plasty vstřebávají do molekul cholesterolu na povrchu mozkové membrány. Takto uloženy v malých lipidových balíčcích překonávají hematoencefalickou bariéru - stěnu krevních cév a tkání, která chrání mozek před toxiny a jinými škodlivými látkami.



Ačkoli se vídeňská studie zaměřila na účinky plastů konzumovaných v pitné vodě, není to jediný způsob, jakým lidé plasty přijímají. Čínská studie z roku 2022 se soustředila na to, jak plasty vdechované nosem ovlivňují mozek, přičemž vědci uvedli, že "bylo možné pozorovat zjevnou neurotoxicitu nanoplastů". Zjednodušeně řečeno, vdechované plasty vedou ke snížené funkci určitých mozkových enzymů, které špatně fungují i v mozku pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.



Plasty samozřejmě také jíme a nové výzkumy týkající se plastů a zdraví mozku se objevují souběžně s průlomovými studiemi o tom, jak tyto kontaminanty ovlivňují zdraví našeho zažívacího traktu. Stejně jako krevní a mozková bariéra je i gastrointestinální bariéra náchylná k narušení nanoplasty - ty mohou ve střevech vyvolat zánětlivé a imunitní reakce a také odumírání buněk.



V tuto chvíli je jasné, že plasty pronikly do většiny částí lidského těla, včetně naší krve, orgánů, placenty, mateřského mléka a gastrointestinálního systému. I když ještě plně nerozumíme tomu, jak plasty ovlivňují různé části našeho těla, mnoho chemických látek obsažených v různých typech plastů je známými karcinogeny a hormonálními disruptory, které jsou spojovány s negativními zdravotními důsledky včetně obezity, cukrovky, reprodukčních poruch a neurologických poruch u plodů a dětí.



Letos na jaře vedla Boston College Global Observatory on Planetary Health vůbec první analýzu zdravotních rizik plastů v celém jejich životním cyklu a zjistila, že "současné vzorce výroby, používání a likvidace plastů nejsou udržitelné a jsou zodpovědné za významné poškození lidského zdraví ... a také za hluboké společenské nespravedlnosti".



Nic z toho není povzbudivou zprávou - zejména ve světle skutečnosti, že výroba plastů se stále zrychluje. Přesto je lepší pochopení důsledků plastů pro lidské zdraví zásadním krokem k zákazu plastů, který podporuje 75 % lidí na celém světě. Povzbudivé je, že více než 100 zemí zavedlo úplný nebo částečný zákaz jednorázových plastových tašek a že politici v některých zemích uvažují o plastech více z hlediska jejich nákladných externalit, včetně znečištění a vlivu na zdraví. Globální regulace plastů však stále značně neodpovídá vědeckému i veřejnému mínění.



V roce 2021 kanadská vláda oficiálně klasifikovala plasty jako toxické podle kanadského zákona o ochraně životního prostředí. Tento krok znamená, že vláda má větší kontrolu nad výrobou a používáním plastů a omezuje druhy expozice, které ohrožují zdraví. V reakci na to výrobci plastů, včetně společností Imperial Oil, Dow Chemical a Nova Chemicals, vytvořili koalici, která se snaží tato nařízení rozdrtit.



