Ruské regionální elity nejsou žádnou nadějí do budoucna

3. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Rusové, kteří jsou proti putinismu, téměř jednomyslně věří, že aby se Rusko stalo skutečně demokratickým, musí vytvořit skutečný federalismus. To je nepochybně pravda, jenže většina těch, kteří tuto myšlenku podporují, si neuvědomuje problémy, které je třeba v regionech řešit, a zaměřuje se pouze na Moskvu, říká politolog Grigorij Golosov.

Takoví lidé si myslí, že pokud centrum rozšíří autonomii regionů a zaručí, že v ústavě bude vše potřebné pro demokratickou federaci, postačí to ke zlepšení. Ale není tomu tak.

Namísto toho existuje velké nebezpečí, že pokud se k problému přistoupí pouze tímto způsobem, regiony se opět stanou semeništěm pro znovuzrození autoritářství v Rusku, stejně jako tomu bylo v 90. letech. A to by vedlo k čemusi jako "autoritářský" federalismus, který nyní existuje v Rusku v případě Čečenska.

Autoritářské tendence začaly v Rusku objevovat už v 90. letech jak ve federálním centru, tak v regionech. Ale v regionech možná byly ještě silnější. Mnoho zvolených gubernátorů si fakticky uzurpovalo moc, zlikvidovalo veškerou místní opozici a zdálo se, že chtějí vládnout navždy.

Je důležité mít tohle na paměti, protože velká část podpory, kterou Putin získal pro svou recentralizaci, pocházela od lidí, kteří byli naštvaní kvůli zničení demokracie ze strany regionálních vůdců. Mnoho z nich chápalo gubernátorskou svévoli jako větší zlo než centralismus.

Od 90. let se toho samozřejmě hodně změnilo; a jak federalismus, tak demokracie již neexistují.

Realita regionálního politického života je nyní taková, že v každém z regionů existují úzce propojené vládní skupiny, které ovládají všechny sféry života a podporují místní autoritářství. Jejich moc je omezena pouze občasným vysláním nového gubernátora z centra, ačkoli tento jedinec, aby byl efektivní, s nimi stejně musí najít společnou řeč.

Stojí za to se ptát, co se stane, bude-li v rané fázi přechodu k demokracii formulován a realizován požadavek na "hlubokou federalizaci"? Zmizí tyto vládnoucí skupiny samy od sebe? Opustí zemi? Nebo zařídí, aby vyhrály svobodné volby, pokud budou vypsány? Existuje jen málo důvodů k optimismu ohledně kterékoli z odpovědí.

Stupeň kontroly, kterou tyto skupiny v současnosti mají nad regiony, je takový, že jejich de facto vůdci zůstanou u moci, ne-li osobně, tedy prostřednictvím svých nastrčených zástupců. A tak se nová autoritářská decentralizace stane politickým faktem. Opravdu chceme, aby to bylo ústavně zaručeno?

Odpověď by měla a musí znít ne, a to zase znamená, že návratu k federalismu by mělo předcházet poměrně dlouhé přechodné období, během kterého si ústřední vláda ponechá vážné pravomoci ohledně regionů.

Byl to nedostatek efektivní samosprávy, který byl jednou z hlavních příčin selhávající demokratické vlády v Rusku v 90. letech. Ale tento problém nemá nic společného s federalismem.

Ve skutečnosti to byli gubernátoři, co se těšili federálním zárukám, kdo hrál poměrně významnou roli při omezování místní samosprávy v Rusku, až k současnému bídnému stavu.

Zdroj v ruštině: ZDE

