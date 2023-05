Antidemokratická Británie: Královská rodina má pravomoc cenzurovat přenosy z korunovace vysílané v BBC

6. 5. 2023

BBC předkládá materiál před použitím ke schválení Buckinghamskému paláci, což vyvolává otázky ohledně její redakční nezávislosti.



BBC umožnila Buckinghamskému paláci vetovat záběry, které smí použít ve svém zpravodajství o korunovaci, což vyvolává otázky o nestrannosti celostátního televizního vysílání ve vztahu k monarchii.



Podle osob obeznámených se situací BBC v minulých dnech předložila paláci ke schválení materiál v pořadech s královskou tematikou a Buckinghamský palác prohlásil, že některé díly nemohou být použity.

"Poměr sil je v tuto chvíli trochu více na straně královské rodiny než na straně BBC," uvedl jeden ze zdrojů v BBC.





"Rozhodnutí účtovat britským mediálním společnostem nepřiměřený komerční poplatek (bez zviditelnění skutečných nákladů) se zdá být zvrácené, když BBC umožňuje zahraničním vydavatelům a vysílatelům tytéž záběry zdarma."







Podrobnosti v angličtině ZDE

BBC vede celosvětové zpravodajství o této události a její záběry krále Karla ve Westminsterském opatství budou sdíleny s dalšími zpravodajskými kanály po celém světě. To vedlo u konkurenčních vysílatelů k obavám, že musí důvěřovat redakčním rozhodnutím BBC ohledně toho, co smí být během slavnostní církevní bohoslužby vysíláno.Korunovační zpravodajství BBC řídí Claire Popplewellová, která pro korporaci dohlíží na královské události. Začátkem letošního roku ji král jmenoval komandérem Královského viktoriánského řádu jako uznání za její práci při přípravě zpravodajství BBC o platinovém jubileu jeho matky.Členství v Královském viktoriánském řádu se uděluje těm, kteří sloužili panovníkovi. Na rozdíl od většiny ostatních vyznamenání, která jsou udělována na doporučení vlády, jsou nositelé tohoto ocenění vybíráni osobně panovníkem.Popplewell, kterého zdroj z BBC označil za "v současnosti jednoho z nejmocnějších lidí v BBC", pomáhá řídit vztahy vysílací společnosti s palácem.Aby to nebylo tak jednoduché, je zaměstnána v komerční odnoži BBC Studios, která je ziskovou společností korporace. To vedlo k rozkolu mezi veřejnoprávní zpravodajskou divizí BBC, která má přísnější redakční kodex, a týmem BBC Studios, který připravuje zpravodajství, jež bude vysíláno na BBC One.Již nyní se objevují náznaky, že královská rodina vybírá, co může veřejnost vidět. Podle deníku Times král Karel vetoval televizní přenos svého pomazání arcibiskupem z Canterbury. To znamená, že veřejnost nebude moci sledovat, jak se ze zlaté nádoby ve tvaru orla nalévá posvátný olej z Jeruzaléma do "korunovační lžíce" z 12. století a poté se roztírá na Karlovu hlavu, hruď a ruce.Není to poprvé, co BBC umožnila paláci mít kontrolu nad královskými záběry. Deník The Guardian již dříve odhalil, jak palác vetoval konkrétní záběry ze zádušních mší královny Alžběty II. a zakázal jejich další použití ve zpravodajství a na sociálních sítích.Královští zaměstnanci měli během jednání skupinu na WhatsAppu, ve které byli vedoucí pracovníci BBC, ITV a Sky News informovánii, které záběry smějí být použity. Člen královské rodiny posílal každých pět minut zprávu, ve které buď schvaloval, nebo odmítal použití bloku videí.Po skončení pohřbu vysílatelé předložili hodinový záznam nejzajímavějších momentů, který směli v budoucnu znovu použít, přičemž použití jakéhokoli jiného materiálu vyžadovalo souhlas paláce.Známý televizní novinýář David Dimbleby, který se podílel na zpravodajství BBC z královnina pohřbu, později tuto zprávu potvrdil. Ve svém vystoupení na literárním festivalu v Henley popsal, že byl překvapen "mírou kontroly", kterou Buckinghamský palác vykonával nad záběry z pohřbu."Existoval úplný seznam věcí, které žádný vysílatel nesměl odvysílat, protože autorská práva patří Buckinghamskému paláci. Myslím, že to je špatně, prostě špatně. Je prostě zajímavé, jak přísně monarchie televizi kontroluje."Naznačil také, že témat, jako jsou daňové záležitosti královské rodiny, se BBC "nikdy nedotýká, protože si myslím, že mají pocit, že by se to jejich divákům nelíbilo".Britský N árodní svaz novinářů tento týden schválil rezoluci, v ní vyjádřil znepokojení nad právem veta paláce nad královskými záběry. Vyjadřují znepokojení nad tím, "že veřejná událost, kterou si lidé zaplatili a která se vysílá v televizi, by měla být byť jen v malé míře cenzurována".Stalo se tak ve chvíli, kdy se BBC na poslední chvíli ocitla ve sporu o "omezování" možnosti přístupu britských zpravodajských stanic k záběrům zpoplatněním vysokými poplatky.Rozhodnutí korporace BBC účtovat mediálním společnostem poplatky za to, čemu se v oboru říká sdílené záběry, bylo jejími konkurenty odsouzeno jako "zvrácené", protože podle nich by to zabránilo veřejnosti být svědkem klíčových okamžiků historického dne.V prohlášení novinářské asociace News Media Association se uvádí: "Vzhledem k historickému významu této události měla BBC vynaložit veškeré úsilí, aby zajistila co nejširší distribuci záběrů, které jsou vytvořeny z peněz poplatníků koncesionářských poplatků, a umožnila tak občanům Spojeného království být svědky této události, což BBC nesplnila.