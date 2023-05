Tiskárny Lexmark a ekologie

9. 5. 2023 / Bohumír Tichánek

V 19. století vzdálený sluneční výbuch poškodil telegrafní zařízení. Roku 1859 neodolala proudu iontů ani hrubá tehdejší elektrotechnika. Jenže oč hůř by dopadla současná choulostivá elektronika? V malé míře to zažila Kanada roku 1989. Takže zálohovat elektronickou dokumentaci tiskem na papír může být důležité.



Potřebujeme udržitelný rozvoj světa. Záměrně zkracovat životnost výrobků bývá na škodu.



Právě k takovým postupům vede zájem výrobců různého zboží – stále znovu vyrábět a prodávat?





Zbytečně opakované výrobě slouží „kazítka“ - součásti, které záměrně zkracují životnost na předem odhadnutou dobu. Podobně škodí nerozebíratelnost výrobku, omezená dodávka náhradních dílů nebo jejich velká cena.





České zastoupení Lexmark doporučilo pražskou opravnu. Po odeslání tiskárny jsem z opravny obdržel hodnocení poruchy, kupodivu až po jednom měsíci. Přednost mají záruční opravy, vysvětlila později. Jejich počet snad bývá nečekaně velký?





To jsou náklady pouhého výpadku napájení tiskárny. Firma Lexmark mne nyní upozornila na vhodnost pořídit si přepěťovou ochranu. Takové řešení nebylo předem doporučováno a zřejmě ani konkurenční výrobci tohle nepotřebují.





Dávný problém - opravit nebo vyhodit – je nepříjemně podepřený i záměrným podhodnocením prodejní ceny. Přitom cena součástek s jejich robotickým osazováním zajisté nedosahuje prodejní ceny desky a panelu.





119

Jak si počínají světoví výrobci tiskáren? Společnost Lexmark vyzdvihuje na svých stránkách udržitelno, a to s programem opětovného použití a recyklace tonerových kazet. To by mohlo pěkně fungovat, i když zajištění systému by si žádalo finanční zálohování kazet při nákupu. Navíc mnoho takových kazet prodávají obchodní řetězce, které se na zpětném výběru nepodílejí.Jenže neekologické souvislosti se objeví po zásadní poruše. U laserové tiskárny Lexmar během tisku vypadlo napájecí napětí 230 V. Toto nelze nikdy vyloučit, jenže výpadek zničil její elektroniku. Jinak docela podařená tiskárna půjde obnovit?Pořizovací cena nové tiskárny byla kolem čtyř tisíc korun u různých českých prodejen, před necelými třemi roky. Nyní mě však překvapila velká cena náhradních dílů.Podhodnocenou prodejní cenu nových tiskáren jejich uživatelé chápou. Výrobce se pak opakovaně hojí velkou cenou inkoustů nebo prášků, které nutno kupovat.Další souvislostí je však škodlivý vliv nízké ceny na plýtvání – porucha tiskárny vede majitele ke koupi nového kusu.Vadná deska Lexmark stojí nová 5.617 Kč, s DPH 6.797 Kč.Navíc může být potřebná i výměna panelu: Lexmark DISPLAY 2.869 Kč, s DPH: 3.471 Kč.K ceně 7.000 korun, nebo i přes 10.000 korun, přibude náklad na cenu práce kvalifikovaného opraváře.Předražování náhradních dílů nás přibližuje osudu Titanicu.