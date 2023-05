V rámci kampaně za stanovení základní rychlosti ve městech 30 km/h kráčely ve středu protestní pochody Prahou i Brnem

11. 5. 2023

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Účastníci vyzývají politiky k dialogu o zklidňování dopravy a zajištění bezpečnosti pro chodce a cyklisty Na druhou květnovou středu svolala skupina Poslední generace hned dva pochody. Po již více než dva měsíce trvající pražské kampani se minulý týden přidalo Brno. Organizátoři volají po zklidňování dopravy a zavedení rychlosti 30 km/h jako základní v obou městech. Spočítejte to někdo. pic.twitter.com/V6glNooSET — Poslední Generace 💟𝟯𝟬✌🐌 (@LastGenCZ) May 10, 2023







Pochody se obešly bez větších kontroverzí. Brněnská skupina šla průvodem okolo největšího brněnského parku Lužánky a cestu zakončila na nově zrekonstruovaném Moravském náměstí. Pražská skupina vyšla z Holešoviček, kde se k ní připojili lidé aktivní ve spolku Holešovičky pro lidi, která dlouhodobě volá po zklidnění dopravy ve vilové čtvrti, ze které se podle hesla na jejich transparentu stala “dopravní stoka”. Svou cestu zakončili na holešovickém nádraží.

“Pražskou kampaň vnímáme jako úspěšnou. Podařilo se nám ve velmi krátké době dostat zklidňování dopravy do veřejné diskuze a umožnili jsme progresivnějším politikům, aby se tématu lépe chopili a začali prosazovat nutné změny. Rozšířit působnost i do Brna byl logický krok. Doprava je jedním z nejpalčivějších problémů Brna a auta naprosto dominují veřejnému prostoru. Je na čase to změnit,” vyjádřila se k rozšíření kampaně do největšího krajského města mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová.

Skupina se ve svých požadavcích odvolává na evropská města, která již plošné omezení rychlosti zavedla. Argumentují, že snížení rychlosti má vždy pozitivní dopad na bezpečnost a kvalitu života místních lidí. Sníží se také hluk a ve většině případů dojde k mírnému snížení emisí z dopravy.

“Vlastně nechápu, proč se u nás na dopravu pohlíží v dialektice my versus oni. Řidiči versus cyklisté/chodci. Většina lidí přece vlastní auto a někdy ho řídí. Zároveň se ale po městě pohybují pěšky - často i s dětmi - a chtějí se cítit bezpečně. Většina lidí využívá MHD a občas jedou na kole. Z bezpečnější a klidnější dopravy bychom těžili všichni,” vysvětlil důvod své účasti na brněnském protestu jeden z jeho organizátorů Luboš Andrlík a dodal, že v pochodech hodlá skupina pokračovat přinejmenším do letních prázdnin.

Foto a video k volnému použití: https://drive.google.com/drive/folders/1UNAgTbz7FND6e1_-GVgKmx0-is6GeRxC?usp=sharing

Kontakt pro média:

Veronika Holcnerová

607 201 360

veronika.holcnerova@gmail.com

0