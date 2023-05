Putin požaduje zastavení masového exodu Rusů do zahraničí

15. 5. 2023

Ruský prezident Vladimir Putin požaduje, aby byla přijata opatření v reakci na masovou emigraci občanů, která se přehnala zemí po začátku války a oznámení mobilizace. Ruský prezident Vladimir Putin požaduje, aby byla přijata opatření v reakci na masovou emigraci občanů, která se přehnala zemí po začátku války a oznámení mobilizace.

V pátek 12. května Putin podepsal dekret o změnách Koncepce státní migrační politiky Ruské federace. Dokument, který je zveřejněn na portálu právních informací, uvádí, že migrační odliv obyvatelstva do zahraničí se v roce 2022 "zvýšil" "pod vlivem změněných socioekonomických podmínek".

"V tomto ohledu je nutné přijmout další opatření k vytvoření atraktivních finančních, sociálních a jiných mechanismů pro zachování lidského kapitálu, snížení odlivu obyvatelstva Ruské federace do zahraničí," uvádí se ve vyhlášce.

Podle demografa Alexeje Rakši mohlo v loňském roce opustit Rusko 550 až 800 tisíc občanů a analytici Alfa Bank odhadli vlnu emigrace až na milion lidí. To z ní učinilo největší vlnu přinejmenším od rozpadu SSSR a možná i od pádu carského režimu - tehdy podle mezinárodních organizací uprchlo před rudým terorem bolševiků 1,16 milionu Rusů.

Ministerstvo hospodářského rozvoje Ruska v září loňského roku odhadlo pokles pracovní síly - občanů ve věku 18 až 65 let - na 600 tisíc lidí. Rusko ztratilo více než 23 % špičkových programátorů, veřejné a soukromé kliniky zaznamenaly odchod nejkvalifikovanějších lékařů a průzkum Gajdarova institutu provedený mezi vrcholovými manažery a majiteli průmyslových podniků ukázal nedostatek personálu v měřítku, které statistiky neviděly v celé moderní historii země.

Zdroj The Moscow Times ve vládě Ruské federace, obeznámený s průběhem schůzek konaných na podzim a v zimě, uvedl, že vlna emigrace se Putina "osobně dotkla". Ti, které nařídil mobilizovat, bez váhání opustili zemi a úřady, které sledovaly, co se děje v reálném čase, neměly legální možnosti postavit bariéru.

"Útěk šéfa pobouřil. Byly vydány pokyny, aby to v budoucnu zastavili a začali vzdělávat lidi ve vlastenectví," řekl úředník.

Okamžitou odpovědí byl zákon o elektronických povolávacích rozkazech, který byl připraven v tajnosti a poté byl "otevřeně" přijat oběma komorami parlamentu a podepsán prezidentem.

Zákon de facto vytváří registr občanů, kteří nesmějí opustit zemi a také zavádí významná omezení v právech pro "odmítače", až po zákaz nakládání s majetkem a řízení auta.

Zástupce předsedy Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv řekl, že všem občanům, kteří opustili zemi, by měl být přidělen status "nepřátel společnosti", i když proti nim nebylo zahájeno žádné trestní nebo správní řízení. Vyzval také k tomu, aby jim byl odepřen vstup bez předchozích výčitek svědomí nebo amnestie.

Senátor Sergej Cekov navrhl odebrat majetek Rusům, kteří opustili zemi. Podle něj by to mělo platit pro všechny, "bez ohledu na to, zda jsou to hvězdy nebo IT specialisté".

V polovině ledna mluvčí Státní dumy Vjačeslav Volodin požadoval, aby trestní zákoník stanovil možnost konfiskace majetku u těch, kteří odešli za "urážku Ruska, jeho obyvatel, vojáků a důstojníků". Místopředsedkyně dolní komory parlamentu Anna Kuzněcovová uvedla, že jejich majetek může být převeden na sirotky.

