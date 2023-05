Kolpaševo: "Odejdi, nebo zemři"

17. 5. 2023

čas čtení 1 minuta

Obyvatelé 70 % měst v Ruské federaci, a to jak těch, která jsou klasifikována jako podniková města, jejichž základní průmysl zmizel, tak i jiných, o nichž to neplatí, mají nyní pocit, že stojí před volbou "odejít, nebo zemřít". Lidé zde totiž nemají žádné vyhlídky do budoucna,