"Česká republika zvažuje postavení CBD mimo zákon a legalizaci THC. I když to zní absurdně, je to skutečné. Je to důsledek rozporů uvnitř vládnoucí koalice. Politické spory mohou vést k přijetí bizarních nařízení, která nemají ve světě obdoby. Češi se škrábou na hlavě a obávají se ekonomických důsledků, které vstup těchto nařízení v platnost přinese. Premiér Petr Fiala chce tento nešvar pomoci vyřešit."