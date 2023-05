Británie: Rozumní konzervativci se obávají, že trumpovský posun jejich strany směrem k ultrapravici zničí jejich volební vyhlídky na mnoho let

22. 5. 2023

čas čtení 4 minuty



Vysoce postavení britští konzervativci varují, že jejich strana skončí, pokud dojde k jejímu "převzetí ve stylu Donalda Trumpa" ultrapravicí, a to v souvislosti s rostoucími obavami, že konzervativcům hrozí politický krach v jihoanglických volebních okrscích, které dosud vždy hlasovaly pro konzervativce.

Významní konzervativci napříč stranou se nyní stále více obávají, že příklon k pravici a hněv nad katastrofou brexitu by mohly vést ke zhroucení podpory strany na liberálních místech v jihoanglických hrabstvích stejným způsobem, jakým se v roce 2015 zhroutili labouristé ve Skotsku ve prospěch skotských nacionalistů.

Významní konzervativci napříč stranou se nyní stále více obávají, že příklon k pravici a hněv nad katastrofou brexitu by mohly vést ke zhroucení podpory strany na liberálních místech v jihoanglických hrabstvích stejným způsobem, jakým se v roce 2015 zhroutili labouristé ve Skotsku ve prospěch skotských nacionalistů.





Mezi liberálními konzervativci roste odpor po minulém týdnu, kdy se aktivisté na ultrapravici strany zastávaly Borise Johnsona a obviňovaly Rishiho Sunaka z ústupu od brexitu, a ministryně vnitra Suella Bravermanová otevřeně odsoudila "experty a elity".



Bývalý ministr Matt Hancock se vyjádřil: "Konzervativní strana skončila, pokud podlehne převzetí moci v trumpovském stylu. Tito konzervativní corbynisté jsou pro torye stejně destruktivní, jako byli levicoví aktivisté pro labouristy.



Liberální konzervativní většina se nyní musí postavit za středovou pozici, aby zajistila, že toto pravicové převzetí nebude úspěšné. My umírnění nemůžeme dopustit, aby tyto extrémní hlasy a rozdělující argumenty vyhrály debatu nebo si nárokovaly duši strany. Nejenže jsou špatné a hluboce nepřitažlivé, ale škodí politickému diskurzu a zemi. Pokud se strana rozhodne, že právě tohle bude zastávat, bude to obrovská chyba."



Ed Vaizey, bývalý ministr, argumentuje že "politika křivdy není vítězný recept". Varuje, že nepochopení toho, že posun doprava není řešením volebních neúspěchů strany, oddálilo její zotavení po roce 1997.



Podle výzkumu Roberta Forda, profesora politologie na Manchesterské univerzitě, byl podíl hlasů pro konzervativce v místních volbách v květnu 2023 v proevropských volebních okrscích hluboko pod úrovní, které strana dosáhla za vlády Davida Camerona. Hlasy konzervativců v roce 2023 byly ve srovnání s volbami v roce 2015 ve většině proevropských volebních okrsků o téměř 14 procentních bodů nižší.





Mezi některými konzervativci to vyvolává paniku.











Profesor Ford uvedl, že ačkoli je třeba být opatrný před aplikací výsledků letošních komunálních voleb na volby parlamentní, konzervativci jsou výrazně ohroženi. "Na mnoha místech, která bývala typicky konzervativní, došlo k velkým výkyvům v neprospěch konzervativců," řekl.



"Pokud se to, co jsem zaznamenal ve výsledcích místních voleb, promítne i do voleb všeobecných, je to skutečný problém. V roce 2023 vidíte stejnou dynamiku proporčního výkyvu, jakou jsme viděli u liberálních demokratů v roce 2015 nebo u skotských labouristů v roce 2015 - nebo když půjdeme ještě dál, tak u konzervativců v roce 1997. To je skutečně nebezpečný scénář, kdy čím silnější začínáte, tím více klesáte. Když se to stane, nikdo není v bezpečí."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

138

Lord Heseltine, bývalý konzervativní místopředseda vlády, prohlásil, že jeho strana nyní směřuje k prohře v příštích volbách a po porážce bude potřebovat kompletní přestavbu. "V tuto chvíli se strana trhá na kusy," řekl. "Byl to Rab Butler, kdo po porážce v roce 1945 konzervativní stranu znovu vybudoval, a to se zcela novou politikou a filozofií. Totéž se stane i po těchto příštích volbách."Vaizey varuje, že příklon k pravici by mohl labouristům umožnit dominanci na dlouhá léta. "Už jsme tu jednou byli," píše. "Po naší porážce v roce 1997 tolik konzervativců obviňovalo z výsledku naši stranu, že není dostatečně konzervativní. Byl to dlouhý a tvrdý boj, abychom stranu vrátili do hlavního proudu a znovu se poučili, že v politice se vyhrává jen tehdy, když se díváte dopředu, ne zpět."Musíte mít skutečně rádi zemi, ve které žijete, a chtít ji zlepšit, aby vás veřejnost chtěla podpořit. Vracet se do zlatých časů se seznamem politických přání, která jsou v moderní a vyspělé zemi zcela nesmyslná, je na pováženou."