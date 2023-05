Sílí německo-maďarský spor kvůli zablokování pomoci Ukrajině

24. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Německá ministryně zahraničí se během schůzky pohádala se svým maďarským protějškem, protože Budapešť kvůli sporu s Kyjivem zadržuje vojenskou pomoc, píše Jacopo Barigazzi. Německá ministryně zahraničí se během schůzky pohádala se svým maďarským protějškem, protože Budapešť kvůli sporu s Kyjivem zadržuje vojenskou pomoc,

Německo a Maďarsko se v pondělí dostaly do sporu během setkání ministrů zahraničí v Bruselu kvůli roli, kterou hraje kontroverzní maďarská banka v ruské válce na Ukrajině, uvedli čtyři diplomaté obeznámení se situací.

Maďarsko odmítá schválit další vojenskou pomoc EU Ukrajině, dokud Kyjiv neodstraní jeho banku OTP ze seznamu "válečných sponzorů". Diplomaté také tvrdí, že spor zpožďuje nové sankce proti Rusku.

Když maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pondělí během setkání za zavřenými dveřmi zopakoval postoj Budapešti, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková reagovala.

Uvedli, že citovala nespecifikované zprávy, že OTP uznává Ruskem okupovaná území Luhansk a Doněck, což je v rozporu s mezinárodním právem, a rozšířila úvěrování ruským vojákům.

Maďarsko obvinění odmítlo a zopakovalo tvrzení samotné banky, která v prohlášení označila zprávy za "nesprávné" a tvrdila, že vedení banky "veřejně vyjadřuje svou podporu Ukrajině".

Přesto se výměna, kterou jeden z diplomatů popsal jako "civilizovanou a v normálním rámci diskuse", uskutečnila poté, co další země jako Švédsko a Estonsko během setkání také tlačily na Maďarsko. Tvrdili, že EU nesmí ustoupit od dalších sankcí – které mají zakročit proti jejich obcházení – a další vojenské pomoci Ukrajině.

Spor odráží rostoucí frustraci ostatních zemí EU z chování Maďarska, které sype písek do mnoha válečných kroků k potrestání Ruska a posílení Ukrajiny. Zatímco Budapešť obvykle ustupovala poté, co obdržela ústupky, četné průtahy mnohé rozčilovaly.

Někteří diplomaté a ministři v pondělí také veřejně ventilovali své pocity a vyzvali Maďarsko, aby oddělilo své třenice s Kyjivem ohledně seznamu "válečných sponzorů" od pokusu EU schválit více vojenské pomoci a sankcí.

"Nemůžeme sankce odkládat," řekl litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis novinářům před schůzkou. "Existují některé země, které spojují nesouvisející otázky, jako je kampaň pojmenování a zostuzování, se sankčním balíčkem."

Jeden diplomat vyjádřil zmatenost nad tím, proč se Maďarsko fixuje na ukrajinský seznam, když to nemá žádný právní vliv.

Po schůzce nejvyšší diplomat EU Josep Borrell slíbil, že bude pracovat na překonání sporů. Představitelé EU uvedli, že očekávají, že Borrell osloví Kyjiv, aby tuto záležitost také projednal.

"Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom získali další balík vojenské podpory Ukrajině," řekl novinářům. "Pokud má jeden členský stát problém, pojďme o tom diskutovat, to je to, co uděláme."

Ministři obrany EU v úterý na schůzce diskutovali o vojenské podpoře bloku Ukrajině.

Zdroj v angličtině: ZDE

0