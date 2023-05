Rusko: "Země funguje v režimu rozkošného sebezničení"

26. 5. 2023

Rozhovor s v Praze působícím historikem Dmitrijem Medveděvem, který pořídila Irina Tumakova, pojednává o tom, proč se válka stala jedinou ideologií Ruska a jeho obyvatel. Rozhovor s v Praze působícím historikem Dmitrijem Medveděvem, který pořídila Irina Tumakova, pojednává o tom, proč se válka stala jedinou ideologií Ruska a jeho obyvatel.

Zřejmě nejpravděpodobnějším, ale ne nezbytně nejžádanějším scénářem pro Rusko v nadcházejících letech je, že se bude několik generací potácet ve stavu polovičního kolapsu - vzhledem k tomu, že ti, kdo by mohli situaci změnit, byli umlčeni nebo vyhnáni, zatímco ostatní jsou připraveni spolupracovat s Kremlem.

Medveděv neočekává, že za jeho života bude Rusko obnoveno, protože ruští stoupenci Putinova režimu jsou dobře integrovaní a budou pokračovat v činnosti, i když se stále méně penězi a technologickými inovacemi.

V důsledku toho bude země stále více zaostávat za zbytkem světa a může pravidelně narážet na ostatní právě proto, že to cítí a že musí nést vinu za rány, které si Rusko samo způsobilo. Ve skutečnosti je to hlavní zdroj války jako primárního ideologického principu Putinova režimu.

"Bez radikální změny v Rusku, bez přeformátování mocenského systému, včetně vztahů mezi státem a lidmi a mezi centrem a regiony, bez vzniku skutečně nezávislých regionů a bez skutečného federalismu, nevidím budoucnost."

Úkoly, kterým Rusko dnes čelí, jsou tytéž úkoly, které se mu nepodařilo vyřešit za poslední století. Místo toho zůstalo říší zamrzlou v minulosti, která se v letech 1917 a 1991 zdála připravena zemřít, ale ani v jednom roce zcela nezanikla. Zvláště znepokojivé je, že Putin svou politikou problém ještě znásobil.

Rusko zůstává "obrovským, rozkládajícím se dinosaurem, který chodí a přitom hnije". Ztrácí některé části těla, ale zároveň chrlí oheň. A ještě dlouho se bude procházet ledovými oblastmi Eurasie, soptit oheň, požírat lidi a způsobovat hrůzu ve světě kolem sebe.

Alespoň taková je vyhlídka, dokud nepřijde nějaký "rytíř na bílém koni a nezabije draka".

Je nepravděpodobné, že by tento rytíř pocházel z Ruska, kde Putin zničil všechno. Udělal z Ruska zemi rozpadu. Věda byla zrušena, vysokoškolské vzdělání bylo zrušeno, a tak dále. Rusko dnes existuje na způsob "nádherného sebezničení", který připomíná Dostojevského "podzemního člověka", jenž se snažil zničit všechny kolem sebe.

Podle Medveděva to je zhruba to, co se děje s putinismem. Není to tak, že by neexistovala budoucnost. Ale je zde jen jako bezútěšné rozšíření přítomnosti a v tomto pomalém rozkladu bude Rusko existovat další generaci nebo možná dvě, stejně jako Írán od roku 1989 - k překvapení a hrůze jeho obyvatel a lidí kolem.

Rozhovor v ruštině: ZDE

