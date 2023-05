Více než polovina voličů si nyní přeje, aby Británie navázala užší vztahy s EU

29. 5. 2023

Dramatický obrat ve veřejném mínění byl zaznamenán dokonce i v těch volebních obvodech, které zaznamenaly nejvyšší počet hlasů pro odchod z EU

Britské domácnosti od brexitu zaplatily 7 miliard liber navíc na pokrytí dodatečných nákladů na dovoz potravin z EU v důsledku nových obchodních bariér.

Podle nového průzkumu veřejného mínění, který poukazuje na dramatický obrat ve vývoji veřejného mínění po brexitu, se nyní jasná většina britských voličů vyslovuje pro budování užších vztahů s Evropskou unií.

Dokonce i v těch volebních obvodech, které v roce 2016 zaznamenaly nejvyšší počet hlasů pro odchod z EU, se nyní více než dvakrát více voličů domnívá, že nejlepší cestou vpřed je jít opačným směrem - a navázat užší vztahy s Bruselem.



Průzkum mezi více než 10 000 voliči pro internacionalistickou aktivistickou organizaci Best for Britain, doplněný podrobnou MRP (víceúrovňovou regresní a poststratifikační) analýzou založenou na nových hranicích volebních obvodů, bude pro premiéra Rishiho Sunaka, který brexit podporoval jako cestu k většímu ekonomickému úspěchu, problematickým čtením.



Průzkum společnosti Focaldata zjistil, že 63 %) dospělých Britů nyní zastává názor, že brexit vytvořil více problémů, než jich vyřešil. Je to třikrát více voličů než 21 % voličů, kteří se domnívají, že brexit jich více vyřešil, než vytvořil.



Celkově 53 % voličů si nyní přeje, aby vláda usilovala o užší vztahy s EU, než jaké má nyní po vystoupení z jednotného trhu a celní unie, oproti pouhým 14 %, kteří si přejí, aby se Spojené království více vzdálilo.



V Bostonu a Skegnessu v hrabství Lincolnshire, kde v roce 2016 hlasovalo pro odchod z EU 74,9 % lidí, si nyní více než dvojnásobek lidí (40 %) přeje užší vztahy s EU oproti pouhým 19 %, kteří chtějí, aby se vztahy ještě více vzdálily.



Metoda MRP je uznávanou statistickou technikou, která kombinuje údaje z podrobných průzkumů veřejného mínění a další informace ze zdrojů, jako je sčítání lidu a údaje Úřadu pro národní statistiku, aby bylo možné přiřadit přesnou pravděpodobnost, jak budou hlasovat různé skupiny v různých volebních obvodech.

Průzkum přichází po zveřejnění oficiálních údajů z minulého týdne, podle kterých čistá migrace do Spojeného království vzrostla v roce 2022 na nové maximum více než 606 000 osob, což představuje 24% nárůst oproti předchozímu maximu 488 000 osob v roce 2021, a to navzdory tvrzení vlády, že brexit umožní Spojenému království "převzít zpět kontrolu" nad svými hranicemi. Obavy z přistěhovalectví budou na programu jednání mezi Sunakem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, které se uskuteční ve čtvrtek v Moldavsku.



Na otázku týkající se vízové politiky Spojeného království odpověděla více než polovina všech voličů dotázaných v průzkumu Best for Britain, že by Spojené království mělo vydávat více víz, aby umožnilo zahraničním pracovníkům přijít do Británie. Přibližně 19 % respondentů si přálo více víz obecně a 32 % respondentů uvedlo, že si přejí, aby bylo vydáváno více víz, ale pouze v odvětvích s nedostatkem pracovních sil. Pouze 23 % respondentů si přeje, aby se vydávalo méně víz.



Přibývá také důkazů o škodách, které britské ekonomice a jejímu obchodu způsobují obchodní překážky po brexitu, nová byrokracie a náklady pro vývozce a dovozce.



Deník Guardian minulý týden přinesl údaje z London School of Economics (LSE), podle nichž britské domácnosti od brexitu zaplatily 7 miliard liber navíc na pokrytí dodatečných nákladů na dovoz potravin z EU v důsledku nových obchodních bariér.



Sunak se sice snažil budovat přátelštější vztahy s Bruselem než jeho dva předchůdci, Boris Johnson a Liz Trussová, ale dostává se pod stále větší tlak, aby více pomohl britským podnikům a vysvětlil, jak lze omezit škody způsobené brexitem na obchodu.



Proevropští labourističtí politici také využijí výsledků průzkumů veřejného mínění a budou naléhat na předsedu labouristů Keira Starmera, aby byl odvážnější a prosazoval konkrétnější plány na užší vazby s EU, když se zdá, že se veřejné mínění v tomto směru přehouplo.





Kim Darroch, bývalý britský velvyslanec při EU a v USA a předseda organizace Best for Britain, řekl: "Ať už se jedná o Evropu, Jižní Ameriku nebo Tichomoří, obecný směr vývoje je již po desetiletí stejný: národy spolupracují, aby usnadnily a zlevnily obchod, a zároveň propojují své hospodářské zájmy, aby snížily možnost konfliktů.





"Ve stále nepřátelštějším světě se naše hospodářské a politické zájmy shodují s našimi nejbližšími sousedy a spojenci. Většina voličů to nyní chápe."





Peter Norris, spoluvyjednavač britské komise pro obchod a podnikání a předseda skupiny Virgin Group, dodal: "Od vyšší inflace až po nesklizené ovoce hnijící na polích, vidíme ekonomické dopady nedostatku pracovních sil i odklonu od našeho největšího obchodního partnera, EU. A z tohoto průzkumu je zřejmé, že většina voličů ví, že za to může brexit."







Podrobnosti v angličtině ZDE

