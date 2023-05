Ruská agrese na Ukrajině: Další ruské masivní útoky raketami a drony

30. 5. 2023

čas čtení 14 minut

- Jeden mrtvý při třetím útoku na Kyjev během poslednich 24 hodin



Rusko v úterý časně ráno, několik hodin po pondělních denních a nočních útocích, zahájilo údery bezpilotních letounů na Kyjev; drony zasáhly budovy v Moskvě a způsobily "drobné" škody



⚡ Photos of damaged cars in the Darnytskyi district of Kyiv were published by the Kyiv City Military Administration. pic.twitter.com/88n2pDKPqQ — FLASH (@Flash_news_ua) May 30, 2023 - Anton Geraščenko, bývalý ukrajinský ministr, charakterizoval noční situaci v Kyjevě jako "složitou. Ve svém tweetu uvedl:



Další těžká noc pro Kyjev. Nyní uplynulo jen několik hodin mezi ruskými útoky.



Rusko v noci vypustilo 31 bezpilotních letounů z různých směrů, ve vlnách, aby ztížilo protivzdušnou obranu. Bylo sestřeleno 29 dronů.



Po zásahu úlomky dronu začala hořet obytná budova. Jeden člověk zemřel, několik bylo zraněno, mnoho lidí bylo evakuováno. Podle kyjevského starosty bylo poškozeno několik soukromých budov a mnoho aut.



Většina z nás v noci téměř nespala, slyšela výbuchy a modlila se za naši protivzdušnou obranu. Žertujeme, že v Kyjevě vám bude trvat tři dny, než se vyspíte osm hodin. Držíme se, bojujeme a všechno to zvládneme. Another difficult night for Kyiv. Now just hours passed between Russian attacks.



Russia launched 31 drones last night, from different directions, in waves, to make it more difficult for air defense. 29 drones were shot down.



A residential building was on fire when drone… pic.twitter.com/RLltZdcheD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023



- Drony zasáhly několik budov v Moskvě - moskevský starosta



Drony zasáhly několik budov v Moskvě a způsobily "drobné" škody a nezpůsobily žádná vážná zranění, uvedl v úterý brzy ráno starosta ruského hlavního města.



"Všechny záchranné služby města jsou na místě incidentů," uvedl v prohlášení starosta Sergej Sobjanin.



Ruská státní tisková agentura RIA uvedla, že někteří obyvatelé domu na ulici Profsojuznája na jihu Moskvy byli evakuováni.



Několik ruských kanálů pro zasílání zpráv Telegram oznámilo, že v úterý brzy ráno bylo sestřeleno čtyři až deset dronů, uvedla agentura Reuters.



Tato ruská tvrzení nebylo možno nezávisle ověřit. Rusko normálně lže, jako když tiskne.





- Úterní útok na Moskvu následuje po podobném útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev, který byl proveden ruskými drony v noci a podle starosty města Vitalije Klička si vyžádal nejméně jednoho mrtvého.



Podle agentury AFP ruské síly v pondělí během dne vypálily na Kyjev palbu raket, která poslala zpanikařené obyvatele běžet do úkrytu při neobvyklém denním útoku na ukrajinské hlavní město po nočních úderech.



Na začátku května byly při útoku, z něhož byla obviněna Ukrajina, sestřeleny dva bezpilotní letouny nad Kremlem.



Moskva, která se nachází více než 1 000 km od Ukrajiny, se od začátku konfliktu na Ukrajině stala terčem útoků dronů jen výjimečně, uvádí AFP, přestože v jiných částech Ruska jsou tyto útoky stále častější.



Snímky zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly stopy kouře na obloze nad Moskvou. Jiné ukazovaly rozbité okno.





Andrej Vorobjov, gubernátor Moskevské oblasti, na svém kanálu Telegram uvedl, že několik dronů bylo sestřeleno při přiblížení k Moskvě, píše agentura Reuters.



Sobjanin uvedl, že někteří obyvatelé byli evakuováni.

Drony zasáhly několik budov v Moskvě a způsobily "drobné" škody a nezpůsobily žádná vážná zranění, uvedl v úterý brzy ráno starosta ruského hlavního města."Všechny záchranné služby města jsou na místě incidentů," uvedl v prohlášení starosta Sergej Sobjanin.Ruská státní tisková agentura RIA uvedla, že někteří obyvatelé domu na ulici Profsojuznája na jihu Moskvy byli evakuováni.Několik ruských kanálů pro zasílání zpráv Telegram oznámilo, že v úterý brzy ráno bylo sestřeleno čtyři až deset dronů, uvedla agentura Reuters.Tato ruská tvrzení nebylo možno nezávisle ověřit. Rusko normálně lže, jako když tiskne.Podle agentury AFP ruské síly v pondělí během dne vypálily na Kyjev palbu raket, která poslala zpanikařené obyvatele běžet do úkrytu při neobvyklém denním útoku na ukrajinské hlavní město po nočních úderech.Na začátku května byly při útoku, z něhož byla obviněna Ukrajina, sestřeleny dva bezpilotní letouny nad Kremlem.Moskva, která se nachází více než 1 000 km od Ukrajiny, se od začátku konfliktu na Ukrajině stala terčem útoků dronů jen výjimečně, uvádí AFP, přestože v jiných částech Ruska jsou tyto útoky stále častější.Snímky zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly stopy kouře na obloze nad Moskvou. Jiné ukazovaly rozbité okno.Andrej Vorobjov, gubernátor Moskevské oblasti, na svém kanálu Telegram uvedl, že několik dronů bylo sestřeleno při přiblížení k Moskvě, píše agentura Reuters.Sobjanin uvedl, že někteří obyvatelé byli evakuováni.

- Ruské ministerstvo obrany obviňuje Kyjev z "teroristického" útoku na Moskvu, do kterého bylo zapojeno osm dronů





Na Telegramu napsalo:



Kyjevský režim dnes ráno podnikl teroristický útok bezpilotními letadly na Moskvu.



Při útoku bylo použito osm bezpilotních letounů. Všechny nepřátelské drony byly sestřeleny.



Tři z nich byly potlačeny elektronickým bojem, ztratily kontrolu a odchýlily se od zamýšlených cílů.



Dalších pět bezpilotních letounů bylo sestřeleno systémem SAM Pantsir-S v Moskevské oblasti.



Moskevský starosta uvedl, že při útoku nebyl nikdo vážně zraněn, ale z některých bytů museli být evakuováni obyvatelé a dva lidé vyhledali lékařskou pomoc. Na místě pracují záchranné složky.





Ruské výroky nebylo možno nezávisle ověřit.











- Kyjevská městská vojenská správa zveřejnila své shrnutí útoku: "Za posledních 24 hodin nepřítel provedl již 3 útoky. Nepřítel navíc neustále mění zbraně pro útok, po kombinovaných raketově-dronových a následně balistických útocích použil agresor výhradně bezpilotní letouny."

- Zde je fotografie požáru v Hološívském - fotografii zveřejnila Kyjevská městská vojenská správa a na Twitteru ji sdílela Isobel Koshiw, bývalá reportérka této farnosti:

The Residential High-Rise in the Holosiivskyi District of Kyiv that was on Fire as a result of Debris from a Shahed-136 Drone has been Extinguished with the Top-2 Floors appearing to suffer Severe Damage; City Officials have stated that the Fire had Killed at least 1 Civilian and… pic.twitter.com/UMF65jHFnV — OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2023

Podle kyjevského starosty Vitalije Klička byli obyvatelé z vícepodlažního obytného domu v Holosijevském okrese evakuováni.



"Evakuují se obyvatelé ve čtvrti Holosiivskyj, kde hoří výšková budova. Jedna osoba byla zraněna," uvedl Kličko.



- Zpravodajové deníků Globe and Mail a The Economist v Kyjevě nespí a snaží se zachovat si smysl pro humor i přes stávky.



Mark MacKinnon z deníku Globe and Mail říká, že místní obyvatelé začali nočním stávkám říkat "diskotéka"



- Rusko v úterý v časných ranních hodinách zahájilo novou "masivní" vlnu útoků na Kyjev a systémy protivzdušné obrany zasahovaly proti přilétajícím cílům, uvedli představitelé města, zatímco v několika dalších regionech houkaly sirény.



Představitelé kyjevské vojenské správy uvedli, že systémy protivzdušné obrany útoky odrážejí. Padající trosky zasáhly několik čtvrtí hlavního města, včetně historických čtvrtí Podil a Pečerskij.



V důsledku pádu trosek začala hořet vícepodlažní obytná budova a jeden dům, uvedly úřady.



Rusko v květnu opakovaně zaútočilo na ukrajinské hlavní město pomocí kombinace dronů a raket, většinou v noci, aby lidem způsobilo psychické potíže, uvedl kyjevský představitel.



Úterní údery byly sedmnáctým leteckým útokem Ruska na hlavní město v tomto měsíci a přišly poté, co bylo město dvakrát napadeno v pondělí, včetně vzácného útoku ve dne.



- Požár obytné budovy



Další informace o požáru v několikapatrové budově - místní úřady potvrdily, že se jedná o požár v obytné budově, který způsobily padající trosky.



"V důsledku pádu trosek ve vícepodlažní obytné budově došlo k rozbití oken a vytržení dveří v několika bytech. Informace o škodách a obětech se upřesňují," uvedla kyjevská městská vojenská správa na Telegramu.



- Požár ve vícepodlažní budově v Kyjevě



Ve vícepodlažní budově v kyjevské čtvrti Holosijevskij vypukl požár, uvedl právě na Telegramu starosta Vitalij Kličko:



"Požár ve vícepodlažní budově v Holosijevském okrese. Na místě pracují zdravotníci a záchranáři," napsal Kličko.



V kyjevském Pečersku hoří tři auta kvůli padajícím troskám, uvedl před několika minutami na Telegramu starosta města Vitalij Kličko.



Zaznamenáváme zprávy o dalších explozích, které jsou slyšet v Kyjevě - není jasné, zda jsou důsledkem činnosti protivzdušné obrany.



Zprávy o explozích přicházejí v době, kdy kyjevské úřady varovaly, že směrem k hlavnímu městu míří další bezpilotní letouny Shahed.



- V Kyjevě hoří dům, hlavní město se stalo terčem třetího útoku během 24 hodin



V Kyjevě se stále rozeznívá letecký poplach, Rusko zahájilo třetí útok na hlavní město Ukrajiny během 24 hodin.





Shrnutí předchozích informací:







Jedenáct ruských raket namířených na Kyjev sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana v pondělí ráno. V důsledku útoků byl jeden člověk hospitalizován. Místní úřady oznámily, že v důsledku pádu trosek začala hořet střecha dvoupatrové budovy ve čtvrti, požár se však podařilo zkrotit.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že použití protiraketových systémů Patriot dodaných USA zajišťuje stoprocentní úspěšnost zachycení a bude hrát roli při postupu proti ruské invazi. "Když Patrioty v rukou Ukrajinců zajistí 100% míru zachycení jakékoli ruské rakety, teror bude poražen," řekl Zelenskyj ve svém nočním videopřání.



- Jakékoli mírové urovnání přijatelné pro Ukrajinu by mělo zahrnovat demilitarizovanou zónu zasahující 100 až 120 km do Ruska, navrhl poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Klíčovým tématem poválečného urovnání by podle něj mělo být stanovení záruk, které by zabránily opakování agrese v budoucnu.



- Americký prezident Joe Biden uvedl, že turecký prezident Tayyip Erdogan v pondělním telefonátu zopakoval přání Ankary nakoupit od Spojených států stíhačky F-16. Biden reagoval, že Washington by rád viděl, aby Ankara upustila od námitek proti vstupu Švédska do NATO. K výměně názorů došlo, když Biden volal Erdoganovi, aby mu poblahopřál k vítězství v nedělních tureckých prezidentských volbách.



- Při ruském útoku na město Toretsk byli v pondělí ráno zabiti dva lidé a osm jich bylo zraněno, uvedl gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Kyrylenko uvedl, že ruské síly při útoku kolem 11:30 místního času použily vysoce explozivní letecké pumy, které poškodily čerpací stanici a několikapatrovou budovu ve městě.



- Ruské ministerstvo vnitra zařadilo amerického senátora Lindseyho Grahama na seznam hledaných osob poté, co Vyšetřovací výbor uvedl, že zahajuje trestní řízení kvůli jeho komentáři na ukrajinském státním videu. Na sestříhaném videozáznamu, který zveřejnila kancelář ukrajinského prezidenta z pátečního setkání Grahama se Zelenským v Kyjevě, je Graham zachycen, jak říká, že "Rusové umírají", a poté prohlašuje, že americká podpora je "nejlepší peníze, jaké jsme kdy utratili". Rusko uvedlo, že Graham by měl veřejně říci, zda se domnívá, že jeho slova byla v sestřihu videa vytržena z kontextu.



- Polský prezident Andrzej Duda prohlásil, že podepíše zákon, který umožní komisi vyšetřit, zda opoziční strana Občanská platforma (PO) v době, kdy byla u moci, nedovolila, aby byla země nepřiměřeně ovlivňována Ruskem a v důsledku toho se stala příliš závislou na jeho palivech. Strana PO tato tvrzení odmítá a tvrdí, že zákon má za cíl zničit podporu strany před volbami, které se budou konat na konci roku.



- Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že její vláda plánuje zvýšit výdaje na vojenskou pomoc Ukrajině v průběhu letošního a příštího roku o 2,6 miliardy dolarů. Na začátku letošního roku Dánsko zřídilo fond ve výši 1 miliardy dolarů na vojenskou, civilní a obchodní pomoc Ukrajině. Dánský veřejnoprávní rozhlas Danmarks Radio uvedl, že nové prostředky jsou určeny na vojenskou pomoc.





- Ukrajinský parlament schválil zákon, který na 50 let uvaluje sankce na Írán. Návrh zákona předložil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Návrh zákona zastaví tranzit íránského zboží přes Ukrajinu, zakáže používání jejího vzdušného prostoru a uvalí na Írán a jeho občany obchodní, finanční a technologické sankce.



- Zdá se, že šéf Wagnera Jevgenij Prigožin "opět nepřímo podkopal autoritu a režim ruského prezidenta Vladimira Putina", napsal Institut pro studium války ve své nejnovější analýze konfliktu. Americký thinktank své tvrzení založil na Prigožinově odpovědi novináři, který se ho ptal na zákaz jakýchkoli diskusí o skupině Wagner ze strany ruských státních médií.



- Zahraniční investoři, kteří opustili Rusko poté, co tam prodali své podniky v období od března 2022 do března 2023, stáhli ze země přibližně 36 miliard dolarů, uvedla státní tisková agentura RIA s odvoláním na analýzu údajů centrální banky.



- Počet obětí pátečního ruského raketového útoku na zdravotnické zařízení v Dněpru se podle gubernátora regionu zvýšil ze dvou na čtyři osoby.









Zdroj v angličtině ZDE

0

632

Na město bylo vypuštěno asi 20 bezpilotních letounů, uvedla správa.Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že při požáru v obytném domě v Holosijevském okrese, který způsobily padající trosky z dronu, zemřel jeden člověk."Ve čtvrti Holosiivskyj, kde vypukl požár ve výškové budově v důsledku pádu trosek, záchranáři v současné době evakuovali z budovy 20 osob. Jedna osoba zemřela. Jedna starší žena je hospitalizována lékaři. Dvě oběti byly ošetřeny na místě," napsal Kličko na Telegramu.Sedmadvacetiletá žena byla hospitalizována se "středně těžkými" zraněními způsobenými padajícími troskami v jižní oblasti Kyjeva, uvedl Vitalij Kličko na Telegramu."Masivní útok! Zůstaňte doma!" uvedl starosta a dodal, že poškozena byla také několikapatrová budova ve čtvrti HolosiivskyjVojenská správa města uvedla, že noční útok byl proveden pomocí bezpilotních letounů.Padající trosky způsobily požár domu v jižní městské čtvrti Darnytskyj a v plamenech byla také tři auta v centrálně položené čtvrti Pečerskyj, uvedla správa.V noci se v Kyjevě a v centrálních Čerkaské, Kirovohradské a Mykolajivské oblasti i v jižním Chersonsku rozezněly sirény.Ruské síly vypálily na Kyjev předtím v pondělí příval raket, které v panice poslaly obyvatele běžet do úkrytu při neobvyklém denním útoku na ukrajinské hlavní město po nočních úderech.Trosky dopadly také v kyjevské čtvrti Dnipro, ale ne do obytné oblasti, uvedla kyjevská městská vojenská správa.Aktuální informace o výbuchu ve čtvrti Svjatošyn - kyjevská městská vojenská správa uvedla, že ve čtvrti spadly trosky a že na místě jsou záchranné služby."Údaje o zničení a obětech se upřesňují," uvedla správa na Telegramu.