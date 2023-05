Váhání Joea Bidena stálo mnoho Ukrajinců život

29. 5. 2023

Biden musí dát Ukrajině vše, co potřebuje k vítězství, argumentuje Simon Tisdal.



Otálení, nerozhodnost a ustrašenost charakterizují přístup Joea Bidena k Ukrajině. Umocňuje to pochybnosti o trvanlivosti podpory USA v době, kdy začíná kampaň před prezidentskými volbami v roce 2024. Kontrast mezi Bidenem a odvážným, energickým vedením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je zarážející. Jeden muž se obává katastrofy a ztrát. Druhý myslí pouze na vítězství.







Bidenův poslední, opožděný a neúplný obrat v otázce poskytnutí bojových letounů F-16 americké výroby tento problém ilustruje. Zelenskyj žádá o stíhačky od začátku války. Přesto se Biden, poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan a představitelé Pentagonu ještě v březnu veřejně stavěli proti dodávkám letounů F-16.



Zelenskij letouny chtěl, protože věděl, že Ukrajina je ze vzduchu zranitelná. V průběhu invaze byli ukrajinští obyvatelé, domy a životně důležitá infrastruktura nemilosrdně ostřelováni ruskými raketami. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vysvětlil, jak mohly letouny F-16 nebo podobné letouny podpořit systémy protivzdušné obrany, snížit počet obětí a ochránit pozemní jednotky. Nebyly však poskytnuty.



Biden a Sullivan rovněž odmítli návrhy zkušených bývalých amerických generálů na vytvoření "humanitárních bezletových zón" hlídaných NATO, zpočátku na západní Ukrajině, které by chránily civilisty před vzdušnými útoky. Ačkoli je to nepochybně riskantní, bezpečná útočiště podobná minulým operacím v Iráku, Bosně a Libyi mohla zachránit mnoho životů a zastavit exodus uprchlíků. Stále by mohla.



Bidenovým argumentem tehdy stejně jako nyní je, že takové zásahy, které by přišly vedle rozsáhlých amerických dodávek zbraní, sdílení zpravodajských informací a pomoci, by ruský prezident Vladimir Putin mohl považovat za eskalaci. Na první pohled to vypadá rozumně. Přesto je to příliš opatrné. Putin a jeho patolízalští spolupracovníci Dmitrij Medveděv a Sergej Lavrov umí hrát na obavy Západu. Kdykoli se objeví návrh na nové formy pomoci Kyjevu, chrlí hrozivé výhrůžky, někdy zahrnující i jaderné zbraně.



Biden by měl naslouchat Antony Blinkenovi. Jeho ministr zahraničí si v uplynulém roce všiml jistého vzorce: Varování Kremlu před odvetnými opatřeními a přímou konfrontací se v praxi málokdy projeví. Rusové se sice ohánějí, ale většinou blafují. Putin není úplně hloupý. Ví, že by nikdy nevyhrál boj s NATO, natož aby přežil jadernou válku.



Je zde patrný vzorec: Bidenova chronická nerozhodnost. Vleklé huhlání a váhání loni zpozdilo dodávky protiletadlových raket Stinger, baterií Patriot, výškových raket delšího doletu a bitevních tanků M1 Abrams - všechny byly nakonec dodány. Evropští spojenci, jako například Německo, využili váhání Bílého domu k omluvě vlastního otálení. Tyto výmluvy zbytečně prodloužily válku.



Obrat v dodávkách letounů F-16, potvrzený na summitu G7 v Hirošimě minulý víkend, otevírá cestu k výcviku ukrajinských pilotů a poskytnutí stíhaček "čtvrté generace" spojenci NATO. Přesto jde o typický Bidenův úlet. Samotné USA se k dodávkám letadel nezavázaly. Pokud tak učiní, není jasné, zda půjde o nejnovější modely F-16 vybavené nejmodernějšími zbraněmi.



Nabízejí se nepřesvědčivá vysvětlení americké váhavosti. Úředníci tvrdí, že postupovali podle promyšleného plánu, aby Ukrajina nejprve obdržela všechny těžké zbraně a obrněná vozidla potřebná pro dlouho očekávanou protiofenzívu. "Určitě jsme mohli začít dříve, ale byly tu mnohem vyšší priority a někteří to považují za eskalační akt," řekl ministr letectva USA Frank Kendall s odkazem na výcvik F-16.



Ve skutečnosti to byl tlak amerických spojenců, který se ukázal jako neodolatelný, když se minulý měsíc na letecké základně Ramstein v Německu sešla kontaktní skupina 50 zemí pro Ukrajinu. Americký ministr obrany Lloyd Austin byl k zamyšlení vyzván starými přáteli, jako jsou Británie a Nizozemsko, a také Východoevropany. Po návratu do Washingtonu Austin Bidenovi doporučil, aby se svého veta vzdal.



Americký posun v otázce stíhacích letounů je pro Zelenského osobním triumfem. Jeho neúnavné lobbování přineslo ovoce, opět překonalo Bidenovu váhavost a uklidnilo, ne-li rozptýlilo jeho obavy. A vrhlo světlo na další vznikající vzorec: jak ukrajinský prezident, nikoli americký vrchní velitel, který se nebojí riskovat, nebo aliance NATO, řídí válečnou agendu Západu.



Zelenského vedoucí úloha byla zdůrazněna, když přicestoval do Hirošimy. Ukrajina nepatří do skupiny G7, ani do EU či NATO. Zelenskyj si však právem vydobyl místo u nejvyššího stolu. Jeho nezkrotná diplomacie, posílená Putinovými chybami, přiblížila členství v obou posledně jmenovaných organizacích na dosah.



Jako vůdce schopný inspirovat svůj lid a ovlivňovat mezinárodní mínění Zelenskyj zahanbuje Bidena, Emmanuela Macrona, Olafa Scholze i Rishiho Sunaka. Zásadním způsobem také mění strategickou devatu. Politika USA vůči Číně, zejména vůči Tchaj-wanu, hmatatelně přitvrdila kvůli ruské agresi - ale také díky Zelenského úspěchu při opětovném zdůrazňování nedotknutelnosti územních hranic a národní suverenity jako celosvětově uznávaných imperativů.



Ukrajina také stále více udává tempo na místě, a to nezávisle na svých hlavních podporovatelích. Vpády protirežimních milicí do jižního Ruska za použití americké vojenské techniky, odvážný útok bezpilotního letounu na Kreml, sabotáže, atentáty a záhadné výbuchy na okupovaném Krymu jsou pravděpodobnou předehrou ke klíčové protiofenzívě Kyjeva. Úspěch je zásadní, pokud chce odvrátit čínský a případný francouzsko-německý tlak na výměnu území za mír v zimě.





Všechny tyto aktivity, legální i nelegální, zvyšují nervozitu Bílého domu, protože se zdá, že podpora Ukrajiny ze strany americké veřejnosti klesá. Vzhledem k tomu, že ani jeden z jeho hlavních republikánských vyzyvatelů pro rok 2024, Donald Trump a Ron DeSantis, se nezavázal pomoci Kyjevu, musí být Biden odvážnější a udělat více a rychleji - neboť jeho čas i čas Ukrajiny se může krátit. Biden popisuje válku jako zásadní boj mezi svobodou a tyranií. Je tomu tak. Dejte proto Zelenskému vše, co potřebuje k vítězství.







