Dieta s nízkým obsahem flavanolů způsobuje ztrátu paměti související s věkem, zjistila velká studie

31. 5. 2023

Rozsáhlá studie vedená výzkumníky z Columbijské univerzity a Brigham and Women's Hospital / Harvard je první, která prokázala, že strava s nízkým obsahem flavanolů - živin nacházejících se v některých druzích ovoce a zeleniny - způsobuje ztrátu paměti související s věkem. Rozsáhlá studie vedená výzkumníky z Columbijské univerzity a Brigham and Women's Hospital / Harvard je první, která prokázala, že strava s nízkým obsahem flavanolů - živin nacházejících se v některých druzích ovoce a zeleniny - způsobuje ztrátu paměti související s věkem.

Studie zjistila, že příjem flavanolu u starších dospělých sleduje skóre v testech určených k detekci ztráty paměti v důsledku normálního stárnutí a že doplnění těchto bioaktivních složek stravy u dospělých s mírným nedostatkem flavanolů starších 60 let zlepšuje výkon v těchto testech.

"Zlepšení mezi účastníky studie s dietou s nízkým obsahem flavanolů bylo podstatné a zvyšuje možnost použití stravy nebo doplňků bohatých na flavanoly ke zlepšení kognitivních funkcí u starších dospělých," říká Adam Brickman, Ph.D., profesor neuropsychologie na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons a spoluvedoucí studie.

Zjištění také podporuje vznikající myšlenku, že stárnoucí mozek vyžaduje specifické živiny pro optimální zdraví, stejně jako vyvíjející se mozek potřebuje specifické živiny pro správný vývoj.

"Identifikace živin kritických pro správný vývoj nervového systému dítěte byla vrcholným úspěchem vědy o výživě 20. století, " říká hlavní autor studie, Scott Small, MD, profesor neurologie Boris a Rose Katz na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

"V tomto století, kdy žijeme déle, začíná výzkum odhalovat, že k posílení naší stárnoucí mysli jsou zapotřebí různé živiny. Naše studie, která se opírá o biomarkery spotřeby flavanolu, může být použita jako šablona jinými výzkumníky k identifikaci dalších nezbytných živin. "

Ztráta paměti související s věkem spojená se změnami v hipokampu

Současná studie vychází z více než 15 let výzkumu ve Smallově laboratoři, který spojuje ztrátu paměti související s věkem se změnami v dentate gyrus, specifické oblasti v hipokampu mozku - oblasti, která je životně důležitá pro tvoření nových vzpomínek - a ukazuje, že flavanoly zlepšily funkci v této oblasti mozku.

Další výzkum na myších zjistil, že flavanoly - zejména bioaktivní látka ve flavanolech nazývaná epikatechin - zlepšily paměť zvýšením růstu neuronů a krevních cév v hipokampu.

Dále Smallův tým testoval flavanolové doplňky u lidí. Jedna malá studie potvrdila, že dentate gyrus je spojen s kognitivním stárnutím. Druhá, větší studie ukázala, že flavanoly zlepšují paměť tím, že působí selektivně na tuto oblast mozku a mají největší dopad na ty, kteří začínají s nekvalitní stravou.

V nové studii tým Columbia spolupracoval s výzkumníky z Brigham and Women's Hospital, kteří studovali účinky flavanolů a multivitaminů v COSMOS (COcoa Supplements and Multivitamin Outcomes Study). Současná studie COSMOS-Web byla navržena tak, aby testovala dopad flavanolů v mnohem větší skupině a zkoumala, zda nedostatek flavanolu řídí kognitivní stárnutí v této oblasti mozku.

Studie s názvem "Dietní flavanoly obnovují paměť závislou na hipokampu u starších dospělých s nižší kvalitou stravy a obvyklou spotřebou flavanolů" byla publikována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

