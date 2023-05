Měla by Evropa vyhlásit přechod k "válečné ekonomice"?

31. 5. 2023

Převzetí továren? Regulace cen? Příděly potravin? Co mají evropští politici na mysli, když zdůrazňují – nebo odmítají – potřebu "válečné ekonomiky"?, ptá se Teri Schultz. Převzetí továren? Regulace cen? Příděly potravin? Co mají evropští politici na mysli, když zdůrazňují – nebo odmítají – potřebu "válečné ekonomiky"?,

Vzájemně zaměnitelné pojmy "válečná ekonomika" nebo "ekonomika válečné doby" připomínají dramatická opatření z temných časů minulých: Vlády rekonfigurují celé své ekonomické systémy a průmyslovou produkci, aby upřednostnily výrobu pro válečné úsilí.

Komisař EU Thierry Breton začal tento koncept pravidelně uplatňovat na začátku března, když usiloval – a stále usiluje – o rychlé zvýšení objednávek a výroby munice a zbraní ze strany vlád EU, a to jak pro zásobování Ukrajiny, tak pro doplnění vlastních zásob.

Komisař právě navštívil více než tucet závodů na výrobu zbraní v celém bloku, kde by slyšel stížnosti na nedostatek dlouhodobých smluv. Navzdory četným rozhodnutím EU o navýšení financování a snížení překážek pro společné zadávání veřejných zakázek postupuje úsilí příliš pomalu, domnívá se.

"Zpoždění nejsou v souladu s našimi okamžitými potřebami," řekl Breton na tiskové konferenci 3. května. "Existuje tedy – a říkám to jasně – nutnost posunout průmyslovou základnu a posunout ji k 'válečné ekonomice', pokud mi dovolíte to vyjádřit těmito slovy."

Povolení nebylo uděleno?

Ale nezdá se, že by Breton konzultoval všechny členské státy – pokud vůbec nějaké – zda by mu skutečně "dovolily vyjádřit to v těchto termínech", pokud by měly na výběr.

Německo možná patří k nejcitlivějším na tento koncept. Jako berlínský velvyslanec v Polsku ví Thomas Bagger něco o tom, že je pod tlakem kvůli dodávkám zbraní. Bretonovu taktiku považuje za neproduktivní. "V Německu nebudete mít pozitivní odpověď na termín 'válečná ekonomika'," řekl Bagger stroze na konferenci Lennarta Meriho v estonském Tallinnu počátkem tohoto měsíce. "Není to správný způsob, jak mobilizovat úsilí."

Tato reakce není vůbec překvapivá, vysvětluje Edward Lucas z Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA), který řekl DW, že by tuto frázi zcela zakázal. "V různých zemích to znamená velmi odlišné věci," poznamenává.

"Skutečná "válečná ekonomika" je situace, kdy přijdou muži se zbraněmi a převezmou vaši továrnu a přimějí ji, aby vyráběla více zbraní. Nemyslím si, že by to někdo skutečně navrhoval" v Evropě, říká Lucas, i když zdůrazňuje, že Rusko již takové kroky podniklo.

"V Německu to má ozvěny nacistické kontroly ekonomiky s kolosálním utrpením a zneužíváním otrockých dělníků," řekl Lucas DW v Tallinnu. "Je to trochu, jako kdybyste řekli 'musíme to dostat do tempa plantáží' ve Spojených státech. To by okamžitě nebyla známka produktivity, ale bylo by to znamení nejtemnějšího období v americké historii! Nemyslím si, že to řešíte hesly. Vyřešíte to tím, že se skutečně dostanete ke stolu a přijmete obtížná finanční regulační rozhodnutí, která vytvoří výsledek, který chcete. "

Vystupňování rétoriky, ne průmyslu

Další analytik, Ben Tallis z Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP), poznamenává, že francouzský prezident Emmanuel Macron také hovořil o "válečné ekonomice", aniž by podnikl dramatické kroky, které to obnáší. "To by mělo mnoho důsledků," říká Tallis, "hodně státní kontroly nad ekonomikou a státních pokynů pro ekonomiku. Pravděpodobně by to znamenalo přídělový systém různého druhu, což by vyslalo velmi zajímavý signál evropskému obyvatelstvu, který si nemyslím, že by současná generace politiků v západní Evropě byla ochotna vyslat."

Je však nezbytné vyslat signál naléhavosti, pokud EU – a NATO – chtějí, aby se stroje na výrobu zbraní rozběhly. Je pochopitelné, proč někteří úředníci EU tento termín zkouší, říká Nathalie Tocciová, která vede Italský institut mezinárodních záležitostí. Potřebují překlenout obrovskou propast ve vnímání hrozeb v celé Evropě, "přesvědčit ty členské státy, které jsou velmi daleko od frontové linie, že spíše než utrácet finanční prostředky [na domácí záležitosti] – cokoliv v Kalábrii – musí je utratit za obranný průmysl a poslat zbraně na Ukrajinu." Tocciová říká, že někteří lidé to již podporují, "ale chce to jen čas, aby byl tento argument přesvědčivý pro všechny."

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur říká, že nikdo se nemusí výslovně odvolávat na "válečnou ekonomiku" v jeho zemi, která již poskytla Ukrajině více než jedno procento svého HDP. "Nemusíme to říkat zvláštně," říká DW. "Vidíme hrozbu a říkáme, že každý v Evropě musí dojít k realitě, že Rusko je existenční hrozbou."

Uložit si ho na později?

Zatímco podporuje tento cíl, vojenský historik Slawomir Debski, ředitel Polského institutu mezinárodních záležitostí (PISM), si nemyslí, že rámcování "válečné ekonomiky" je nezbytné - alespoň "zatím" - a řekl DW, že má podezření, že politici sami opravdu nevědí, co mají na mysli, když to říkají. "V roce 1942 byly Spojené státy schopny vyrobit velké lodě za 14 dní [místo dvou let]," vysvětlil. "To je druh privatizace válečné ekonomiky. Takže tam nejsme a není třeba zavádět tento druh režimu do naší vlastní ekonomiky."

Ben Tallis navrhuje, že místo toho, aby politici tento termín prostě vyhodili, měli by začít vysvětlovat myšlení stojící za "válečnou ekonomikou". "Ukrajina bojuje za naši svobodu a nemyslím si, že toto poselství bylo v částech západní Evropy plně přijato," řekl DW v Tallinnu.

"Brání nás před napadením. Pokud to vidíme takhle, pak by to měl být opravdu náš konflikt a výhra pro nás." Tvrdí, že lidé by měli tuto logiku normalizovat a přijmout, že jsou ve vážném konfliktu, který musí vyhrát. "Myslím, že je správné začít na to připravovat mysl lidí."

Ale německému velvyslanci Baggerovi se tato myšlenka nelíbí. "Důležité je, abychom nebrali toto rozdílné vnímání 'existenční hrozby' jako zásadní otazník, který říká, že ostatní to stále nechápou," argumentoval.

"Můj názor je: Chápeme to. Ale musíte pochopit, že historie a zeměpis jsou nesmírně mocní učitelé a dali nám různé lekce."

