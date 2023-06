Strana metaře a antikapitalistky

Praní pirátského prádla na veřejnosti problém není, kdyby nebylo tak okázale značkové

1. 6. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Viděno tímto prizmatem není ten legrační spor mezi zástupci různých skupin uvnitř Pirátské strany ničím překvapivým.





Na jedné straně stojí představitel etablované části strany, v současnosti dobře zaklesnutý v konzervativně vedené vládě, ve které je zřejmě také proto, že neví, kde jinde by byl.





Na straně druhé stojí dle mého vnímání mnohem autentičtější trouble maker inklinující k romantickému vnímání mrtvé levice, postupně přecházející v dekadentní rajtování na ideologické mrtvole.





V tomto smyslu lze vidět jako poněkud tragickou tu nepřímo sdílenou pozici s různými prokremelskými elementy, kteří svého levicového hostitele na západě za posledních 30 let v mnohém dokonale vyžrali. Ne ale obavu, před kterou zvoní na poplach poněkud poplašený předseda, z nějaké totalitární reinkarnace komunismu. Nevím, nakolik to předseda pirátů myslel upřímně, ale o návratu komunismu už neblouzní ani Marta Semelová. A pokud šlo o pokus diskreditovat stranickou oponentku, tak je to pokus dost zbabělý. Z mé zkušenosti to ale není u pirátů neobvyklá vlastnost.