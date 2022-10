Obrana pirátky Olgy Richterové

23. 10. 2022 / Pavel Veleman

Hájí smysl politiky jako věcí veřejné…

Vládne nám duch burzovních spekulantů, před kterými politika, politici a političky klekli do kolen



"Lidé jsou chamtivé bytosti, které jen předstírají slušné chování. Při nejmenší příležitosti budou krást, plenit a terorizovat. V tomto pochmurném pohledu na lidský úděl není žádné místo byť jen pro záblesk naděje, že inteligentní násilníci budou souhlasit s pravidly zakazujícími terorizování."

(Yanis Varoufakis, Globální minotaurus)



Tisíckrát mohu být naštvaný na paní poslankyni Richterovou za její politické jednání za poslední rok, svést na ni však naprosto absurdně ztrátu 30 miliard korun pro stát (druhý den se opět pokles pochopitelně vyrovnal) za jeden den na burze kvůli jejímu výroku, to je hanebnost…A jelikož nikdo se pochopitelně neozve na její obranu, co mi zbývá.

Politik Miroslav Kalousek, člověk se svoji politickou minulostí, která se vždy pohybovala na samé hraně zákona a který bere finanční spekulace na burze nejspíše jako přírodní zákon, kterému mají politici sloužit jako neviditelnému Bohu, dokázal opět velmi neomaleně reagovat na jeden komentář političky Richterové a společně se skupinou cynických, ekonomických expertů ( Lukáš Kovanda, Mojmír Hampl) se opět projevil jako neurvalec. Miroslav Kalousek nepochopil, ze tím vlastně potopil smysl politiky jako věcí veřejnou, legitimní a hájící široké vrstvy skupin obyvatel této země…





Všimněte si, že většinou je to žena, ze které udělají buď finanční zlodějku spojenou s makléři (v USA by skončila ve vězení) nebo hloupou a naivní političku, která neví co mluví, chudinka…







Někde tady, v těch neomalených výkřicích na twitteru se ukazuje podstata celospolečenské krize. Pakliže politik, který svou činnost vykonával třicet let, si tak málo váží této těžké profese a je schopen přijmout ponižující roli politické reprezentace vůči investičnímu - kasinovému kapitalismu, je to ta nejhorší zpráva o stavu této země.







Pakliže "reálný kapitalismus" (paralela s "reálným socialismem" zde není náhodná) v ČR je již tak nemocný, že není schopen vnímat blížící se neudržitelnost liberálního politického systému, pakliže chybí elementární společenská solidarita té maličké skupiny lidí právě kolem investičního kapitálu, myslí si snad čeští politici, že ovládat společnost neoliberálním diskursem z devadesátých let i v této bezprecedentní krizi je stále možné? Navrhuji například srovnání se skandinávskými političkami. Zrovna lidé kolem Olgy Richterové toto občas připomínali a dodnes se domnívám, že to byl hlavní důvod jejich zničení.







Jak ale může vláda politickými prostředky nám, obyčejným občanům vysvětlit tu strašnou nespravedlnost, kterou každý obyčejný smrtelník zažívá dnes a denně v celé každodennosti. Na jedné straně tečou desítky a desítky miliard k posílení koruny pomocí intervencí České národní banky a dlouhodobě sledujeme vyvádění půl bilionu korun dividend ročně ze země.







Daňová optimalizace je základem rychlého zbohatnutí politiků a daň z finančních operací, bankovní daně nebo zvýšení daní zejména u právnických osob je neslušné téma. Na druhé straně ve veřejnoprávní televizi běží ponižující reklama (sponzor ČEZ, čili stát). Ta lidem radí vlastně se v životní úrovni vrátit skoro do poválečných let - nesvítit, netopit, v jedné vaně se vykoupe postupně celá rodina, nesplachovat záchod…Neuvěřitelné, co si oligarchie k nám dovoluje! Jakoby ztratili pud politické sebezáchovy.







Tato strašlivá a stále se prohlubující trhlina mezi úzkou skupinou těch nejbohatších a obrovskou skupinou těch, kteří žijí v pracující chudobě a mají dvě nebo tři práce se zvyšuje. (Medián platu je úplně mimo náklady jedince, jako jsou ceny za nájemní bydlení a služby i ceny potravin nuté k životu.







Je nemožné dlouhodobě udržet na uzdě politickými prostředky takto rychle a masivně chudnoucí společnost.







Nekonečná hamižnost a minimum solidarity těch nejbohatších občanů v ČR a politické posluhování reprezentace těmto lidem, to bude smrtelné pro zastupitelskou demokracii - a nebude to dlouho trvat.





Zdá se, že není návratu….









