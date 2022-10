Ruská agrese na Ukrajině: Blinken: Putin nemá zájem na zastavení války

22. 10. 2022

"Nechci, aby na mě stříleli bomby."

"Já to nechci taky."

"Viděla jsem dnes robota."

"A co dělal?"

"Letěl. Viděla jsem ho. Chtěl mě zabít. Upadla jsem. Chtěla jsem jít na procházku. Ale nemohla jsem. Chtěl mě zabít."

"Je to zlý robot?"

"Ano."

"Jsem u tebe a maminka je taky s tebou."

"Můžeš mi přinést mého dinosaura?"



60 seconds to hear child's brave and heartbreaking voice…

60 seconds to realize how evil Russia really is...

60 seconds to understand why Ukraine must win...



Video made by: D. Bahnenko, Kherson pic.twitter.com/qp7BLSwYyx — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 22, 2022 - Rusko v sobotu provedlo další rozsáhlé útoky proti energetické infrastruktuře Ukrajiny:

Ukraine state energy company on today’s Russian missile attack: “The scale of damage is comparable or may exceed the consequences of the attack on Oct. 10-12.” Power outages in Kyiv, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad. — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 22, 2022 - Ukrajina požaduje od OSN a EU, aby vyslaly pozorovatele k elektrárně v Nové Kachovce, kterou Rusové zaminovali. #Ukraine calls on the #UN and the #EU to send observers to #Kakhovka Hydroelectric Power Plant. pic.twitter.com/1uXml9XDK1 — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

- Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že USA budou pokračovat v kontaktech s Ruskem, ale že jakákoli širší diplomacie závisí na tom, zda prezident Vladimir Putin projeví zájem "zastavit agresi".



Blinken to řekl v pátek na společné tiskové konferenci s francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnovou ve Washingtonu:



"V tuto chvíli jsme o tom neviděli žádné důkazy. Naopak vidíme, že Rusko zdvojnásobuje a ztrojnásobuje svou agresi."

Blinken poukázal na nedávné ruské útoky na elektrárny a další civilní infrastrukturu na Ukrajině a na mobilizaci vojáků, které označil za "strašlivou potravu pro děla, kterou se Putin snaží vrhnout do války".



Blinken uvedl: "Zásadní rozdíl je v tom, že Ukrajinci bojují za svou zemi, za svou zemi, za svou budoucnost. Rusko ne a čím dříve to prezident Putin pochopí a dojde k tomuto závěru, tím dříve budeme schopni tuto válku ukončit."



- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek mimořádně telefonicky jednal s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. Z rozhovoru vyplynulo jen málo podrobností, obě strany však potvrdily, že jednaly o Ukrajině.



Pentagon odmítl uvést podrobnosti, pouze uvedl, že Austin, který rozhovor inicioval, zdůraznil potřebu komunikace během války na Ukrajině. Blinken to řekl v pátek na společné tiskové konferenci s francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnovou ve Washingtonu:Pentagon odmítl uvést podrobnosti, pouze uvedl, že Austin, který rozhovor inicioval, zdůraznil potřebu komunikace během války na Ukrajině.





- Tým Mezinárodního měnového fondu vedl tento týden produktivní jednání s ukrajinskými orgány a v příštích týdnech bude pracovat na jejich žádosti o zesílené monitorování programu v důsledku ruské invaze, uvedl šéf mise MMF.



Gavin Gray uvedl, že pracovníci MMF se s ukrajinskými úřady setkávali čtyři dny ve Vídni a o svých zjištěních jednali s ministrem financí Serhiem Marčenkem a guvernérem ukrajinské národní banky Andrijem Pyšným.



Gray podle agentury Reuters rovněž uvedl, že ukrajinští představitelé si zaslouží "značné uznání" za udržení "významného stupně makroekonomické stability" po invazi, která způsobila výrazný pokles hrubého domácího produktu a prudký nárůst inflace, přičemž fiskální deficit země dosáhl bezprecedentní výše.



Uvedl, že představitelé MMF povzbuzují Ukrajinu, aby se zdržela opatření, která snižují daňové příjmy, protože se snaží sladit výdaje s dostupným financováním, ale neuvedl žádné podrobnosti.



- Rusové posilují přechody přes Dněpr, sděluje britské ministerstvo obrany





Ruské síly pokračují v posilování přechodů přes řeku Dněpr a dokončily stavbu lodního mostu vedle poškozeného Antonovského mostu v Chersonu na jihu Ukrajiny, uvádí britské ministerstvo obrany.

Natalia Humeniuková, mluvčí jižního operačního velení Ukrajiny, potvrdila, že ukrajinská armáda udeřila na Antonivský most poblíž přechodu, ale pouze během nočního zákazu vycházení, který zavedli Ruskem dosazení úředníci, aby zabránili civilním obětem.

- Volodymyr Zelenskij vyzval Západ, aby varoval Rusko, aby nevyhazovalo do povětří vodní přehradu, která by zaplavila velkou část jižní Ukrajiny, zatímco se síly ukrajinského prezidenta připravovaly vytlačit vojska Moskvy z okupovaného města Cherson. V televizním projevu Zelenskij uvedl, že ruské síly nastražily výbušniny do obrovské přehrady Nová Kachovka, která zadržuje obrovskou vodní nádrž, a plánují ji vyhodit do povětří. "Nyní musí všichni na světě jednat mocně a rychle, aby zabránili novému ruskému teroristickému útoku. Zničení přehrady by znamenalo rozsáhlou katastrofu."





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že USA zváží všechny prostředky, aby pokročily v diplomacii s Ruskem, pokud uvidí příležitost, ale v současné době Moskva nejeví žádné známky ochoty zapojit se do smysluplných rozhovorů. Podle agentury Reuters Blinken řekl: "Vše nasvědčuje tomu, že prezident Putin zdaleka není ochoten zapojit se do smysluplné diplomacie, nýbrž pokračuje v tlaku opačným směrem."







