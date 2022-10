Trussová zdiskreditovala neoliberální ekonomiku - zřejmě navždy

21. 10. 2022

Trussová zdiskreditovala vysokooktanovou ekonomiku volného trhu



Její ekonomická "strategie"! a brexitismus ukázaly, jak nebezpečné je snažit se proměnit pravicovou ideologii v realitu





Když jsme naposledy prošli defenestrací konzervativního britského premiéra - tak dávno, před třemi měsíci! - brzy se vytvořil rychlý úsudek o jeho premiérství. Shodli jsme se na tom, že působení Borise Johnsona bylo krátké, ale mělo své důsledky. Na první pohled se zdá, že podobný verdikt nad 45 dny Liz Trussové v premiérském úřadu je nepravděpodobný. V nejvyšší funkci byla jistě příliš krátce na to, aby měla nějaký význam. Avšak přesto... píše Jonathan Freedland.



Jistě, Trussová se nemůže pochlubit žádnými pozitivními výsledky. Naopak, její úspěch spočívá v tom, že toho tolik rozbila tak rychle, že je to destrukční období, které se v britské politické historii málokdy podařilo překonat. Existují však i jiné důvody, proč považovat její nástup do Downing Street a její činy poté, co se tam dostala, za velmi významné.





Za prvé, Trussová během těchto krátkých týdnů dost možná zničila ideologický projekt, který aktivizoval část pravice v Británii i v celém demokratickém světě po více než půl století. Šlo o vizi společnosti s nízkými daněmi a nízkou mírou regulace, kde nejbohatší mohou uvolnit svůj úžasný talent a ještě více zbohatnout.



Podle této vize - ať už ji nazýváte hayekismem, ultrathatcherismem, reaganismem nebo ekonomickým libertarianismem - když pár šťastlivců na vrcholu stále bohatne, část jejich bohatství prosakuje k těm dole. V Británii, Spojených státech i jinde se v různých obdobích uplatňovaly různé verze této teorie.



Nyní však budou takové sny označeny jako trussonomika - ekonomika Liz Trussové - a tato nálepka bude polibkem smrti. Během šesti krátkých týdnů Trussová zdiskreditovala vysokooktanovou ekonomiku volného trhu, a to možná navždy.



Vyzkoušela si ji v nezředěné podobě, když její ideologická spřízněná duše a ministr financí Kwasi Kwarteng 23. září předložil státní rozpočet, plán, který zněl méně jako fiskální program pro vládu a daleko více jako provokativně extrémistický pamflet vypracovaný Institutem ekonomických záležitostí (IEA) (nebo některou z dalších pochybných organizací sídlících v duchovním domě Liz Trussové v Londýně v Tufton Street 55).





Trussonomika zrušila strop na prémie bankéřů (který po krizi roku 2009 zavedla Evropská unie) a snížila daně nejbohatším, čímž 600 000 nejvíce vydělávajících lidí v zemi dostalo v průměru každý dalších 10 000 liber, tedy 300 000 Kč: doslova 1 % obyvatel. Zrušila plánované zvýšení daně z příjmu právnických osob. A to vše ve jménu uvolnění zvířecího ducha volného trhu, aby tím mohl vyvolat "ekonomický růst".



Právě následné otřesy zanechají stopu. Hodnota libry se propadla; Bank of England varovala, že úrokové sazby budou muset prudce stoupnout. Přes noc se z Británie stala kolabující, problémová ekonomika, od které se mezinárodní investoři rozhodli držet hodně daleko.





Británie po brexitu již byla varovným příběhem, varováním pro evropské národy, aby nedělaly nic tak hloupého, jako je odchod z EU. Británie po brexitu je varováním nového druhu: dejte si pozor na horečné, ideologií poháněné sny, protože mohou přinést zkázu rychleji, než jste si kdy dokázali představit.







Zdroj v angličtině ZDE





PS. Ekonomická strategie české vlády ovšem jde tupě a nebezpečně po zrušení superhrubé mzdy a po odmítání zvýšit daně úplně stejným směrem:







V Británii skončila jedna pohádka o blahodárných daňových škrtech. Skončila rychle. U nás pohádka,že deficit šest procent HDP je v pohodě, pokračuje. Částečně protože ČNB drží korunu uměle silnou, a tak si lidé neuvědomují rozsah fiskálního průšvihu, který zde máme. — Filip Pertold (@FPertold) October 20, 2022





Až na to, že volný trh s tím nechtěl mít nic společného. Finanční trhy odmítly tento plán, podle něhož by si vláda půjčila peníze nejen na snížení daní, ale i na Trussovou již ohlášené výdaje ve výši 150 miliard liber na účty za energie. Viděly, jaké peníze Trussová utratit, ale nezjistily, jak to chce zaplatit. Cena vládních půjček stoupla v reálném čase, zatímco Kwarteng stále ještě mluvil o svém státním rozpočtu v parlamentě. Peníze mluvily - a Trussové a jejímu minsitru financí říkaly následující: "Vy nevíte, co děláte."Všechny ideologické předpoklady Liz Trussové - předpoklady, které dlouho okouzlovaly ideologickou pravici - byly spektakulárně dokázány jako zcela mylné. Nikdo nebude vděčný za snížení daní, nebo za pomoc s účty za energie, když se potí nad splátkami hypoték, které vyletěly do nebeských výšin - vyslány úžasně bezohledným aktem ideologického dogmatu.Od nynějška se každý, kdo bude hlásat staré evangelium neoliberální o tom, jak je prospěšné snižování daní - v Británii nebo kdekoli jinde - bude muset nejprve distancovat od katastrofy, kterou Trussová rozpoutala. Díky ideologickému experimentu Trussové a Kwartenga, který z Britů udělal laboratorní krysy, svět viděl, co se stane, když uděláte to, co pravice požaduje už celá desetiletí. Vede to k opaku růstu a vytváří to obrovskou černou díru ve veřejných financích, která se zvětšuje a prohlubuje kvůli zvýšeným nákladům na půjčky - černou díru, kterou lze zaplnit buď zvýšením daní, nebo výdajovými škrty, přičemž obojí je bolestivé.