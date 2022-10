V Londýně se v sobotu konala demonstrace asi 50 000 občanů požadujících návrat Británie do Evropské unie

22. 10. 2022

It's been a while since we've had scenes like this in Parliament Square. #NationalRejoinMarch pic.twitter.com/Abqbn67t5v — Phil Dore 🏴🇺🇦 (@PhilJDore) October 22, 2022





Fabulous turn out and still time to get down to Parliament Square to hear some of those great speakers. pic.twitter.com/QKeu9hO8dn — The Rejoin EU Party (@RejoinP) October 22, 2022





The best way to growth, growth, growth *and* happiness is to #RejoinEU! #MarchForRejoin pic.twitter.com/GLcAMEjlTz — European Movement in Wandsworth & Merton (@WandsworthEM) October 22, 2022





National Rejoin March (@MarchForRejoin) gathering in Park Lane…



This is much bigger than I expected. pic.twitter.com/NdZIU1eb46 — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) October 22, 2022



Tisíce protestujících prošly centrem Londýna a požadovaly, aby se Spojené království vrátilo do Evropské unie.



Na sobotní národní demonstraci za znovupřipojení Británie k EU se sešly velké davy lidí, kteří prošli z Park Lane v Londýně do Parliament Square. Účastníci pochodu z celého Spojeného království cestovali několik hodin, aby se ho mohli zúčastnit.



Na Parliament Square Garden, poslední zastávce pochodu, bylo vidět moře modré a žluté barvy, jak příznivci mávali vlajkami EU a nesli transparenty.



Na některých stálo: "Brexit nikdy nefungoval", "Chcete-li nižší účty #vraťme se do EU"".



Nikki Ajibadeová, šedesátiletá učitelka z Warwickshire, byla na demonstraci se svou sestrou.



Řekla: "Máme velmi silný pocit, že situace, ve které se nyní nacházíme, se dá vysledovat přímo k referendu z roku 2016, které bylo údajně jen konzultativním referendem.



"Nebyl to výsledek supermajority, 52 a 48 procent není něco, co může jen tak úplně zvrátit a převrátit celou zemi naruby. Podívejte se po šesti letech, kde jsme. Takže máme silný pocit, že potřebujeme sestavit rozumnou vládu, všeobecné volby teď, protože tahle parta se hádá jako krysy v pytli."



Na otázku ohledně Borise Johnsona, který by se mohl znovu ucházet o post premiéra, Ajibadeová odpověděla: "Jestli si někdo myslí, že Boris Johnson je odpověď, tak nepochopili otázku, no tak, to je prostě směšné. Je to urážka národa. Je to skutečná urážka britského národa, když se jeho jméno vůbec zmiňuje jako možného kandidáta. Nemám obavy z toho, že by se Boris Johnson vrátil do funkce premiéra. Nebojím se. Myslím, že by to bylo naprosto skvělé, protože pak by byl posledním hřebíčkem do rakve toryů. Je to národní ostuda, mezinárodní výsměch, to je to, co z nás udělali."



Dav bučel, když se na velké digitální obrazovce s výhledem na Parliament Square Garden objevily fotografie osobností hlasujících pro berxit, jako jsou Johnson, Priti Patelová a Nigel Farage.



Oliver Jackson, šestadvacetiletý skladník z Dorsetu, řekl, že je důležité, aby politici naslouchali těm, kteří chtějí znovu vstoupit do EU.



Řekl: "Je třeba, aby byl náš hlas slyšen. A zvláště během všeho toho nynějšího chaosu to nemůžeme nechat bez povšimnutí. Upřímně řečeno, nejlepší způsob, jak vrátit Spojené království na správnou cestu, je přinejmenším opětovné připojení k jednotnému trhu a poté k EU."



Dav také skandoval "Toryové ven" a bučel, když řečníci hovořili o možnosti, že by se Johnson znovu ucházel o post premiéra.



Tony Harold, 44 let, z Poole, který pracuje na akciovém trhu, řekl, že se ho brexit dotkl, protože má nemovitost ve Španělsku.



Joshua Allotey, 57 let, z Winchesteru, který pracuje pro místní úřad, se domnívá, že Spojené království bude kvůli vystoupení z EU nadále trpět.



Řekl: "Odchod z EU byl velkou chybou. Spojené království to už stálo hodně. A pokud se nevrátíme, bude nás to stát i nadále... Bylo to způsobeno ideologií a nebylo to připraveno tak, aby to Spojenému království pomohlo. V EU je nám lépe.



"Z dlouhodobého hlediska budeme trpět, protože nebudeme moci prodávat do Evropy a nakupovat z Evropy, která je naším největším trhem."

