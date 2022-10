Novým britským nevoleným konzervativním premiérem se stává supermilionář Rishi Sunak

24. 10. 2022

čas čtení 6 minut

Novým šéfem britské Konzervativní strany se stal Johnsonův ministr financí během covidu Rishi Sunak poté, co oba ostatní možní kandidáti, Boris Johnson a Penny Mordaunt, odstoupili.



Je Rishi Sunak se svým majetkem 730 milionů liber příliš bohatý na to, aby se stal premiérem? ptal se minulý týden deník Guardian. Hodně se totiž v Británii hovoří o tom, že supermilionáři nemohou nikdy porozumět sociální situaci normálních lidí, ohrožených vysokou hypotékou a zvyšujícími se cenami potravin a energií.



S víkendovým domem s bazénem a lázněmi za 400 000 liber tento superbohatý konzervativní politik a brexitér rozděluje názory ve svém sídle v Yorkshiru.

Bude to poprvé v historii, kdy bude premiér bohatší než panovník v Buckinghamském paláci - a to v době, kdy miliony Britů bojují s krizí životních nákladů.



Sunak a jeho manželka Akshata Murtyová mají dohromady majetek ve výši zhruba 730 milionů liber (21 900 milionů Kč), což je zhruba dvojnásobek odhadovaného majetku krále Karla III. a královny Camilly, manželky.



Sunak, který se na začátku letošního roku stal prvním politikem z první linie, jenž byl kdy zařazen na seznam nejbohatších lidí Spojeného království podle Sunday Times, bude také téměř konkurovat králi, pokud jde o počet oficiálních rezidencí.



Sunak vlastní portfolio čtyř nemovitostí rozmístěných po celém světě v hodnotě více než 15 milionů liber.

Stevenson řekl, že si nemyslí, že by to, že je někdo velmi bohatý, mělo vylučovat někoho z funkce premiéra, ale řekl, že Sunakovo bohatství by se mohlo rychle stát terčem kritiky, pokud by se stal premiérem a dohlížel na očekávaný "široký propad životní úrovně".



Sunak, jeho manželka a dvě dcery, Krishna a Anoushka, tráví většinu týdne ve svém domě s pěti ložnicemi v Kensingtonu v západním Londýně, jehož hodnota je realitními makléři odhadována na více než 7 milionů liber.O víkendech se uchylují do georgiánského panského sídla, které je na seznamu památek II. stupně, v malebné vesničce Kirby Sigston v jeho volebním obvodu Richmond v Severním Yorkshiru. Dům, který manželé koupili za 1,5 milionu liber předtím, než byl Sunak v roce 2015 zvolen poslancem, má nyní hodnotu více než 2 miliony liber a byl přeměněn na něco jako wellness útočiště s krytým bazénem, posilovnou, studiem jógy, vířivkou a tenisovým kurtem za 400 000 liber.Prudce rostoucí náklady na energie znamenají, že ohřev bazénu o rozměrech 12 × 5 metrů může stát více než 14 000 liber ročně, což je téměř šestinásobek průměrného rodinného účtu za energie.Toto bohatství - a Sunakova neobratnost, s níž se jím chlubí - vyvolává u některých lidí otázku, zda není příliš bohatý na to, aby chápal každodenní problémy voličů. Ashley Blakelyová, servírka a koordinátorka Darlingtonského lidového shromáždění, řekla, že ji rozčiluje, že Sunak má "tolik peněz, že může vyhazovat tisíce za vytápění svého bazénu a pořádání večírků, když jsou tu rodiče samoživitelé, důchodci a pracující rodiny, které budou tuto zimu mrznout".Rachael Maskellová, labouristická poslankyně za nedaleký York, řekla, že jeho nový bazén ukazuje, že nemůže být "více mimo" a "pokud jde o většinu lidí, Rishi Sunak žije na jiné planetě".Austin Gordon, manažer společnosti Richmondshire Leisure Trust, která provozuje charitativní veřejný bazén v nedalekém Richmondu, uvedl, že prudce rostoucí náklady na energie znamenají, že jeho další provoz je každodenním bojem. "Je těžké někoho kritizovat za to, že utrácí peníze tak, jak se rozhodne," řekl. "Ale my bojujeme o to, abychom udrželi v provozu bazén, který slouží tisícům místních lidí."Gary Stevenson, multimilionář a obchodník, který se stal bojovníkem proti nerovnosti, nedávno navštívil potravinovou banku v Northallertonu, aby upozornil na nerovnost v Sunakově volebním obvodu. Řekl, že většina lidí využívajících tuto službu si zřejmě neuvědomuje, jak bohatý je jejich poslanec - a nový premiér -."Lidé mají tolik starostí se svými vlastními životy, že je pro ně těžké si uvědomit, jak šíleně bohatý je jejich poslanec," řekl. "Je to pravděpodobně nejbohatší člověk, který kdy seděl v parlamentu, a jako ministr financí dohlížel na největší nárůst nerovnosti v historii."Sunakův majetek, jehož většina pochází od jeho manželky, která je dcerou indického softwarového miliardáře, byl pravidelným tématem během poslední kampaně na funkci britského premiéra. Jeho mokasíny Prada za 450 liber a elegantní hrnek na kávu za 180 liber podnítily kritiku, že bývalý žák Winchesterské univerzity je mimo.V podcastu pro Telegraph letos v létě Sunak, který vydělal peníze v investiční bance Goldman Sachs a hedgeových fondech TCI a Theleme Partners, řekl, že se nebojí odpovídat na otázky týkající se jeho majetku."Abych byl upřímný, vlastně to docela vítám," řekl. "Je to pravý opak toho, co mě obtěžuje. Málokdo to na mě vytáhne. V době, kdy jsem byl ministrem financí, jsem velmi pravidelně pořádal [setkání na radnici] s občany... prakticky nikdo se mě na to neptal."Opakovaně však odmítl odpovědět na otázky, kolik přesně peněz má a kam jsou investovány. Odhalení, že jeho manželka požádala o status osoby bez trvalého bydliště v Británii, který jí umožňuje vyhnout se britské dani z ročních dividend ve výši 11,6 milionu liber, které inkasuje od softwarové společnosti Infosys svého otce, ho pronásledovalo po celou dobu předvolební kampaně.Sunak říká, že si nemyslí, že voliče zajímá, že během kampaně nosil na míru šitý oblek Henryho Herberta za 3 500 liber nebo boty Prada, když objížděl staveniště. "Důležité jsou hodnoty, to, co mám na sobě, je pro to všechno irelevantní."Kromě yorkshirského sídla a domu v Kensingtonu v mews vlastní Sunakovi byt na Old Brompton Road v západním Londýně pro návštěvy rodiny a penthouse na pláži v Santa Monice v hodnotě 5,5 milionu liber, který developer popisuje jako místo s "úžasným výhledem na pohoří Santa Monica" a kde se "probouzíte za zvuku vln narážejících na pobřeží".