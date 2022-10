Ukrajina obdržela z USA více než milión dělostřeleckých granátů

26. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Podle nejnovějších údajů ministerstva obrany poskytly USA nyní Ukrajině od té doby, co začaly dodávat zbraně na pomoc v boji proti Rusku, více než milion nábojů pro houfnice, napsal Howard Altman. Podle nejnovějších údajů ministerstva obrany poskytly USA nyní Ukrajině od té doby, co začaly dodávat zbraně na pomoc v boji proti Rusku, více než milion nábojů pro houfnice,

To zahrnuje až 903 000 nábojů do standardních 155 mm houfnic a také 3 000 naváděných nábojů M982 Excalibur, 7 000 projektilů RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System) a 180 000 nábojů do houfnic ráže 105 mm.

Sečteno a podtrženo, je to více než 1,09 milionu nábojů, které dohromady váží více než 50 000 tun – téměř dvakrát více než Socha svobody.

Dodávky tvoří součást bezpečnostní pomoci Ukrajině v hodnotě více než 18,2 miliardy dolarů od začátku Bidenovy administrativy, včetně přibližně 17,6 miliardy dolarů od začátku plné ruské invaze 24. února.

Střela M795 je standardní náboj pro 155 mm tažené houfnice M777 používané americkou armádou a námořní pěchotou USA.

Jedná se o 155 mm tříštivotrhavou ocelovou (HF1) střelu o hmotnosti 46,7 kg naplněnou 15,3 kg TNT nebo IMX-101 s mosazí pokrytým kovovým otočným páskem pro kompatibilitu se všemi současnými i budoucími taženými a samohybnými 155 mm houfnicemi, uvádí výrobce.

M982 Excalibur je 155 mm náboj, který využívá GPS a inerciální navádění k nalezení svého cíle a zároveň rozšiřuje dosah, na který může udeřit.

Chcete-li použít naváděný náboj, vojáci vloží údaje o poloze do naváděcí jednotky děla, která je nahraje do projektilu a poté jej odpálí. Lze naprogramovat i složitější salvy.

RAAMS je 155 mm dělostřelecký granát, který obsahuje devět jednotlivých protitankových min, které jsou uvolňovány podél části konečné fáze dráhy letu. Tyto granáty lze použít k rychlému umístění minových polí, aby se zkomplikovaly pohyby nepřátelských obrněných vozidel.

Ačkoli zavedení vícenásobných odpalovacích raketových systémů, jako je M142 High Mobility Artillery Rocket Systems neboli HIMARS, a naváděných 227 mm raket M31 poskytlo Ukrajině rozšířený dostřelu na bojišti, houfnice byly a zůstávají kriticky důležité a hlavní oporou boje.

Zatímco USA poskytly Ukrajině 20 HIMARSů s dalšími 18 přislíbenými – vícenásobné odpalovací raketové systémy M270 (MLRS), které jsou schopné vystřelit stejné náboje, byly také darovány spojenci NATO – poskytly 142 tažených houfnic M777A2 a 36 105 mm houfnic. Houfnicemi přispěly i další státy.

S tolika standardními náboji do houfnic dodaných na Ukrajinu narůstají obavy, zda existuje dostatek munice pro USA, pokud by se samy dostaly do velkého konfliktu.

Zdroj v angličtině: ZDE

