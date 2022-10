Ruská agrese na Ukrajině: Rusko stále útočí raketami na energetickou infrastrukturu Ukrajiny

31. 10. 2022

- Kyjev byl v pondělí ráno zasažen sérií raket



V Kyjevě jsou slyšet výbuchy



Podle ukrajinských představitelů a zpráv místních médií bylo v pondělí ráno v Kyjevě slyšet několik výbuchů.



Prezidentský poradce Anton Geraščenko uvedl, že nejméně tři výbuchy zazněly po celém městě, na Ukrajinu bylo vypáleno 40 ruských řízených střel.



Na Twitteru napsal deník Kyiv Independent: "V Kyjevě a Kyjevské oblasti bylo v pondělí brzy ráno slyšet asi 7-8 výbuchů. Příčina výbuchů je v současné době neznámá."

Filmed by ITV News this morning looking north from the centre of Kyiv: https://t.co/e21ZFk4UmL pic.twitter.com/PJPFxBiz8s — Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) October 31, 2022







- Kyjevský gubernátor: zatím je známa jedna oběť útoku na Kyjev.



Oleksiy Kuleba, gubernátor Kyjeva, vydal krátce po 10. hodině dopoledne v Kyjevě tuto aktualizaci: :



Obyvatelé Kyjevské oblasti! V důsledku masivního ostřelování v oblasti došlo k poškození energetické infrastruktury. Část Kyjevské oblasti zůstává bez elektřiny. Energetici již pracují na odstranění následků. V regionu jsou také zavedeny mimořádné odstávky elektřiny. Připravte se na dlouhodobé výpadky elektřiny. V současné době je jedna oběť, informace upřesňujeme. Dochází také k ničení soukromých budov. Vyzývám všechny, kterých se výpadky netýkají, aby elektřinu používali šetrně.





- Podle ukrajinského ministra infrastruktury v pondělí z Ukrajiny odjelo dvanáct lodí vyvážejících obilí, přestože Rusko odstoupilo od dohody o vývozu obilí, kterou zprostředkovalo Turecko a OSN.



Oleksandr Kubrakov to uvedl na Twitteru:



Dnes opustilo ukrajinské přístavy 12 lodí. Delegace OSN a Turecka poskytují deset inspekčních týmů, které kontrolují 40 lodí, jejichž cílem je naplnit černomořskou obilnou iniciativu. Tento plán inspekcí byl ukrajinskou delegací přijat. Ruská delegace byla informována.





- Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvova, uvedl podrobnosti o programu průběžného snižování spotřeby elektřiny, který je ve městě zaváděn. Sdělil na Telegramu:



Počínaje dneškem bude ve Lvovské oblasti a na celé Ukrajině zaveden hodinový harmonogram výpadků elektřiny. Specialisté společnosti Lvivoblenergo rozdělili odběratele v oblasti do 3 skupin. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Lvivoblenergo. Také kvůli útokům na objekty kritické infrastruktury, ke kterým se dnes uchýlil teroristický stát, se na Ukrajině zavádí mimořádné výpadky elektřiny. O situaci ve Lvovské oblasti budu informovat později.



- Francie usiluje o to, aby Ukrajina mohla vyvážet dodávky potravin pozemní cestou i přes Polsko nebo Rumunsko, uvedl v pondělí francouzský ministr zemědělství poté, co Rusko uprostřed války s Ukrajinou odstoupilo od klíčové dohody o vývozu.



"Zkoumáme, zda, pokud to nepůjde přes Černé moře, zda to místo toho nepůjde přes pozemní cesty, zejména se podíváme na pozemní cesty přes Rumunsko a Polsko," řekl podle agentury Reuters ministr zemědělství Marc Fesneau rozhlasové stanici RMC.



"Budeme i nadále pracovat na systému, který nás nevydá do rukou Vladimira Putina," řekl Fesneau.



- Vitalij Kličko, starosta Kyjeva, poskytl aktuální informace o energetické situaci v hlavním městě země po sérii ranních útoků z Ruska.



Energetici pracují na obnovení dodávek elektřiny po poškození energetického zařízení, které napájí asi 350 000 bytů v Kyjevě. Specialisté spolu s dalšími záchrannými službami a úřady dělají vše pro to, aby se situace co nejdříve stabilizovala.



- Americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget A. Brinková na Twitteru potvrdila, že ona i její zaměstnanci jsou v úkrytu:



Stejně jako miliony Ukrajinců se i náš tým opět ukrývá, protože Rusko pokračuje v bezcitných a barbarských raketových úderech na obyvatele Ukrajiny.



- Některé ukrajinské úřady si během války zachovávají pochmurný smysl pro humor a dnes ráno Vitalij Kim, gubernátor Mykolajivu, zveřejnil malý neověřený videoklip, který zřejmě ukazuje ruskou raketu provádějící ve vzduchu obrat, se vzkazem: "Jedna (jediná) z raket Ruské federace má kritické a logické myšlení. Po zvážení všech argumentů a rozhodnutí nespáchat válečný zločin se raketa rozhodla vrátit do svého 'domovského přístavu'."



- Andrij Sadovyj, starosta Lvova, dnes ráno pochválil ukrajinskou protivzdušnou obranu a řekl: "Síly protivzdušné obrany, které sestřelují rakety v takovém mlhavém počasí, jsou bez nadsázky Titáni".



Oleksiy Kuleba, gubernátor Kyjevské oblasti, mezitím na Telegramu uvedl, že letecká pohotovost trvá, a vyzval lidi, aby zůstali v krytech. Napsal: "Existuje možnost opakovaného ostřelování. Nefotografujte místo příletů ani práci protivzdušné obrany. Pamatujte na svou vlastní bezpečnost."





- Zákonodárci a úředníci na Ukrajině dnes ráno potvrzovali údery na Kyjev. Ukrajinská poslankyně Lesia Vasylenko napsala:



Pondělí začíná raketovými útoky Ruska po celé zemi. Kyjev je pod palbou už hodinu. Opět výpadky proudu. A v některých částech města neteče voda. Putinovy zločiny proti civilistům pokračují.



Mluvčí ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko napsal na Twitteru:



Ráno začíná sirénami protivzdušné obrany po celé Ukrajině. Ruské rakety zasáhly energetickou infrastrukturu v Kyjevě a dalších městech, což způsobilo výpadky elektřiny a vody. Rusko nemá zájem na mírových jednáních ani na celosvětové potravinové bezpečnosti. Putinovým jediným cílem je smrt a destrukce.







Isobel Koshiw, která pro deník Guardian přináší reportáže z Ukrajiny, píše na Twitteru z Kyjeva:



Zdá se, že výbuchy zatím byly mimo centrum Kyjeva. V některých částech Kyjeva nejde elektřina a voda. Zasaženy jsou také Záporoží, Charkov a Čerkasy. Ukrajinské záchranné služby vydaly varování, v němž vyzývají lidi, aby poslouchali sirény a hledali úkryt, protože dnes očekávají další útoky.



Již dříve ohlásila, že v Kyjevě slyšela čtyři výbuchy v rychlém sledu.





Výbuchy byly dnes ráno hlášeny také v Charkově.





Starosta města Igor Těrechov uvedl, že Rusko "zasáhlo objekt kritické infrastruktury ve městě".



