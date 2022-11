Co vlastně v Rusku znamená "lid"?

2. 11. 2022

V Rusku mají slova převzatá z evropského lexikonu často úplně jiný význam, což je něco, co musejí uznat jak Rusové, tak ostatní. To platí zejména pro slova jako "lid" a "národ", píše Dmitrij Gubin. V Rusku mají slova převzatá z evropského lexikonu často úplně jiný význam, což je něco, co musejí uznat jak Rusové, tak ostatní. To platí zejména pro slova jako "lid" a "národ",

"Lid" na Západě je definován především horizontálními vazbami skupiny – sociálních, sousedských, profesních, politických, kulturních a tak dále, když lidé, aniž by na ně byl zvenčí vyvíjen nátlak, začali jednat jako jeden organismus. V tomto kontextu je vláda prostě struktura najatá, aby dělala to, co lidé chtějí.

Naproti tomu v Rusku "lid" není o horizontálních vazbách. Je to společenství jazyka a historie a velmi často i jednota rasy. To vysvětluje podezřelou a ve skutečnosti i idiotskou ruskou tendenci říkat věci, jako na rozdíl od Ruska v Evropě se už bílý muž neudrží.

„Pro "lid" je v ruském chápání důležitá barva pleti a šířka očí. Pro Rusy v centru metropole nejsou lidé jako Rishi Sunak nebo Sadik Khan Angličany. Pro Rusy jsou tito politici naopak jasnými příklady eroze a koroze anglického lidu.

Z tohoto pohledu je Putinova válka na Ukrajině válkou vedenou tak, aby všechny národy Evropy existovaly výhradně v ruském smyslu, a nikoli ve smyslu, jaký mají takové skupiny v jiných zemích. Rusové sami sebe přesvědčili, že brání Evropu před pádem do propasti. Ve skutečnosti je to ale Rusko, které k tomuhle směřuje.

Tento rozdíl v pohledu na to, čím lidé jsou, má dalekosáhlé důsledky. Rusové se nechovají k válce na Ukrajině jako Američané k válce ve Vietnamu. Místo toho se Rusové chovají stejně jako během pandemie, tj. jsou znepokojeni pouze jejími důsledky pro ně samotné a bez empatie vůči Ukrajině.

Absence horizontálních vazeb v rámci vlastní země zbavuje jednotlivce jak empatie, tak solidarity vůči všemu mimo ni. Znamená to, že pro Rusy je svět rozdělen jako ve středověku na "náš", který se nám podobá rasou, jazykem a historií, a na "ostatní", kteří se v těchto měřítkách liší.

Jakmile to uznáte, je jasné, že je čas přestat zbožňovat Rusy. Jsou prostě státem okupovanou, roztříštěnou, zbavenou volebního práva, nedostatečně vzdělanou a málo sebevědomou populací, s níž lze někdy sympatizovat, ale v žádném případě by se jí nemělo dopřávat sluchu.

A pro Rusy, kteří se přestěhovali do zahraničí, je načase trvat na tom, aby se přestali snažit držet myšlenky své jedinečnosti a raději je požádali, aby ovládli a asimilovali svět kolem sebe. To znamená, že musí projít evropeizací, amerikanizací, anglizací, frankizací a germanizací podle toho, kde žijí.

To znamená, že musejí pěstovat horizontální vazby, které doma nemají, a udělat z nich definici toho, kdo a co jsou - spíše než nějakou definici rasistického státu. Pokud tak učiní, mohli by být v určitém okamžiku schopni přispět k záchraně své vlasti před propastí, do níž ji Putin nyní žene.

Zdroj v ruštině: ZDE

