Británie: Konzervativci ani za dva roky už nezvítězí ve všeobecných volbách, konstatuje čelný odborník na průzkumy veřejného mínění

3. 11. 2022

čas čtení 3 minuty

Podle sira Johna Curtice bude pro britské konzervativce velmi obtížné vyhrát příští volby v roce 2024



Voliči se rozhodli, že britské Konzervativní straně "nelze věřit, že bude schopna řídit zemi", konstatuje čelný britský odborník na průzkumy vedřejného mínění



"Kdybych měl premiérovi radit, řekl bych mu, že jediné, co musí udělat, je hrát podle pravidel," řekl Curtice





Pro konzervativce bude "nesmírně obtížné" vyhrát příští parlamentní volby poté, protože nyní budou vládnou ve fiskální krizi, ačkoli změna premiéra předpovědi komplikuje, uvedl přední britský odborník na průzkumy veřejného mínění sir John Curtice.

Je možné, že strana utrpí porážku ve stylu roku 1997, nebo dokonce ještě horší, řekl Curtice, profesor politologie na Strathclyde University, který je považován za předního britského odborníka na průzkumy veřejného mínění.



Podle Curticeho sice výměna Liz Trussové za Rishiho Sunaka mírně omezila náskok labouristů, ale rozhodujícím faktorem budou pravděpodobně obraty o 180 stupňů, které byla Trussová nucena učinit ve svém zářijovém státním rozpočtu po bouřlivé reakci trhu.



Na otázku, zda je možné, aby konzervativci vyhráli příští volby, Curtice odpověděl: "Historie naznačuje, že to bude nesmírně obtížné, už jen proto, že žádná vláda, která předsedala fiskální finanční krizi, nakonec nepřežila - 1948, 1967, 1976, 1992. Není to šťastná litanie precedentů.



"Voliči nezapomínají na vlády, které finanční trhy donutily k obratu. Takže to bude velmi, velmi obtížné."



Jedním zábleskem naděje pro torye je podle něj to, že průzkumy veřejného mínění ukazují nápadně větší podporu Sunakovi osobně než jeho straně, což je zřejmě znamení, že dědictví jeho působení v roli ministra financí během covidové pandemie "stále přetrvává".



Klíčem k tomu, aby Sunak zvrátil osud své strany, bude podle Curtice osud ekonomiky v příštích dvou letech.



"Jedním z problémů, kterým vláda čelí, je, že ve srovnání s lety 1992 a 2008 [po předchozích hospodářských krizích] není už v Británii co škrtat ve státním rozpočtu," řekl. "Je celkem jasné, že v tuto chvíli, dva roky od [voleb], jsou labouristé favority na vítězství v příštích volbách a poprvé v tomto parlamentu to vypadá, že majíl slušnou šanci získat drtivou většinu, a to je zásadní změna politických vyhlídek."



Některé průzkumy z éry Liz Trussové, pokud byly extrapolovány na hlasování na úrovni volebních obvodů, ukazovaly, že konzervativci se propadnou až na pouhých 60 křesel v Dolní sněmovně, která má 650 poslanců.



"Konzervativní strana ztratila půdu pod nohama napříč celým elektorátem. Ztratila je nikoliv proto, že by byli pro malý stát nebo pro brexit nebo pro mnoho různých ideologických řešení," řekl.





"Ztratili půdu pod nohama, protože veřejnost obecně rozhodla, že jim nelze důvěřovat při řízení země, a když strana ztrácí půdu pod nohama v oblasti kompetencí, ztrácí půdu pod nohama u všeho."



"Kdybych poskytoval radu premiérovi, řekl bych, že jediná věc, kterou by měludělat, je hrát podle pravidel, a to nejen právních, ale i konvenčních," řekl Curtice. "Proto bylo opětovné jmenování Suelly Bavermanové do funkci ministryně vnitra během několika dní poté, co ji vyhodili kvůli porušení ministerského kodexu, řekněme, odvážným rozhodnutím."













Podrobnosti v angličtině ZDE

