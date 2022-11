Chcete odejít z Twitteru? Zde je týdenní zkušenost Andrewa Stroehleina z Mastodonu

6. 11. 2022

čas čtení 3 minuty

Andrew Stroehlein

@astroehlein @andrewstroehlein@mastodon.social

Tak, po celém týdnu na Mastodonu, tady je několik zkušeniostí. Nejprve pozitivní stránky...



1⃣ Připojení je snadné a zvyknout si na něj je pro každého, kdo byl na Twitteru, celkem jednoduché.





2⃣ Právě teď se připojuje spousta dalších lidí a vidím tam spoustu známých tváří - aktivistů a novinářů - takže už mi to začíná připadat jako známý prostor.





3⃣ Angažovanost na Mastodonu je ve srovnání s Twitterem obrovská.



Je to logické: většina lidí na Twitteru vidí jen to, co jim algoritmus dovolí vidět, a většina vašich sledujících vaše tweety nikdy neuvidí.





Pozn. red: Nový účet Jana Čulíka na Mastodonu je

To prostě není případ Mastodonu, který je, jak tam nedávno napsal jeden člověk: "Žádné algoritmy, žádné cílené reklamy, jen interakce s lidmi."



Noví uživatelé na Mastodonu samozřejmě také sledují méně lidí, takže je větší šance, že něčí příspěvky nebudou v návštěvnosti odsunuty dolů.





4⃣ Tím se dostáváme k číslům...



Za jeden týden jsem na Mastodonu získal více než 1 500 sledujících. Když to porovnáte s počtem mých sledujících na Twitteru, kterých je 130 000, pak to vypadá na "pouhé" něco málo přes 1 %.



Ale - a to je velké ale...



Většina účtů na Twitteru ale není aktivní, takže 130 tisíc sledujících opravdu nemám. Pravděpodobně to bude méně než čtvrtina, řekněme 30 tisíc, takže můj současný počet sledujících na Mastodonu představuje ve skutečnosti možná 5 % mých sledujících na Twitteru.



To je za týden - to není špatné - a vidím, že ostatní velmi aktivní lidé na Twitteru na Mastodonu teď dostávají stejný odběr.



Staré sítě se formují na novém místě. A rychleji, než bych si kdy dokázal představit.





5⃣ Nejlepší na Mastodonu je, že jsou všichni tak uctiví a vstřícní. Jistě, to se může změnit, až se přidá víc lidí, ale vážně, kdy jsem naposledy vydržel celý týden na Twitteru, aniž bych musel nahlásit urážky nebo blokovat nacisty & jiné zlovolné blbce? Možná před deseti lety? Nebo víc?



Dobře, teď dvě drobné výtky k Mastodonu...



6⃣ Delší prostor pro komentáře, na 500 znaků, může být někdy užitečný, ale hádám, že to bude podporovat grafomanii.



Mé srdce to má rádo, ale můj mozek ví, že přísnější omezení počtu slov obecně vede k ostřejšímu psaní.



Dobře, to je prozatím vše. Je to pro mě teprve týden a jsem si jistý, že je spousta věcí, které mi chybí a které se časem naučím.



Mezitím se ke mně přidejte a zjistěte to sami:

Mastodon.social

Andrew Stroehlein (@andrewstroehlein@mastodon.social)

