Zavře Rusko hranice?

4. 11. 2022

Pokud Kreml skutečně plánuje mobilizovat milion nebo více dalších mužů, aby sloužili na Ukrajině, nebude to moci udělat, dokud nezavře hranice. V opačném případě totiž bude další vlna útěků tak vydatná, že ekonomika země, která se ani se současnou vlnou dobře nevyrovnává, jednoduše skončí ve volném pádu, upozorňuje Vladislav Inozemcev.

V letech 1992 až 2021 asi osm milionů Rusů opustilo svou vlast, aby žili v zahraničí, čímž se nejen transformoval národ na jeden z nejvíce globalizovaných národů, ale také umožnil odchod, pokud není spokojen s podmínkami v zemi nebo politikou. Rusové to začali brát jako samozřejmost.

Jen letos jich téměř milion odešel nejprve poté, co Putin zahájil svou rozšířenou invazi na Ukrajinu a pak poté, co vyhlásil částečnou mobilizaci. Aby to zpomalila, ruská vláda již zavedla omezení odchodů těch, kteří podléhají odvodu nebo mobilizaci; ale pravděpodobně omezení posílí, pokud Putin doufá, že zmobilizuje podstatně více lidí.

Letošní odchod Rusů už měl negativní dopad na ruskou ekonomiku. Odchod ještě většího množství lidí by se mohl ukázat jako katastrofální, protože ekonomika země na to není připravena. Přijmout do armády více mužů možná ani nebude možné vzhledem k ekonomickým omezením a demografii.

V důsledku toho Moskva pravděpodobně brzy zavede nová omezení. Může prostě zakázat volný výjezd ze země zavedením výjezdních víz. Má k tomu struktury, ale mnozí budou zuřit, protože to budou považovat za významný krok k úplnému návratu do dob komunismu – a mnoho milionů dalších se bude snažit odejít.

Alternativním přístupem by bylo "nové vydání" Putinovy ​​"společenské smlouvy". Rusové by byli osvobozeni od mobilizace, ale pouze pokud by se vzdali svého přístupu k cestování. Dohoda by zněla takto: "Pokud chcete být zajištěni proti odvodu, vzdejte se svobody pohybu a služte tak na alternativní frontě".

Už se šíří zvěsti, že Kreml brzy podnikne jeden z těchto kroků. Ale i kdyby, tento krok neohrozí politickou stabilitu země. Důvod je jednoduchý: Na rozdíl od konce sovětských časů nyní ruské obyvatelstvo vidí Západ spíše jako nepřítele než jako přítele a vzor.

Navíc po mnoho let úřady spíše utahovaly šrouby, než aby uvolňovaly kontrolu. V důsledku toho jsou pro většinu Rusů ti, kteří odejdou, považováni spíše za zrádce než za disidenty, kteří si zaslouží, aby jim bylo nasloucháno. Kreml to ví, a proto bude pravděpodobně jednat se sebedůvěrou.

Hned po oznámení z 24. února nebo po zářijovém vyhlášení částečné mobilizace se naskytlo "okno příležitosti" pro lidový hněv. Ale skončilo to tím, že Rusové reagovali na to, co se dělo ne kolektivně, ale individuálně, a pokoušeli se zachránit spíše sebe než zemi.

Uzavřením hranic se to v dohledné době nezmění.

Zdroj v ruštině: ZDE

