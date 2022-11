Nepřijde vám, že v České republice (i na Slovensku) zavládlo šílenství?

6. 11. 2022 / Jan Čulík

Člověk nevěří svým očím. Jakási Daniela Kovářová publikuje v žuimpě jménem Mladá fronta Dnes článek na podporu bití dětí, a oni ji to otisknou. Zvláštní.



Bití dospělých je trestný čin. Jak to, že v ČR není trestným činem i bití dětí které jsou přece daleko menší, křehčí a zranitelnější než dospělí? Jsem hrdý, že žiju ve Skotsku, kde je bití dětí trestný čin.

Opět se v ČR šíří blaznivý nápad požadující zavedení univerzitního školného. Pokud to ČR udělá, zlikviduje si vysoké školy. Vím o čem mluvím, na základě třicetileté zkušenosti britského univerzitního učitele. Zavedení školného způsobí, že univerzitní manažeři se přestanou zajímat o cokoliv jiného než je shánění peněz prostřednictvím maximalizace vybírání školného od studentů. Školy se stanou mlýnky na peníze. Dojde k likvidaci tzv. "nevýdělečných" studijních oborů a k zglajchšaltování vysokých škol. - Taky mnozí blouzní o tom, že by studenti v ČR měli při studiu pracovat.



Jedním zjevně z nejideologičtějších hlupáků ve Fialově vládě je "ministr" zdravotnictví Válek. Covidovou pandemii ignoruje, ale teď si vymyslel dotace od zdravotních pojišťoven pro lyžařské areály - proč? Chce také zlikvidovat rovnou zdravotní péči pro všechny a dovolit bohatým, aby si připlatili, takže kdo nebude platit, bude mít podle něho substandardní péči. Válkovi se nelíbí, že v současnosti má bezdomovec stejnou zdravotní péči jako oligarcha. Slušný člověk by na to byl hrdý.

Rovný přístup k zdravotní péči jsou podle tohoto maniaka :"levičácké nesmysly". Útočí také na Gretu Thunbergovou, globální oteplování zjevně pro něho není problém:

Levičácké nesmysly o tom, že placení nadstandardní péče udělá příkopy ve společnosti je naprostý blábol. Kvalita péče neklesne.



Pokud do zdravotnictví nedáme možnost přinést nové zdroje, doplatí na to všichni. Protože nebudou peníze na investice a ani na zvyšováni výplat. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 6, 2022 Česká republika má obrovský problém, že její potrhlá Fialova vláda odmítá zvýšit daně, takže ČR trpí neodstranitelným, zvyšujícím se deficitem. Maniaci jako Zdechovský to "budou řešit" zaváděním poplatků do zdravotnictví pro bohaté. Výborně!

Oligarcha Křetinský dostal od státu peníze za výhodných poměrů, když měl státu poskytnout část astronomických zisků v rámci jednorázového zdanění v krizové situaci, utekl ze země. Někteří to chválí. Kandidátka na prezidenta Nerudová si na zdanění stěžuje - oligarchové mají piodle ní zjevně mít volnou ruku. Jinak Nerudová se profiluje trapnými kecy o tom, jak prezident musí rozumět národu, které jsou právem označovány za červenou knihovnu. Pánbůh chraň, kdyby se tato prázdná osoba stala prezidentkou!



Vládě a státním úřadům prasklo něco v hlavě a 33 let po pádu komunismu se rozhodli útočit na někdejší komunistické papaláše, nyní většinou devadesátníky. Chváli si, že jim seberou starobní důchod. Proč je proboha nepotrestali v devadesátkách? A proč probíhají soudní procesy s těmito starci nyní, když jsou zcela senilní? Proč nebyli komunističtí zločinci trestně stíháni dávno? Je to hnus, hnát dnes k soudu lidi s Alzheimerem, kteří netuší, o co jde.





Česká republika má třetí nejvyšší počet vězňů v Evropské unii. Proč? Vzhledem k děsivému stavu českého soudnictví si dovedu představit, kolik je v tom nespravedlnosti...

No a na Slovensku to není o nic lepší. Tamější katolická církev šíří kriminální lži o mladících, nedávno zavražděných v bratislavském klubu...







Je trestné bít dospělé. Jak je možné, že v ČR není trestné bít děti, které jsou přece menší a zranitelnější!? Jsem rád, že žiji v civilizovaném Skotsku, kde je bití dětí trestný čin. — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) November 5, 2022

Těšíme se, až si to přečte Eli z podcastu, jíž otec (samozřejmě výchovně) týral. Nebo Eva, kterou zkopala macecha, aby nezvlčila. Či Jitka, kterou mlátil otec slabikářem, když zapomněla slova básničky o mravenečkovi

Poznámka:Návrh jen říká, že děti mají být vychovávány bez násilí https://t.co/cD2fFPB2NM — Pod Svícnem (@PodSvicnem) November 5, 2022

Česko má největší počet odsouzených ve věznicích v Eu. Stojí to ročně 10 miliard. https://t.co/x9osA0Hdcq — musicprag (@musicprag) November 6, 2022





Takže my budeme ze zdravotního pojištění podporovat cestovní ruch tím, že budeme platit lyžáky a lázně,ale pacienti si za léčbu budou připlacet. Nedostatek praktiků vyřešíme tím, že je uděláme z internistů. Pacienti tleskají..

Tomu říkám koncepční řešení🤦‍♀️https://t.co/gLeDqZoP39 — Martina (@MartinaHvozden1) November 5, 2022

České skiareály v době oteplování nemají moc budoucnost.



A proto je ze zdravotního pojištění budeme dotovat.



Já chci zpátky zpěváka Vojtěcha za ministra!



(ne, nedělám si srandu, na tu bídu nejlepší ministr posledních min. 6 let) https://t.co/p9UjDSSz2y — Pavel Moravec (@piratzbrna) November 5, 2022







Červená knihovna nesmí zaniknout. https://t.co/7YjBbniNIC — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 5, 2022





Konference biskupů Slovenska odmítla odsoudit slova trnavského biskupa. Ten přisoudil vinu lidem, kteří byli v Bratislavě zavražděni pro svoji orientaci a životní styl. Mnozí věřící se tomu diví. Učinil tak reprezentant instituce, která má na svědomí desítky tisíc případů sexuálního násilí na dětech ve světě, i na Slovensku. Je to reprezentant instituce, která odsuzuje a rozdává vinu od té doby co o jsem i ní slyšel. Už jako malého kluka mě odsuzovala za "nečisté myšlenky", nebo za to, že jsme vyrušoval v kostele nebo neposlouchal své rodiče. Definitivním viníkem jsem stal po té, co jsem se rozvedl. Rozdávání viny se dělo minimálně od středověku a děje dodnes. Jedna malá holčička se nedávno vrátila domů vyděšená, protože se na hodině náboženství dozvěděla, že svoji maminku nesmí milovat více, než Pána Boha. Tuto holčičku nejen lituji, ale i vzhledem k jejímu věku i chápu. Nechápu však dospělé lidi, kteří si každou neděli jdou vyslechnout, jaké mají mít v rodině vztahy, jak mají vychovávat svoje děti, jaký mají mít vztah k názorům a kultuře jiných lidí, nebo ke svému tělu. Nechápu proč už tu privilegovanou partičku nepošlou někam do pryč. Opravdu věří tomu, že reprezentují Krista? Jak ho znám z evangelí a svědectví autentických kněží jako Petr Glogar nebo Tomáše Halíka, tak si myslím, že o Krista tady vůbec nejde. Podle mě jde spíše o sprostý obchod. Ty mi slíbíš věčný život a já se ti podřídím a budu dělat, co mi řekneš. Nechám si vnutit vinu i tam, kde není a i těm, kdo jsou nevinní. ...a občas se pak budu divit...







