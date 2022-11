Rusko zřejmě vyhrožuje svým ustupujícím vojákům, že je zastřelí

4. 11. 2022

- Kvůli nízké morálce a neochotě bojovat začaly ruské síly pravděpodobně nasazovat jednotky, které hrozí zastřelením vlastních ustupujících vojáků, sděluje britské ministerstvo obrany.



Zpravodajská zpráva zveřejněná v pátek brzy ráno popisuje tyto nově mobilizované ruské jednotky jako "bariérové jednotky" nebo "blokační jednotky" používané k nucení ruských vojáků, aby dál bojovali proti Ukrajině. Ve zprávě se píše: "V poslední době ruští generálové pravděpodobně chtěli, aby jejich velitelé použili zbraně proti dezertérům, včetně možného povolení střelby k usmrcení takových dezertérů po vyslovení varování. Generálové také pravděpodobně chtěli udržovat obranné pozice až do smrti. Taktika střílení dezertérů pravděpodobně svědčí o nízké kvalitě, nízké morálce a nedisciplinovanosti ruských sil."

Oleksandr Staruch, ukrajinský gubernátor Záporoží, napsal, že včera večer ruské rakety S-300 zasáhly obydlené oblasti.



"V důsledku dopadu jedné z raket," dodal, "bylo na otevřeném prostranství poškozeno plynové potrubí, vypukl požár, který uhasili naši záchranáři."



Neoznámil žádné oběti incidentu. Záporoží je jedním z regionů okupované Ukrajiny, který údajně Rusko anektovalo.



- Dmytro Žyvytskyi, gubernátor Sumské oblasti, oznámil, že v jeho regionu, který se nachází na severovýchodě Ukrajiny a hraničí s Charkovem a Ruskem, nebyl přes noc nikdo zraněn. V důsledku nočního ostřelování došlo k určitým škodám na zemědělské půdě a budovách.





- Oleh Synyehubov, charkovský gubernátor, uvedl, že ve čtvrtek v Izjumu vybuchla mina a se středně těžkými zraněními byl hospitalizován 69letý muž. Ve zprávě na Telegramu uvedl, že za poslední den ukrajinské síly v regionu zneškodnily "471 výbušných objektů".



Syněhubov rovněž uvedl, že v jeho regionu došlo v noci k úderům, ale že nejsou hlášeny žádné oběti.





- Podle ukrajinské armády bylo v noci na pátek sestřeleno devět bezpilotních letounů Šahed-136 íránské výroby.



- Zelenskij přivítal zjištění jaderného dozorčího orgánu OSN



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém posledním národním projevu uvítal závěry jaderného dozorčího orgánu OSN a označil je za "zcela zřejmé".



"Pozvali jsme MAAE ke kontrole, dali jsme jí plnou svobodu působení v příslušných zařízeních a máme jasné a nezvratné důkazy, že na Ukrajině nikdo nevytvořil ani nevytváří žádnou špinavou bombu," řekl.



"Jediné, co je nyní v našem regionu špinavé, jsou hlavy těch v Moskvě, kteří se bohužel zmocnili kontroly nad ruským státem a terorizují Ukrajinu a celý svět."



- Jaderný dozor OSN nezjistil žádné známky výroby "špinavé bomby" na Ukrajině



Jaderný dozor OSN potvrdil, že po inspekci tří míst na žádost Ukrajiny v reakci na ruská obvinění, že se pracuje na "špinavé bombě", nenašel žádné známky neohlášené jaderné činnosti.



Moskva obvinila Ukrajinu z plánování použití takové bomby - konvenčního výbušného zařízení s příměsí radioaktivního materiálu - a uvedla, že se na přípravách podílely ústavy spojené s jaderným průmyslem, aniž by předložila důkazy. Ukrajinská vláda toto obvinění odmítá.



V prohlášení, které bylo zveřejněno ve čtvrtek pozdě večer, Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni uvedla:



"V uplynulých dnech mohli inspektoři provést všechny činnosti, které MAAE plánovala, a byl jim umožněn neomezený přístup na místa.



Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků a informací poskytnutých Ukrajinou agentura nezjistila žádné náznaky neohlášených jaderných aktivit a materiálů v daných lokalitách."



- Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že 450 000 obyvatel ukrajinského hlavního města je v pátekráno bez elektřiny.



"Je to jedenapůlkrát více než v předchozích dnech," uvedl v aktualizaci na Telegramu a dodal, že energetická soustava je přetížená.



"Šetřete elektřinou, jak jen to jde," dodal.



- Bez proudu je 4,5 milionu Ukrajinců, říká Zelenskij.



Ruské útoky v posledních několika týdnech na ukrajinské dodávky energie a vody tvrdě zasáhly civilisty s blížící se zimou.



Od čtvrtečního večera bylo 4,5 milionu Ukrajinců v hlavním městě Kyjevě a dalších 10 regionech dočasně bez proudu, což jsou nejnovější výpadky způsobené ruskými útoky, uvedl prezident Volodymyr Zelenskij ve videoposelství.



Ruské útoky na ukrajinský energetický sektor a energetická zařízení "neustávají ani na jeden den", řekl Zelenskij.







"K poškození energetických zařízení dochází v různých oblastech po celé zemi - jedná se o objem výroby elektřiny pro miliony lidí.

- Zástupci amerického velvyslanectví v Rusku ve čtvrtek navštívili uvězněnou basketbalovou hvězdu Brittney Grinerovou. Bílý dům uvedl, že úředníci pokračují v práci na nabídce výměny vězňů s Ruskem za propuštění Grinerové - neupřesnil však, co to znamená a jak brzy by k tomu mohlo dojít.









