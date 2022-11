"Lid ve smrtelném nebezpečí" - Opětovná radikalizace francouzských pravicových populistů

7. 11. 2022

čas čtení 6 minut

Jako teenager se připojil k francouzským pravicovým populistům a ve 27 letech byl zvolen nástupcem Marine Le Penové: Jordan Bardella. Navenek ztělesňuje "strategii kravaty". Stojí za ní ale otužilec, který má jasný cíl: Elysejský palác, napsala Martina Meisterová. Jako teenager se připojil k francouzským pravicovým populistům a ve 27 letech byl zvolen nástupcem Marine Le Penové: Jordan Bardella. Navenek ztělesňuje "strategii kravaty". Stojí za ní ale otužilec, který má jasný cíl: Elysejský palác,

Je to jen zdání, ale interně tomu říkají "strategie kravaty". Od historického vítězství Rassemblement National (RN) v červnových parlamentních volbách se francouzští pravicoví populisté snaží být slušní. Strana Marine Le Penové získala v posledních volbách 89 křesel. Po desetiletích, kdy získávala jen hrstku poslanců, se nyní může právem nazývat "nejsilnější opoziční frakcí".

Strana starého Jeana-Marie Le Pena, která před pár týdny oslavila 50. narozeniny bez zakladatele strany, zjevně po historii bohaté na skandály a soudní spory dorazila do establishmentu. Francouzští pravicoví populisté, kdysi pronásledovaní jako xenofobní a rasističtí, pak pracně normalizovaní a "dediabolizovaní", se snaží využít "strategii kravaty" k tomu, aby si dali buržoazní vzhled, a to nejen v parlamentu. Zpráva je neomylná: The Rassemblement National se stala vhodnou pro vládu.

Nikdo neztělesňuje tuto strategii lépe než mladý Jordan Bardella (27), který byl na sobotní stranické konferenci RN zvolen nástupcem Marine Le Penové s výsledkem v sovětském stylu. Dítě přistěhovalce z pařížského problémového předměstí Saint-Denis má profil ideálního zetě: Vysoký, štíhlý, pohotový a vždy perfektně oblečený. Před lety si pořídil jakousi uniformu a vždy nosí tmavě modrý oblek s kravatou na ostře bílé košili.

S 85 % hlasů zvítězil Bardella nad svým konkurentem Louisem Aliotem, starostou Perpignanu a bývalým partnerem Le Penové. Jeho volba nebyla překvapením. Le Penová už během prezidentské volební kampaně udělala ze svého politického pěstouna prozatímního šéfa. A i když Bardella nenese jméno Le Pen, večírek zůstává rodinnou záležitostí: Bardella je ve vztahu s Le Penovou neteří.

Jeho zvolení mohlo být formalitou, ale je to do značné míry politické rozhodnutí. Zatímco Aliot zastupuje sociální linii strany, Bardella ztělesňuje převrácení identity. Může nosit oblek jako uniformu, ale za buržoazním vzhledem se skrývá pravicově nacionalistický zastánce tvrdé linie, který má úzké vazby na identitářské hnutí a již začal čistit stranu.

"Nahradíme Emmanuela Macrona"

Do strany vstoupil jako teenager, předsedou je ve 27 letech. Bardella spěchá. Dokonce i nyní se zdá, že už má v hlavě svůj další cíl. Velkými rychlými kroky skáče na pódium Paris Mutualité, zatímco od ohňostrojů na zemi létají jiskry a z reproduktorů duní hlasitá hudba, jako by oslavovala vítězství Ligy mistrů.

"Nahradíme Emmanuela Macrona," slibuje Bardella ve svém prvním projevu v čele strany. "Jsme jen jeden krok od Elysejského paláce."

Ale koho vidí Bardella v paláci? Sám sebe, mladého lídra strany, který srší energií, nebo čtyřiapadesátiletou dceru zakladatele strany, která je ve své třetí prezidentské kampani? A nikdo neví, zda by čtvrtý pokus mohl být korunován úspěchem, nebo zda je jméno Le Penová nakonec zárukou, že se do nejvyšší funkce prostě nikdy nedostane.

Ve svém projevu na rozloučenou jako předsedkyně strany Le Penová ujistila, že se nechystá "na dovolenou", ale zůstane oddaná "více než kdy jindy". Všichni předpokládají, že chce v roce 2027 znovu kandidovat. Toto rozhodnutí oficiálně neoznámila.

Chytrý Bardella se už v Elysejském paláci vidí jako antielitárská, populistická verze mladého Macrona. Jedinou otázkou je: Chce to udělat hned, nebo si vezme trochu víc času? Zdá se, že Le Penová očekává loajalitu od svého politického pěstouna, který ve svém projevu poděkoval dvěma ženám. Matce a jí.

Jeho proroctví nepřišla z ničeho nic. Průzkumný institut Ifop se šest měsíců po prezidentských volbách zeptal francouzských voličů, koho by volili, kdyby se dnes konaly další volby. Výsledek je pro RN mimořádně povzbudivý. V prvním hlasování by Marine Le Penová získala více než šest procent a skončila by první, těsně před Emmanuelem Macronem. Šéf Ifop Frédéric Dabi potvrzuje, že strana je "schopná získat většinu".

Revenant starého Le Pena

Čtvrteční incident v pařížském Národním shromáždění ukázal, že normalizace RN stále zůstává na vlásku. Grégoire de Fournas, europoslanec RN, křičel během projevu levicového kolegy Carlose Martense Bilongy: "Vraťte se do Afriky". Jednání bylo zrušeno.

De Fournas pak tvrdil, že mluvil v množném čísle a myslel tím uprchlíky na lodi, o kterých mluvil jeho kolega. V mluvené francouzštině není žádný rozdíl mezi jednotným a množným číslem. Ale protože Martens Bilonga je černý, rozhodla komise o jednotném čísle a nejvyšší sankci. De Fournas byl vyloučen pro dalších 14 sezení.

Incident, který zastínil stranický sjezd, ukazuje, jak tenký je lak buržoazie RN. Je ironií, že de Fournas, který je proslulý rasistickými výlevy, chtěl z Bardelly udělat mluvčího strany. To potvrzuje dojem, že chytrý stranický vůdce chce navenek sloužit buržoazní normě, ale politicky je spíše revenantem starého Le Pena.

Oproti svému konkurentovi Aliotovi a také Marine Le Penové je deklarovaným zastáncem teze o "velké výměně obyvatelstva", podle níž bude obyvatelstvo Francie nahrazeno převážně muslimskými a černými imigranty. Francouzský lid je ve smrtelném nebezpečí, napsal nedávno Bardella v pravicovém magazínu Marianne. Ve svém inauguračním projevu také hovořil o "záplavě imigrantů".

Hned v den svého zvolení Bardella zabil sociální křídlo strany a sesadil dlouholeté spolupracovníky Le Penové z vedoucích pozic. Patří mezi ně Steeve Briois, starosta severofrancouzského Hénin-Beaumont ve volebním obvodu Le Pens, který se také držel stranou, ale poskytl rozhovory v nedaleké kavárně.

Se slzami v očích mluvil Briois o "reradikalizaci" RN. "Desetiletí snah o dediabolizaci" Bardella zničil ve velmi krátké době. Zda k rozptýlení tohoto dojmu stačí "strategie kravaty", to rozhodne o budoucnosti strany.

Zdroj v němčině: ZDE

0