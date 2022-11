Ruská agrese na Ukrajině: Rusko nařídilo svým vojákům opustit město Cherson

- Na Ukrajině byl usmrcen Kirill Stremousov, Ruskem jmenovaný náměstek hejtmana Chersonské oblasti. Zveřejňoval takovéto "básně" o tom, že i Praha a další evropská a světová města jsou součástí ruské říše...



Here's Shoigu giving the order to pullout: "The lives and health of our troops always takes priority. Take into account the threat to the civilian population and respect the wishes of those who wish to leave. And secure the transfer of military equipment across the Dnipro" pic.twitter.com/InuLjbk97s