Ředitelé technologických společností podlehli dojmu, že pandemický boom vydrží navždy

11. 11. 2022

Mark Zuckerberg vzal na sebe odpovědnost za chybu, která vedla tento týden ke zrušení 11 000 pracovních míst ve společnosti Meta, informuje Matt Weinberger. Mark Zuckerberg vzal na sebe odpovědnost za chybu, která vedla tento týden ke zrušení 11 000 pracovních míst ve společnosti Meta,

Tou chybou bylo myslet si, že doba pandemie, která byla pro technologie dobrá, bude trvat věčně.

Mnoho dalších technologických společností udělalo stejnou chybu. Ale nic není věčné, zvláště ne v technologickém sektoru.

Přesto že všichni víme, že nic není navždy, jsme uprostřed toho, co lze popsat pouze jako krvavá lázeň, protože techničtí giganti se zbavují pracovních míst po tisících. Tento týden Meta (dříve Facebook) a Salesforce provedly velké škrty a připojily se k firmám jako Stripe, Snap, Netflix a Oracle, které všechny nedávno propouštěly.

Jsou to velmi odlišné společnosti, ale mají jednu věc společnou: Rychle rostly, protože pandemie vyvolala poptávku po digitálních produktech a službách – a při kombinaci návratu k (relativní) normálnosti a rostoucích úrokových sazeb se vrátily na zem a inflace zastavila dobré časy.

"Na začátku COVIDu-19 počátkem roku 2020 se svět rychle přesunul online a prudký nárůst e-commerce vedl k nadměrnému růstu příjmů. Mnoho lidí předpovídalo, že to bude trvalé zrychlení, které bude pokračovat i po skončení pandemie," napsal Zuckerberg ve zprávě zaměstnancům o tom, proč ruší 11 000 pracovních míst ve společnosti Meta.

"Já taky, a tak jsem se rozhodl výrazně navýšit naše investice. Bohužel to nedopadlo tak, jak jsem očekával," napsal.

Nebyl jediný, mnoho dalších technologických osobností vyjadřovalo v poslední době podobné myšlenky: "Nabrali jsme příliš mnoho pro svět, ve kterém jsme," napsali zakladatelé společnosti Stripe v memorandu zaměstnancům, v němž oznámili, že propustí 1000 lidí, neboli 14 % jejích zaměstnanců.

To vše vyvolává přirozeně další otázku. Jak to, že tito špičkoví manažeři – obecně se předpokládá, že jsou prověřenými, inteligentními a schopnými obchodními lídry s přístupem k horám cenných dat – tak špatně pochopili situaci?

V duchu férovosti je třeba říci, že to nebylo úplně nelogické. V prvních dnech pandemie několik společností pozastavilo najímání nebo propouštělo jako opatření k úspoře nákladů za předpokladu, že krize utlumí ekonomiku.

"Bude to trvat hodně dlouho – možná několik čtvrtletí – než si budeme moci být jisti, že virus je pod kontrolou," napsala ctihodná společnost rizikového kapitálu Sequoia v březnu 2020 v memorandu, které startupy varovalo před těžkými časy. "Globální ekonomice bude trvat ještě déle, než se vzpamatuje. Někteří z vás mohou zaznamenat oslabení poptávky; někteří z vás mohou čelit problémům s nabídkou."

Místo toho se stal opak, protože lidé trávili více času nakupováním online, sledováním videí na YouTube nebo TikToku, hraním her jako Roblox nebo "Among Us" a obecně naléváním dolarů do technologického sektoru. Startupy získávaly peníze v ohromujících částkách, i když ceny akcií velkých technologických společností stoupaly. Dokonce i trpělivý počítačový průmysl zažil něco jako renesanci, když si lidé kupovali nové vybavení pro svou práci z domova.

Je snadné si představit, jak ten náhlý obrat pociťoval jako druhou šanci, příležitost kout, dokud bylo železo žhavé, a sledovat velké ambice. S nízkými úrokovými sazbami, vysokým zhodnocením a prací na dálku nabízející bezprecedentní úroveň přístupu k talentům to byl klíčový okamžik v historii technologického sektoru. Lídři jako Larry Ellison ze společnosti Oracle zašli tak daleko, že vychvalovali nástroj pro videokonference Zoom, miláčka z éry pandemie, jako "základní službu", která trvale převrátila pracovní svět.

Přesto už dávno existují náznaky, že dobré časy nebudou trvat věčně. Téměř před rokem Zoom oznámil růst, který byl hluboko pod očekáváním Wall Street, což je znamením, že dostupnost vakcín a všeobecné znovuotevření globální ekonomiky způsobí, že závislost na technologiích upadne. Během léta Roblox uvedl, že očekává, že bude v dohledné budoucnosti fungovat se ztrátou, protože jeho mladší uživatelská základna tráví více času venku. Technologie stále hraje klíčovou roli v každodenním životě, ale již není středem vesmíru.

Je tedy do určité míry pochopitelné, že zakladatelé jako Zuckerberg investovali, jako by se svět navždy změnil. Ale zase nic netrvá věčně. A tyto hazardní hry nakonec stály mnoho tisíc lidí živobytí, pokud je v případě imigrantských technologických pracovníků rovnou neohrozily deportací z USA.

Je pozitivní, že zde Zuckerberg a další hlavní představitelé berou odpovědnost za své chyby. Ale tito lídři také ukázali v nejlepším případě překvapivý projev naivity a v nejhorším případě přímo selhání představivosti, když tvrdí, že to neviděli.

Zdroj v angličtině: ZDE

