S těmito lidmi se paktuje Petr Fiala a ODS

14. 11. 2022

čas čtení 6 minut

Roky nás v Evropě oslabovalo spojenectví s Orbánem a Kaczynskim. ODS teď chce vyměnit Orbána za italské nacionální pravičáky, polské ultrakonzervativce si u stolu nechá. Pokud by to byla stranická spolupráce, je to jejich plné právo. Ale Česku to škodí. https://t.co/qG7L2ed7SF — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) November 12, 2022

Italská premiérka Meloniová žaluje reportéra Saviana za údajnou pomluvu, že odmítla zachránit uprchlíky

Protimafiánský novinář stane před soudem v Římě kvůli komentáři o politické strategii Meloniové vůči migrantům topícím se ve Středozemním moři



Nová italská krajně pravicová premiérka Giorgia Meloniová žaluje jednoho z nejznámějších světových novinářů, bojovníka proti mafii a za lidská práva Roberta Saviana, za trestný čin údajné pomluvy kvůli jeho výrokům o její politice vůči migrantům topícím se ve Středozemním moři.



Je to již podruhé během necelých čtyř let, kdy se 43letý Saviano stal terčem trestního stíhání ze strany vysokých vládních představitelů, přestože mají povinnost ho chránit poté, co mu neapolská Camorra v roce 2006 vyhrožovala smrtí po vydání jeho knihy Gomora.



Saviano byl v roce 2019 obviněn tehdejším ministrem vnitra Matteem Salvinim z trestného činu pomluvy - a nyní je na úterý předvolán k soudu v Římě, aby se zodpovídal z obvinění Meloniové



Saviano vystoupil v italském televizním pořadu Piazzapulita poté, co se v listopadu 2020 utopilo ve Středozemním moři šestiměsíční dítě z Guineje. Bylo jedním ze 111 migrantů, které zachránila loď plující pod hlavičkou nevládní organizace Open Arms, ale zemřelo dříve, než mohlo být převezeno na Maltu k lékařskému ošetření.



V případu vznikl v Itálii velký veřejný skandál poté, co římskokatolické noviny Avvenire zveřejnily video plačící matky dítěte: "Kde je moje dítě? Přišla jsem o své dítě," a zveřejnily sžíravý úvodník o neschopnosti státu pomoci migrantům na moři.



Saviano se v pořadu zaměřil na Meloniovou, vůdkyni neofašistické strany Bratři Itálie, a na Salviniho, vůdce pravicové strany Liga severu.





Saviano, viditelně rozrušený vysílanými záběry z pokusu o záchranu, řekl moderátorovi: "Jediné, co mohu říci - jsou to darebáci - Meloniová, Salvini. Jak je to možné, když vidí takové zoufalství? Mají strategii, legitimně, která se staví proti přijímání migrantů - ale určitě ne, když jsou v nouzi uprostřed moře."





Saviano řekl, že se obává nejen "projevů" "stejné divoké politiky, jakou měli vždy", ale také "dlouhodobého politického projektu, kdy se krajní pravice, která je nyní u moci, může stát vůdcem [pravicové] visegrádské skupiny v Evropě a roztrhnout osu s Francií a Německem.





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

61

Saviano pochválil organizaci Open Arms za "hrdinský čin" při pokusu o záchranu tonoucích migrantů a dodal o tehdy deklarované politické strategioi Meloniiové: "Jak je to vůbec myslitelné?"Meloniová v červenci 2019 na stejném televizním kanálu La7 tvrdila, že námořní právo nařizuje záchranu tonoucích pouze za "příležitostných" okolností, které se týkají lodí zabývajících se "neškodnou plavbou, na rozdíl od plavby poškozující mír a bezpečnost národů". Uvedla, že lodě, které se zabývají "nezákonnou přepravou lidí" do italských vod, "nejsou neškodnou plavbou", a že záchrana uprchlíků na moři proto není zákonným požadavkem.Meloniová, tehdejší vůdkyně opozice, na Salviniho v listopadu loňského roku podala trestní oznámení pro pomluvu podle článku 595 italského trestního zákoníku. Ačkoli v mnoha zemích by pomluva představovala občanskoprávní spor, v Itálii za ni hrozí - podle tohoto článku - až tříletý trest odnětí svobody.Meloniová se minulý měsíc stala italskou premiérkou poté, co její koalice zvítězila v parlamentních volbách. Mnozí si mysleli, že po jejím nástupu do vlády případ zmizí.V rozhovoru pro britský Observer Saviano řekl: "Došlo k dramatickému, tragickému ztroskotání lodi, na které organizace Open Arms vzpomíná jako na nejtemnější katastrofu za celou dobu svého pátracího a záchranného úsilí. Jedno dítě se utopilo - a bylo takových mnoho, pravděpodobně ještě mnohem více - doslova vyklouzlo z náruče své matky a záchranářů a my jsme doufali, že tato tragédie otevře lidem oči a otřese jejich svědomím.Ale od Meloniové a od Salviniho přišla zuřivá a nelidská protiimigrantská propaganda. Meloniová mluví o těchto lodích nevládních organizací jako o pirátech; říká, že by měly být potopeny a jejich posádky zatčeny. Všichni víme, co to znamená: víme, že libyjskou pobřežní stráž tvoří tytéž milice, které provozují tábory a organizují odjezdy.Ve světle toho a obvinění z pomluvy si opravdu myslíte, že moje slova byla tak urážlivá? V atmosféře předvolební kampaně a každodenní politiky proti určité kategorii lidí, která je definuje jako delikventy, násilníky a pašeráky drog? Tohle je, čemu říkám, že je to urážlivé, tvrdé a ostré - ničit lidem život propagandou."Před dvěma dny se Meloniová postavil za svůj postoj s prohlášením: "Na té lodi byli migranti, ne trosečníci."Dodala: "Lidé na ty lodě nastoupili v mezinárodních vodách... Loď, která je vzala na palubu, byla vybavena tak, aby je mohla ubytovat a zajistit všechny jejich potřeby při přijetí."Řekla, že migrace je "téma, které vyvolává směšné kontroverze", a přislíbila: "Banánová republika, v níž jsou občané tak otrávení, ale která je na levici tak populární, skončila."V italském notoricky pomalém soudním procesu Salviniho případ proti Savianovi atále ještěčeká na projednání: první slyšení odložilo obvinění na další soudní jednání v únoru příštího roku.