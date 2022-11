Globální oteplování. Činy místo slov

14. 11. 2022

Páteční diskusní pořady rozhlasu BBC Any Questions a Any Answers (první s politiky, druhý s telefonujícími posluchači) řešil otázku, zda demonstranty z hnutí Just Stop Oil, kteří blokují dálnice nebo lijí polévku na obrazy galeriích bude podobně jako sufražetky považovat historie za hrdiny - pokud tedy nějaká historie za padesát let ještě na planetě Zemi bude. Mnoho posluchačů se shodlo, že ano,



Tenhle den roku 1909 napadla Theresa Garnettová bičem poslance Winstona Churchilla. Chtěla upozornit, že ženy jsou taky lidi a chtějí volit.

Byla to součást strategie Činy místo slov. Sufražetky k ní přistoupily, když to desítky let říkaly slušně, ale muži z nich měli srandu.

