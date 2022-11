Překvapivý růst ODS a pád Hnutí Ano

14. 11. 2022 / Boris Cvek

Další Otázky V. Moravce byly věnovány státnímu rozpočtu, daním, škrtům, důchodům atd. Už je to dávno nuda. Trochu osvěžení přinesla nezvyklá debata mezi ministrem financí za ODS Stanjurou a bývalou ministryní financí za Ano Schillerovou, jak to vlastně bylo se snižováním daní při rušení tzv. superhrubé mzdy. Zaujalo mne, že kdyby se náhodou Babišovu hnutí podařilo toto snížení daní pro bohaté nějak časově omezit v samotném návrhu zákona, ODS by to nepodpořila.

Hnutí Ano ovšem k protlačení snížení daní pro bohaté potřebovalo podporu ODS, SPD by mu nestačila, protože ostatní formace byly zásadně proti snižování daní jako takovému, včetně TOP09 nebo STAN a KDU-ČSL. Nakonec to pohodlně prošlo hlasy Ano + ODS + SPD. Já vím, pořád to v Britských listech opakuji. Novinkou pro mne byl ovšem vzkaz ministra financí, že prezidentovo veto rozpočtu, odvolávající se na slíbenou dočasnost snížení daní, je jenom technikálie a že současná koalice nemá odpovědnost za nic, co případně minulá vláda panu prezidentovi slíbila (a samozřejmě TOP09, STAN, KDU-ČSL, ba i piráti, jdou už plně na ruku ODS). Dnes vládne ODS a žádné zvyšování daní bohatým na původní úroveň nebude. A basta. To pan Stanjura řekl naprosto jasně.

O to zajímavější bylo handrkování pana ministra a paní bývalé ministryně, kde by se vlastně v rozpočtu dalo přidat nebo šetřit, aby byl zmírněn tzv. strukturální deficit (ano, jsme zase u toho). Toto handrkování kromě pana moderátora pískala ještě paní viceguvernérka ČNB Zamrazilová. Pan ministr se odvolával na to, že budou navrženy různé parametrické změny různých daní a opatření, čímž všechno zakryl dušičkovou mlhou.

A nutno říci, že ODS se právem může cítit na koni. Její preference jsou podle nových dat prezentovaných ve zmíněném pořadu na 21,5 %, což je 3,5 % výše než před měsícem. ČSSD, kdysi vedle ODS druhá nejsilnější strana s hodnotami kolem 30 %, je stále jasně pod pěti procenty (3,5-4 %). Výrazný růst ve srovnání s minulým měsícem je vidět také u pirátů: z 8 % na 11,5 %. Ano naopak kleslo na 26,5 %, tedy o tři procentní body. Jde prý o voliče, kteří se se rozhodli, že by nešli k volbám. Naopak růst ODS je podle získaných dat na úkor partnerů z vládní koalice. Z těchto formací klesli STAN o 1,5 % a hlavně lidovci o 2,5 %. Růst o 1,5 % zaznamenala TOP09.

Ve srovnání koalic má Spolu 31,5 %, tedy růst o 3 %, Ano kleslo o 3,5 % na 28 % - a PirSTAN posílili o 2 % na 14 %. Z hlediska nevýhodnosti držet PirSTAN pohromadě a naopak výhodnosti spojení ODS s TOP09 a KDU-ČSL ve Spolu se nic nemění. Snad jen to, že ODS může začít přemýšlet, že by se pokusila úplně kanibalizovat lidovce a STAN, možná i TOP09, a jít do příštích sněmovních voleb sama bez nutnosti řešit kroužkování (dnes na její úkor mají lidovci ve Sněmovně v důsledku kroužkování nejvyšší počet mandátů v dějinách). Pokud jí ovšem preference zase rychle nespadnou na nějakých 15 %.

Posilování ODS je určitě velmi pozoruhodný jev. SPD, o které by se dalo uvažovat jako o straně, jež bude sklízet krajně pravicový neklid ve společnosti, naopak klesá (pro krajní pravici z Václaváku je ale SPD spíše nepřátelskou silou). Nejzajímavější ze všeho na těchto posledních datech mi přijde ale rozhodnutí voličů Ano, že nebudou volit. Tři a půl procenta pokles je docela hodně, nota bene v situaci, kdy je Ano v opozici a snaží se surfovat na energetické krizi a inflaci. Možná by Andrej Babiš mohl prezidentskou kampaní nakonec své hnutí ještě více oslabit nebo podpořit ODS. Ano se rozhodně podle těchto posledních dat neukazuje jako hnutí, které by mohlo ohrozit stabilní postavení Fialovy vlády ve společnosti.

A na závěr jedno překvapení: dnes dokonce také já musím ODS za něco pochválit. Komu se daří, tomu se daří. Pan ministr financí z ODS totiž v Otázkách V. Moravce řekl, že ti, kdo nechávají své peníze na účtu, bojují proti inflaci. Tomu tleskám jako hezkému a upřímnému přiznání, že snižování daní pro bohaté je jednou z hlavních příčin inflace. Chudí na kontech totiž prakticky nic nemají, co by mohli utrácet, a snižování daní na tom nic nezměnilo. Způsobilo jen to, že konta už tak hodnotná začala přetékat a bylo třeba ty peníze nějak investovat a posílit tím inflaci. Celá inflační spirála začínala ostatně loni v létě na růstu nemovitostí. Investiční byt sem, investiční byt tam.

