Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij na návštěvě Chersonu: důležité je vyjádřit podporu obyvatelům

14. 11. 2022

Zelensky visits liberated Kherson, gives awards to Ukrainian military there pic.twitter.com/mwuqeyrZI2 — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) November 14, 2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij strávil v pondělí dopoledne třicet minut návštěvou nově osvobozeného města Cherson, několik dní poté, co se ruská vojska stáhla z města přes řeku Dněpr do jižní části Chersonské oblasti.



Podle agentury Reuters prezident během návštěvy řekl: "Postupujeme vpřed," když promlouval k vojákům před správní budovou na hlavním náměstí. "Jsme připraveni na mír, mír pro celou naši zemi."



Poděkoval NATO a dalším spojencům za jejich podporu ve válce proti Rusku a uvedl, že dodávka vysoce mobilních dělostřeleckých raketových systémů (Himars) ze Spojených států měla pro válečné úsilí Ukrajiny velký význam.



Na hlavním náměstí před správní budovou, kterou donedávna okupovaly ruské jednotky, se shromáždili také rodiče s dětmi, někteří tlačili dětské kočárky.



Někteří lidé mávali ukrajinskými vlajkami a jiní měli vlajku přehozenou přes ramena.



"Jsem opravdu šťastný, na reakci lidí je vidět, že jejich reakce není zinscenovaná," řekl Zelenskij, kterého obklopovala těžce ozbrojená ochranka. "Lidé čekali na ukrajinskou armádu, na naše vojáky, na nás všechny."

Podle něj bylo důležité navštívit Cherson, aby vyjádřil podporu obyvatelům, kteří vydrželi asi osm měsíců ruské okupace, a ukázal jim, že "se opravdu vracíme, opravdu vyvěšujeme svou vlajku".



Na otázku novinářů, kam by ukrajinské síly mohly postoupit příště, odpověděl: Nemáme zájem o území jiné země." "Moskvu ne.

- Ruské síly před ústupem zničily klíčovou infrastrukturu v jižním ukrajinském městě Cherson, uvedl Zelenskij ve svém nočním projevu. Ruská vojska "zničila veškerou kritickou infrastrukturu: komunikace, vodu, teplo, elektřinu", uvedl ve svém posledním celostátním projevu. Starosta Chersonu řekl, že humanitární situace je "vážná" kvůli nedostatku vody, léků a chleba. Zelenskij uvedl, že úřady se vypořádaly s téměř 2 000 minami, nástražnými dráty a nevybuchlými granáty, které zde zanechala ruská vojska.



Ukrajinci uvítali ústup Ruska z Chersonu Kyjev uvedl, že pracuje na odminování strategického jižního města a obnovení dodávek elektřiny v celém regionu. V dříve okupovaných vesnicích Pravdyne a Snihurivka u Chersonu se vracející se obyvatelé objímali s vracejícími se vojáky a svými sousedy, někteří nedokázali zadržet slzy. "Konečně vítězství!" řekl jeden z nich.



Šéf chersonské regionální státní správy prohlásil, že se dělá vše pro to, aby se do oblasti "vrátil normální život". Jaroslav Januševič, který promluvil z města Cherson ve videozáznamu zveřejněném na sociálních sítích, uvedl, že zatímco probíhá odminování, byl zaveden zákaz vycházení a pohyb do města a z města byl omezen. Zelenskij dodal, že v Chersonské oblasti bude obnoveno 226 osad, které zahrnují více než 100 000 místních obyvatel. Ukrajina může "cítit blížící se naše vítězství", dodal ve svém posledním národním projevu.



- Zelenskij obvinil ruské vojáky z válečných zločinů a zabíjení civilistů v Chersonu. "Vyšetřovatelé již zdokumentovali více než 400 ruských válečných zločinů. Byla nalezena těla mrtvých civilistů a vojáků. Ruská armáda za sebou zanechala stejnou brutalitu jako v jiných regionech země, do kterých vstoupila," řekl v neděli.



- Poté, co bylo oznámeno, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov byl po příletu na Bali na summit G20 hospitalizován, nastal zmatek. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová toto tvrzení odmítla jako "vrchol falše" a zveřejnila video, na němž Lavrov sedí a čte si v hotelu dokumenty. Na videu Lavrov říká: "Je to druh hry, která není v politice nová. Západní novináři musí být pravdomluvnější - musí psát pravdu". Guvernér Bali však uvedl, že Lavrov je sice v dobrém zdravotním stavu, ale byl v nemocnici na vyšetření.



- Nejvyšší diplomat EU prohlásil, že Ukrajina se rozhodne, kdy zahájí rozhovory s Ruskem, a to uprostřed rostoucích spekulací, že západní hlavní města budou na Kyjev vyvíjet nátlak, aby zahájil jednání. Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci, řekl: "Ukrajina se sama rozhodne, co bude dělat. Naší povinností je ji podpořit." Přijel na měsíční zasedání ministrů zahraničních věcí EU, které bude zaměřeno na válku na Ukrajině. Borrell uvedl, že ruský ústup a znovudobytí Chersonu Ukrajinou je "velmi dobrou zprávou" a ukazuje, že strategie vojenské podpory ze strany EU je správná.



Tiskový tajemník Vladimira Putina Dmitrij Peskov v pondělí ráno novinářům řekl, že ruský prezident na s- ummit G20 na Bali nepojede, protože "okolnosti vyžadují, aby prezident byl prioritně v Ruské federaci".



