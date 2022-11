Nizozemsko: Jak se politik René van der Linden stal de facto ruským vlivovým agentem

16. 11. 2022

Politik CDA René van der Linden byl léta zastáncem Kremlu, v úzkém kontaktu s ruským špionem Valerijem Levickým. Vyplývá to ze zprávy, kterou v září zveřejnilo London Dossier Center oligarchy a Putinova kritika Michaila Chodorkovského.

NRC prozkoumala dokumenty a e-maily ze spisu. Podrobně ukazují, jak byl Van der Linden využíván Kremlem k ovlivňování západního veřejného mínění a západních politiků. Vystoupil na konferencích v Moskvě a bojoval proti evropským sankcím. Procestoval Evropu na náklady Rusů.

V roce 2018 se Van der Linden setkal v hotelovém pokoji ve Vídni také s kontroverzním ruským politikem Leonidem Sluckým. Sluckij – krajně pravicový a blízký prezidentu Vladimiru Putinovi – byl jedním z prvních Rusů, kteří byli v roce 2014 zařazeni na sankční seznam Evropské unie.

René van der Linden podle svých slov do poloviny roku 2019 nevěděl, že ruský diplomat Valerij Levickij je špión. Van der Linden: "Ve chvíli, kdy jsem slyšel, že Levitsky je špión, něco ve mně prasklo. Řekl jsem: teď je konec." A: "Pokud to nizozemská vláda nebo zpravodajské služby už nějakou dobu vědí, pak považuji za velmi politováníhodné a trestuhodné, že jsem nebyl informován dříve."

V hale Atatürkova letiště v Istanbulu se politik CDA René van der Linden loučí se dvěma úředníky z provincie Limburg. V únoru 2018 se skupina vrátila z obchodní mise v Ázerbájdžánu. V této bývalé sovětské republice Van der Linden ve své pozici "velvyslance" Limburgu potřásl rukou svému blízkému známému, prezidentu Ilhamu Alijevovi. Ten je známý porušováním lidských práv ve své zemi.

Van der Linden stejně jako jeho společníci na cestách obdržel letenku z provincie Limburg na let zpět z Ázerbájdžánu přes Istanbul. Van der Linden má ale v kapse ještě další letenku. Za let z Istanbulu do Vídně a poté do Bruselu zaplatil Kreml. Po rozloučení s představiteli Limburgu v Istanbulu nasedá Van der Linden do letadla Turkish Airlines směřujícího do rakouské metropole. Na jeho jméno je tam zarezervován hotelový pokoj, rovněž na náklady Ruska.

Van der Linden se sejde s kontroverzním politikem v nadstandardním pokoji hotelu NH Wien Airport. Jmenuje se Leonid Sluckij. Je předsedou zahraničního výboru Státní dumy, ruského parlamentu. Sluckij – krajně pravicový a blízký prezidentu Vladimiru Putinovi – byl jedním z prvních Rusů, kteří byli v roce 2014 zařazeni na sankční seznam Evropské unie. Aktivně podporuje rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině a také anexi Krymu.

Sankční pravidla zakazují cestování po EU, ale protože Rus navštěvuje bezpečnostní organizaci OBSE ve Vídni, smí v únoru 2018 pobývat na území EU dva dny. To je dost času na setkání s van der Lindenem.

O schůzce ve Vídni se píše ve zprávě londýnského Dossier Center oligarchy a kritika Putina Michaila Chodorkovského. Od roku 2017 tato organizace pravidelně publikuje o ruských představitelích, kteří hrají roli v síti Vladimira Putina. Jedná se o důkazy korupce na vysoké úrovni v Moskvě a pokusy Kremlu ovlivnit západní veřejné mínění a politiky.

Zveřejněná zpráva je založena na uniklých e-mailech a dokumentech bývalého ruského diplomata Valerije Levického. NRC tyto dokumenty vlastní. Je to tento diplomat, kdo zařídí schůzku mezi Van der Lindenem a Sluckým. Levickij je generálním konzulem ve Štrasburku, když ho – čtyři měsíce po schůzce ve Vídni – odhalí francouzská tajná služba jako špiona ruské zpravodajské služby GRU. Na jaře 2018 ho Francie ze země vyhošťuje.

O rok později francouzské noviny Le Monde odhalují, že Levickij otevřel dveře "agresivním ruským vlivovým agentům" v Radě Evropy. Tento orgán pro lidská práva není široké veřejnosti téměř znám, ale pro autoritářské země je velmi důležité, aby ze Štrasburku nedostávaly špatné zprávy o situaci v oblasti lidských práv v jejich zemi.

