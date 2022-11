Twitter uzavírá své kanceláře poté, co přísaha věrnosti pro Elona Muska vyvolala vlnu výpovědí

18. 11. 2022

čas čtení 4 minuty



Twitter má nyní problémy s udržením zaměstnanců poté, co Musk požadoval, aby zaměstnanci podepsali závazek pracovat "dlouhé hodiny s vysokou intenzitou".



Krize ve společnosti Twitter v pátek dosáhla nových rozměrů, když stovky zaměstnanců údajně odmítly ultimátum Elona Muska, aby pro firmu nadále pracovali, což ohrožuje její schopnost dále fungovat.



Vzhledem k tomu, že společnost dočasně uzavřela své kanceláře pro zaměstnance, uživatelé Twitteru se začali loučit a odkazovat se na účty na jiné platformě.



Mezi odcházejícími je mnoho inženýrů zodpovědných za opravu technologických chyb a prevenci výpadků služeb. To vyvolává otázky ohledně stability platformy v souvislosti se ztrátou zaměstnanců a vyvolává spěšné debaty mezi manažery o tom, koho požádat o návrat, uvedli současní i bývalí zaměstnanci. Twitter má nyní problémy s udržením zaměstnanců poté, co Musk požadoval, aby zaměstnanci podepsali závazek pracovat "dlouhé hodiny s vysokou intenzitou".Krize ve společnosti Twitter v pátek dosáhla nových rozměrů, když stovky zaměstnanců údajně odmítly ultimátum Elona Muska, aby pro firmu nadále pracovali, což ohrožuje její schopnost dále fungovat.Vzhledem k tomu, že společnost dočasně uzavřela své kanceláře pro zaměstnance, uživatelé Twitteru se začali loučit a odkazovat se na účty na jiné platformě.Mezi odcházejícími je mnoho inženýrů zodpovědných za opravu technologických chyb a prevenci výpadků služeb. To vyvolává otázky ohledně stability platformy v souvislosti se ztrátou zaměstnanců a vyvolává spěšné debaty mezi manažery o tom, koho požádat o návrat, uvedli současní i bývalí zaměstnanci.





Jako první signál, že počet těch, kteří odmítli podepsat smlouvu, je větší, než se předpokládalo, Musk zmírnil mandát k návratu do kanceláře, který vydal před týdnem, a ve čtvrtek zaměstnancům řekl, že jim bude umožněno pracovat na dálku, pokud jejich manažeři ujistí, že "skvěle přispívají".



Později Twitter prostřednictvím e-mailu oznámil, že do pondělí uzavře "naše kancelářské budovy" a znemožní zaměstnancům přístup do budov, uvedl deník New York Times.



Na internetu uživatelé spekulovali, že by Twitter mohl být vyřazen z provozu během několika hodin nebo dnů.



Ve čtvrtek večer se začala zpomalovat verze aplikace Twitter, kterou používají zaměstnanci, podle jednoho ze zdrojů obeznámeného se záležitostí, který odhadl, že veřejné verzi Twitteru hrozí během noci výpadek.



"Pokud vzniknou technické problémy, v mnoha oblastech už není nikdo, kdo by to opravil," uvedla osoba, která si nepřála být jmenována z obavy před pomstou.



Tato zpráva vyvolala na platformě vlnu smutku a přiměla mnoho uživatelů, aby se jako alternativa propojili se svými účty na Instagramu nebo Mastodonu.



Americká zastupitelka Alexandria Ocasio-Cortezová na Twitteru uvedla, že ji lze najít na Instagramu nebo na e-mailu.





Následoval její tweet, ve kterém uvedla, že zaměstnanci, kteří společnost vybudovali, si zaslouží lepší zacházení.







Oficiální vládní účty také začaly poskytovat informace, kde je lze najít jinde.Musk pnavzdory tomu v pátek zveřejnil memes zesměšňující očekávaný zánik této platformy a uvedl, že používání Twitteru je na "historickém maximu".Již dříve se Musk setkal s některými vedoucími zaměstnanci, aby se je pokusil přesvědčit, aby zůstali, uvedl jeden současný zaměstnanec a nedávno odcházející zaměstnanec, který byl v kontaktu s kolegy z Twitteru.V soukromém chatu na síti Signal s asi 50 zaměstnanci Twitteru jich podle bývalého zaměstnance téměř 40 uvedlo, že se rozhodli odejít.A v soukromé skupině na Slacku pro současné a bývalé zaměstnance Twitteru se asi 360 lidí připojilo k novému kanálu s názvem "voluntary-layoff", uvedla osoba obeznámená se skupinou na Slacku.V samostatné anketě na Slepu byli zaměstnanci požádáni, aby odhadli, jaké procento lidí by na základě jejich vnímání Twitter opustilo. Více než polovina respondentů odhadovala, že odejde nejméně 50 % zaměstnanců.I když není jasné, kolik zaměstnanců se rozhodlo zůstat, čísla poukazují na neochotu některých zaměstnanců zůstat ve firmě, kde Musk přispěchal s propuštěním poloviny zaměstnanců včetně nejvyššího vedení a nemilosrdně mění kulturu s důrazem na dlouhou pracovní dobu a intenzivní tempo.Modrá srdíčka a pozdravné emotikony zaplavily ve čtvrtek stránky a interní chatovací místnosti, což bylo podruhé během dvou týdnů, kdy se zaměstnanci Twitteru loučili.Do 18 hodin našeho času oznámily svůj odchod více než dvě desítky zaměstnanců Twitteru ve Spojených státech a Evropě ve veřejných příspěvcích na Twitteru, které prověřila agentura Reuters, ačkoli jednotlivé výpovědi nebylo možné nezávisle ověřit.Na začátku středy Musk poslal zaměstnancům Twitteru e-mail, ve kterém uvedl: "Abychom mohli v budoucnu vybudovat průlomový Twitter 2.0 a uspět ve stále konkurenčnějším světě, budeme muset být mimořádně tvrdí."V e-mailu byli zaměstnanci vyzváni, aby klikli na "ano", pokud chtějí zůstat. Ti, kteří neodpoví do čtvrteční 17. hodiny východního času, budou považováni za odcházející a dostanou odstupné, stálo v e-mailu.S blížícím se termínem se zaměstnanci snažili zjistit, co mají dělat.Zdroj v angličtině ZDE