Katar: Byli jsme blbci, že jsme vůbec o ten fotbalový šampionát usilovali

22. 11. 2022

čas čtení 2 minuty

Dva známí novináři z televize BBC John Sopel a Emily Maitlis odtamtud uprchli (kvůli cenzuře) a dělají nyní podcasty pro komerční rozhlasový koncern:

This is fascinating. The News Agents have spoken to a source close to the Qataris who says they’re massively regretting their World Cup bid. pic.twitter.com/9OszVlCM9q — Dino Sofos (@dinosofos) November 21, 2022

John Sopel: O víkendu jsem měl fascinující rozhovor s někým, kdo úzce spolupracuje s Katařany, a ten vrhl úplně jiné světlo na to, co si nyní v Kataru myslí o tom fotbalovém mistrovství. A je to, v podstatě: Proč jsme se proboha obtěžovali, vynaložili jsme na to 200 milionů liber. Jsme očerňováni kvůli právům LGBTQI. Jsme napadáni, že jsme zkorumpovaní kvůli způsobu, jakým jsme to mistrovství světa získali. Jsme vnímáni jako tak trochu viktoriánský relikt z 19. století v pracovním právu, v důsledku způsobu, jakým se zacházelo s hostujícími pracovníky. Nic dobrého jsme nezískali. V důsledku toho všeho to byly obrovské vyhozené peníze a já bych si přál, aby to všechno prostě zmizelo, ale nejde to.



Emily Maitlis: Je to tak zajímavé, když to takhle obrátíte, protože samozřejmě co měli Katařané, než to všechno začalo? Byli to malé děti. Nebyli to Saúdové s MBS, kteří chodí, víte, a vraždí novináře. Byli anonymně bohatí. Měli bohatství. Měli dodávky plynu. V klidu si to vyřizovali tak nějak přátelsky vůči Západu, a teď to všechno vyhodili do vzduchu, že? Jsou ve středu pozornosti a ta funguje jen tehdy, když vypadáte lépe, ne hůře, a oni právě teď nevypadají lépe.



Jiohn Sopel: A měli obrovský vliv na Američany, protože největší letecká základna je v Kataru, největší americká letecká základna na Blízkém východě, takže měli obrovské páky na Američany a teď udělali tenhle veřejný projev, že mají mistrovství světa. A to se musí říct, že docela dost toho u nich šlo do háje v mnoha ohledech.



Emily Mailtlis: A ve fotbale jsou na nic.



Jiohn Sopel: Ano, tím tomu nasadlili korunu. Včera večer stáli na hřišti za h....



Emily Mailtlis: . Myslím, že to byl první hostitelský tým, který prohrál úvodní zápas. Nebudu vám tu dělat fotbalovou analýzu, na to jsou tu kvalifikovanější lidé než já.

