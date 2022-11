Heisbourg: Putin může na Ukrajině vyhrát, jen pokud se Trump vrátí k moci

23. 11. 2022

čas čtení 8 minut

Zda Rusko prohraje válku na Ukrajině závisí především na Spojených státech, říká François Heisbourg. Celosvětově uznávaný geostratég má hluboké znalosti o dodávkách zbraní na Ukrajinu – a předpovídá další průběh války v rozhovoru s Martinou Meisterovou. Zda Rusko prohraje válku na Ukrajině závisí především na Spojených státech, říká François Heisbourg. Celosvětově uznávaný geostratég má hluboké znalosti o dodávkách zbraní na Ukrajinu – a předpovídá další průběh války v rozhovoru s Martinou Meisterovou.

Třiasedmdesátiletý François Heisbourg je konzultantem Londýnského mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS), pařížské Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) a je považován za jednoho z nejuznávanějších geostratégů na světě. Dlouhodobě přispívá k obranné doktríně Francie. Krátce předtím, než ruská armáda napadla Ukrajinu, vydal svou poslední knihu Návrat války.

WELT: Pane Heisbourgu, nedávno jste byl v logistickém centru v Polsku, kam přicházejí dodávky zbraní pro Ukrajinu. S jakými poznatky jste odcházel?

François Heisbourg: S vědomím, že Evropa na tom není tak špatně, jak se často tvrdí. Zajišťujeme více než polovinu dodávek zbraní, USA dodávají 49 %. Francouzi opakovaně vyjadřovali pochybnosti o metodice statistik o dodávkách zbraní zveřejňovaných různými instituty. Někdy se mísily sliby dodávek a dodávky zbraní. Proto jsem si chtěl udělat představu a bral v úvahu pouze skutečné dodávky a jejich hmotnost v tunách. Musíte na to myslet jako na distribuční centrum Amazonu. Dodávky přijíždějí na jednu stranu, jsou tříděny a opouštějí středisko na druhé straně směrem na Ukrajinu. Za prvních sedm měsíců války tudy prošlo asi milion tun zbraní a munice.

Na Francii připadá bohužel jen 1,4 % dodávek, což ji řadí na poněkud ostudné deváté místo. Nejvíce z Evropanů dodává Polsko s 20 %, Německo přichází s 9 %.

WELT: V této zemi se tvrdě diskutuje o tom, zda to stačí. Jak hodnotíte německé úsilí?

Heisbourg: Německo se rádo nechává nadávat za své zdlouhavé byrokratické procesy a své politické problémy, ale Německo nakonec plní. A hodně! Berlín odvedl fantastickou práci. Není to vůbec jen o dodání, ale ještě více o tom, kdy. Systém protivzdušné obrany Iris-T SLM dorazil na Ukrajinu dříve než ostatní přesně ve správný čas a začátkem října zajistil, že Kyjiv bude méně zranitelný vůči ruským leteckým útokům.

WELT: Je to, co aktuálně dodáváme, dostatečné?

Heisbourg: Nejsem jedním z těch, kteří volají po zdvojnásobení nebo ztrojnásobení dodávek zbraní. Pokud by současné dodávky zbraní pokračovaly, teoreticky by to Ukrajince dostalo do pozice vyhrát válku. Za osm měsíců Ukrajinci získali zpět polovinu území, které jim Rusové ukradli. Pokud budou pokračovat tímto tempem, příští rok budou mít vše zpět, což je sice jednoduchý, ale proto možná špatný výpočet. Nepotřebuje více zbraní, ale neustále jiné, aby se přizpůsobila změněné situaci. Stydím se však za to, že přímá finanční pomoc USA Ukrajině je více než dvojnásobná ve srovnání s evropskou. To je pro mě nepochopitelné.

WELT: S ohledem na neúspěchy, které musel snášet, mohl Putin nakonec ještě použít jaderné zbraně?

Heisbourg: Nevím a je možné, že to neví ani sám Putin. Pokud ale chcete mít o riziku jasno, měli byste analyzovat nejen to, co to znamená pro nás, ale co to znamená pro něj. Pro nás by použití taktických jaderných zbraní bylo hrozným zemětřesením. Světová ekonomika by se zhroutila. Co by to ale znamenalo pro Putina? Číňané by byli hodně naštvaní, Indie, druhý nejdůležitější partner Ruska, ještě víc. Zadruhé by si musel položit otázku, zda atomová bomba skutečně funguje tak, jak si představuje.

WELT: Co tím myslíte?

Heisbourg: Od Nagasaki nikdo nepoužil jaderné zbraně. Kdo může vážně tvrdit, že ví, co se děje? Podle našich informací Rusové už poměrně dlouho nové jaderné zbraně nevyráběli. To znamená, že byly ve skladu po dlouhou dobu. Jak spolehlivé jsou? Jakou roli hraje povětrnostní situace? Co se stane, když bomba spadne nízko a téměř exploduje na zemi? Radioaktivní spad, krátkodobý, ale vysoce radiační, by mohl cestovat po celém světě a spadl by také do Ruska. Proč by Putin tak riskoval?

WELT: Bylo správné mluvit o jaderném "armagedonu", jak to udělal americký prezident Joe Biden poté, co Putin znovu zařinčel jadernou šavlí?

Heisbourg: Pro mě je jednou z mnoha záhad této války důvod, proč muž jako Biden, který prožil studenou válku, se z ní naučil tak málo. Biden reagoval jako Barack Obama tváří v tvář červeným čarám v Sýrii, ne jako John F. Kennedy nebo Ronald Reagan ve velkých krizích studené války, kdy byla jaderná hrozba velmi reálná. Neaplikuje známá pravidla, která tehdy velmi dobře fungovala.

WELT: To znamená?

Heisbourg: Dám vám příklad: Pokud víte, že únikové cesty v divadle jsou zablokované, nestůjte v přeplněném sále a nekřičte: Hoří! Hoří tu!, jen abyste viděli, co se stane potom. Přesně to ale Biden udělal, když Putina varoval před "jaderným Armagedonem". Naznačil Putinovi, že může dál vyhrožovat, že se jím nechá zastrašit a stáhne ohon jako splašené zvíře.

WELT: Existuje reálná možnost, že Ukrajina porazí Rusko?

Heisbourg: Štěstí je ve válce důležitý, často podceňovaný faktor. A na rozdíl od jiných odborníků si přeji krutou zimu, protože pouze suchá, zmrzlá půda zajistí pohyblivost tanků a bojových vozidel pěchoty. Druhým důležitým bodem je přerušit nebo alespoň omezit pozemní spojení mezi Donbasem a Krymem. Protože v tuto chvíli je ruská armáda doplňována přes úzký pruh země podél Azovského moře, protože Krymský most nebyl zcela opraven a není opět plně odolný. Pokud se to podaří, může to být pro Moskvu politicky obtížné. S výjimkou špinavé dohody s možná znovuzvoleným Donaldem Trumpem a triumfujícím Ruskem vidím pouze jeden možný výsledek: Kolaps jedné z obou vlád.

WELT: Může Putin ještě tuto válku vojensky vyhrát?

Heisbourg: Pouze pokud se Trump vrátí k moci a Američané se obrátí zády k Ukrajině. Pokud však bude trend, jaký nyní nastupuje, pokračovat, nemůže vyhrát. Ale to je těžké předvídat. Kyjiv odhaduje, že jen 4. listopadu bylo zabito 840 ruských vojáků. I když se taková čísla musejí brát s rezervou, je to velmi blízko ztrátám Francie během 1. světové války! Když Putin konečně poslal na Ukrajinu 40 000 vojáků, s 800 mrtvými denně za 50 dní nezůstane z kontingentu nikdo. Putin se také může mýlit ohledně Trumpa. Pokud nebude znovu zvolen, čeká ho kolaps vlastního režimu nebo něco, co se tomu podobá.

WELT: Scénář, který se zdá být vzdálený...

Heisbourg: Státní převrat se mi skutečně nezdá pravděpodobný. Spíš věřím v protesty lidí, ale ani to zatím není v dohledu. Vždy se má za to, že válka jsou především zbraně, hněv a řinčení šavlí. Určitě ano. Ale zásadní je lidský faktor. Válka je také mimořádná koncentrace několika rozhodnutí na malou skupinu lidí.

WELT: Není lidský faktor v Putinově případě obzvlášť nepředvídatelný?

Heisbourg: Putin není při prosazování svých cílů iracionální. Jsou to cíle, které jsou naprosto nesmyslné. Ve skutečnosti by se neměl zaměňovat Putin s Hitlerem, ale jedno s ním má společné: Fantasmagorický rozměr válečných cílů. Putinův "Mein Kampf" je článek o 7 000 slovech, ve kterém falšuje historii a popírá právo ukrajinského lidu na existenci. To je jediný důvod, proč předpokládal, že jeho armáda může bez odporu postoupit do Kyjiva během několika dní.

Zdroj v němčině: ZDE

0