"Zkusme něco nového": Naomi Klein vyzývá k bojkotu příštího klimatického summitu COP

24. 11. 2022

Spisovatelka a ekologická aktivistka Naomi Kleinová v pondělí vyzvala organizace občanské společnosti, aby bojkotovaly klimatický summit COP 2023 ve Spojených arabských emirátech - jednom z největších světových producentů ropy - poté, co letošní summit skončil bez jakýchkoli konkrétních opatření k postupnému ukončení využívání fosilních paliv, a to navzdory veškerému úsilí aktivistů z celého světa, informuje Jake Johnson.

Klein v sérii tweetů vyjmenovala některá výrazná selhání COP27 - od odmítnutí hostitelské egyptské vlády propustit politického vězně Aláa Abd El-Fattáha až po "slabou klimatickou dohodu, která chrání znečišťovatele" - a uvedla, že "nyní je čas rozhodnout, že se to nebude příští rok opakovat."



"Občanská společnost by měla vyhlásit bojkot a místo toho uspořádat skutečný lidový summit," napsala Klein. "Jedno setkání na každý kontinent, aby se omezilo létání."



"Do programu COP28 mohou být zakomponována lobbistická zasedání s vládami, které zřejmě pojedou do SAE," pokračovala. "Ale proč by občanská společnost měla vynakládat peníze, čas a uhlík, aby se k nim připojila jen proto, aby jej znovu prohlásila za neúspěch? Zkusme něco nového."



Klein vyzvala k novému opozičnímu přístupu ke každoročnímu klimatickému summitu OSN v návaznosti na setkání, na němž byla občanská společnost obtěžována, sledována a odsunuta na vedlejší kolej autoritářskou vládou Egypta, zatímco se na summitu hemžili lobbisté společností Exxon, Chevron a dalších fosilních gigantů zodpovědných za rekordně vysoké emise skleníkových plynů, kteří se bránili snahám o zahrnutí postupného omezování fosilních paliv do závěrečného textu summitu.



Jak uvedl deník Financial Times: "Poslední hodiny summitu se nesly ve znamení snahy desítek zemí zahrnout do textu závazek postupného snižování spotřeby všech fosilních paliv, což se nakonec nepodařilo."



Klein nebyla zdaleka sama, kdo litoval, že summity COP opakovaně selhávají v přímé konfrontaci s průmyslem, který je hnací silou klimatické krize, a zdůrazňoval naléhavou potřebu vyvinout alternativní cesty k dosažení ambiciózních opatření v oblasti klimatu - zejména proto, že COP28 ve Spojených arabských emirátech má podle všeho přinést tytéž výsledky.



"Je šokující, že za 30 let klimatických jednání OSN nebyla v rozhodnutích nikdy zmíněna eliminace hlavní příčiny globálního oteplování," napsal v neděli Damian Carrington, redaktor deníku The Guardian pro oblast životního prostředí. "Vzhledem k tomu, že klimatický summit OSN v příštím roce bude hostit ropný stát, Spojené arabské emiráty, je těžké si představit, že by se i tam podařilo omezit fosilní paliva."



"Je i nadále nezbytné co nejrychleji se zbavit uhlí, ropy a plynu. Každá tuna CO2, která zůstane v zemi, znamená menší škody na životech a životě," dodal Carrington.



"Dokážou to jednání OSN o klimatu urychleně zajistit? Nevypadá to tak. Pro fosilní státy je příliš snadné držet jednání založená na konsensu v šachu a vyhrožovat, že pokud se o jejich černém zlatu někdo jen zmíní, celé to vyhodí do povětří. V COP27 bylo více lobbistů za fosilní paliva než delegátů z tichomořských ostrovů, které jejich průmysl tlačí pod mořskou hladinu," napsal Carrington.



Celý text v angklickém originále ZDE

