Podle nových údajů se počet úmrtí způsobených elektrokoloběžkami v Británii letos ztrojnásobil

26. 11. 2022

čas čtení 7 minut

Údaje britského ministerstva dopravy ukazují, že do června letošního roku došlo ke 12 úmrtím v souvislosti s elektrokoloběžkami, v roce 2021 to byly čtyři úmrtí.







Počet osob usmrcených při nehodách e-koloběžek se v Británii za poslední rok ztrojnásobil, ukázaly nové údaje.



Podle údajů z britského ministerstva dopravy za posledních dvanáct měsíců do června 2022 zemřelo při nehodách e-koloběžek 12 lidí.



Toto číslo je třikrát vyšší než za stejné období roku 2021, kdy zemřeli čtyři lidé.



Nejnovější údaje přicházejí po úmrtí 71leté Lindy Davisové, která zemřela poté, co ji v červnu v Nottinghamshire srazila e-koloběžka.



Davisová je považována za prvního chodce, který zemřel ve Spojeném království při srážce s e-koloběžkou.



Čtrnáctiletý chlapec, který podle svědků jel po chodníku, když koloběžka paní Daviesovou srazila, byl po incidentu vyslechnut policií. Jeho případ je nadále vyšetřován.



Zatímco nákup e-koloběžek je ve Spojeném království legální, jejich užívání na silnicích a chodnících je nezákonné. Soukromé e-koloběžky však lze používat na soukromých pozemcích.



Vláda v současné době provádí zkušební půjčování e-koloběžek ve 30 různých oblastech Spojeného království.



Ministerstvo dopravy zkouší systémy provozované soukromými poskytovateli, jako jsou Voi a Lime, v řadě velkých měst, včetně Londýna, Nottinghamu a Bristolu.



Vláda nedávno prodloužila toto testování, jehož výsledky budou využity při tvorbě budoucí legislativy týkající se používání e-koloběžek, až do května 2024.



V návaznosti na nejnovější údaje o úmrtích a vážných nehodách vyzvali aktivisté vládu, aby okamžitě zkoušky e-koloběžek pozastavila.



Sarah Gaytonová z britské Národní federace nevidomých uvedla: "Tato čísla by měla být pro nově jmenovaného ministra dopravy Marka Harpera jasným signálem, aby urychleně zastavil testování e-koloběžek a přehodnotil novou legislativu, která má umožnit legální používání soukromých e-koloběžek na veřejných komunikacích.



"Tyto případy jsou jen špičkou ledovce, protože existuje mnoho zranění, která nejsou z mnoha důvodů hlášena a zdokumentována."



"Tato čísla také nezachycují mnoho chodců, z nichž mnozí jsou starší, kteří byli sraženi nebo se velmi těsně minuli s e-koloběžkami, které jezdí na chodnících a veřejných prostranstvích."



Jiní účastníci kampaně vyzvali vládu, aby zavedla legislativu, která zavede povinnost mít na e-koloběžkách státní poznávací značky.



Ashe Medforthová, 56 let, jejíž pětiletá dcera Holly byla sražena e-koloběžkou při chůzi po chodníku a utrpěla tři zlomená žebra a otřes mozku, je šéfka občanské kampaně Just Put A Reg On It.



Díky registraci bude policie v případě, že uvidí e-koloběžku, okamžitě vědět, zda se jedná o nelegální koloběžku.





Počet nehod e-koloběžek meziročně vzrostl



Podle nejnovějších údajů ministerstva dopravy bylo za rok do konce června 2022 zaznamenáno 1 349 kolizí a 1 437 obětí s účastí e-koloběžek.



Toto číslo představuje nárůst oproti 978 nehodám a 1 033 obětem zaznamenaným v předchozím roce - jehož začátek strávila Velká Británie v covidovém lockdownu.



Nejpočetnější demografickou skupinou, pokud jde o účastníky nehod, byli muži ve věku 10-19 let, následováni muži ve věku 20-29 let.



A zdaleka nejčastější oblastí, kde došlo k nehodám na e-koloběžkách, byl Londýn, kde bylo za celý rok zaznamenáno 463 nehod, následovaný hrabstvím Nottinghamshire (91) a Avonem a Somersetem (87).



Podle nejnovějších údajů ministerstva dopravy byl vlastnický status e-koloběžek, které se staly účastníky nehod, policejními složkami, které údaje zaznamenaly, většinou uveden jako "neznámý".



Tam, kde byly údaje zaznamenány, se 120 nehod týkalo soukromých e-koloběžek, zatímco 133 nehod se týkalo pronajatých zařízení.



V letošním roce se řada vážných nehod e-koloběžek dostala na titulní stránky novin, včetně červnové smrti paní Davisové v hrabství Nottinghamshire.



Ve stejném měsíci zemřel v nemocnici 18letý Mason Pitt po nehodě na vypůjčené koloběžce ve Slough. Při srpnovém vyšetřování koroner uvedl, že mladík zemřel na poranění krku po pádu z koloběžky.





V březnu zemřela čtrnáctiletá dívka po srážce s dodávkou v Newhamu ve východním Londýně.



Čtyři dny poté, co havarovala při jízdě na vypůjčeném e-koloběžce v Northamptonu, zemřela 21letá žena a v lednu zemřel také 74letý muž ve Velkém Manchesteru po srážce se dvěma zaparkovanými auty na Nový rok.



Co na to vláda a poskytovatelé?



Ministerstvo dopravy uvádí, že hlavním cílem testů je "posoudit bezpečnost a širší dopady e-koloběžek a vývoj osvědčených postupů pro sdílené služby mikromobility".



V rámci programu ministerstva dopravy mohou osoby s platným britským řidičským průkazem používat pronajaté e-koloběžky na silnicích a cyklostezkách.



Mimo zkušební programy ministerstva dopravy zůstává používání soukromých e-koloběžek na veřejných silnicích a chodnících nezákonné. Odborníci se domnívají, že ve Spojeném království jezdí na e-koloběžkách až jeden milion lidí.



Policie mezitím potírá soukromé jezdce na e-koloběžkách a od ledna do listopadu loňského roku jich metropolitní policie zabavila více než 3 600.



Vláda uvádí, že doufá, že v budoucnu připraví legislativu, která bude e-koloběžky dále regulovat, včetně technických požadavků a očekávání uživatelů na silnicích.



Mluvčí ministerstva dopravy uvedl: "Přestože se počet obětí dopravních nehod ve srovnání s obdobím před pandemií snížil, neúnavně pracujeme na zlepšení bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím naší kampaně THINK! a Oddělení pro vyšetřování bezpečnosti silničního provozu.



"Bezpečnost je jádrem našich zkoušek elektronických koloběžek, které se snaží chránit jezdce, chodce a ostatní účastníky silničního provozu.



"Jízda na e-koloběžce v soukromém vlastnictví na veřejném prostranství je sice v současné době nezákonná, ale zvažujeme, jak nejlépe koncipovat budoucí předpisy."



Mezitím společnost Voi, jeden z největších poskytovatelů půjčoven e-koloběžek zapojených do programu ministerstva dopravy, uvedla, že od začátku zkušebního provozu poskytla více než 20 milionů jízd.



Firma zabývající se mikromobilitou, která provádí zkoušky v 17 městech včetně Bristolu, Birminghamu a Northamptonu, uvedla, že bezpečnost je její "prioritou číslo jedna".





Její mluvčí uvedl, že její zákazníci jsou "podstatně zodpovědnější" než soukromí jezdci na e-koloběžkách díky tomu, že zákazníci musí zadávat své údaje, aby mohli službu využívat.



"Voi chce mít rovné podmínky, pokud nebo až bude vládou zavedena legislativa legalizující soukromé e-koloběžky, s pojištěním, poznávacími značkami a především odpovědností," dodal mluvčí Voi.



Zdroj v angličtině ZDE

