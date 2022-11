Korupce britských konzervativců: Michelle Moneová tajně obdržela 29 milionů liber od firmy, která vyrábí osobní ochranné prostředky

24. 11. 2022

čas čtení 5 minut





Podpora lady Moneové pomohla firmě PPE Medpro získat zakázku proti Covidu. Získala od britské vlády zakázky za 200 milionů liber poté, co Moneová lobbovala u ministrů



Konzervativní poslankyně Horní sněmovny Michelle Moneová a její děti tajně obdrželi 29 milionů liber pocházejících ze zisku firmy PPE, která získala velké vládní zakázky poté, co ji Moneová doporučila ministrům.

Desítky milionů liber ze zisků společnosti PPE Medpro byly převedeny do tajného offshorového fondu, jehož beneficienty byli Moneová a její dospělé děti.

Na otázku Guardianu, proč Moneová neuvedla společnost PPE Medpro v registru finančních zájmů ve Sněmovně lordů, její právník loni odpověděl: "Baronka Moneová neuvedla žádné zájmy, protože z nich neměla žádný finanční prospěch a nebyla s PPE Medpro nijak spojena." Podpora lady Moneové pomohla firmě PPE Medpro získat zakázku proti Covidu. Získala od britské vlády zakázky za 200 milionů liber poté, co Moneová lobbovala u ministrůNa otázku Guardianu, proč Moneová neuvedla společnost PPE Medpro v registru finančních zájmů ve Sněmovně lordů, její právník loni odpověděl: "Baronka Moneová neuvedla žádné zájmy, protože z nich neměla žádný finanční prospěch a nebyla s PPE Medpro nijak spojena."

Zveřejněné dokumenty, které předložila banka HSBC, jsou však s tímto tvrzením v rozporu. Uvádějí, že manžel Moneové, finančník Douglas Barrowman dostal ze zisku společnosti PPE Medpro nejméně 65 milionů liber a tyto prostředky pak rozdělil prostřednictvím řady offshorových účtů, trustů a společností.





Mezi konečné příjemce těchto prostředků patří podle dokumentů i svěřenecký fond na ostrově Man, který byl zřízen ve prospěch Moneové, která byla v té době Barrowmanovou snoubenkou, a jejích dětí. V říjnu 2020 převedl Barrowman do tohoto trustu 28,8 milionu liber pocházejících ze zisků společnosti PPE Medpro.





Bylo to jen pět měsíců poté, co Moneová pomohla společnosti PPE Medpro lobbingem u ministrů získat zakázky na dodávky roušek a sterilních plášťů pro použití v britském zdravotnictví.

Jednapadesátiletá Moneová a sedmapadesátiletý Barrowman v průběhu posledních dvou let opakovaně trvali na tom, že se v PPE Medpro "nijak neangažovali" a "nehráli žádnou roli" v procesu, kterým společnost získala své státní zakázky. Společnost PPE Medpro opakovaně odmítla identifikovat své tajemné sponzory, ale popřela, že by jí byly zakázky přiděleny kvůli "firemním nebo osobním vazbám" na britskou vládu nebo Konzervativní stranu.











Zdroj v angličtině ZDE





0

275

Skandál kolem Moneové a PPE Medpro hrozí, že do něj bude zapleten i premiér Rishi Sunak, který se zavázal, že se "integrita a odpovědnost" stanou charakteristikami jeho premiérství. David Cameron, který se loni sám zapletl do lobbistického skandálu, byl šéfem konzervativců, kteří v roce 2015 jmenovali Moneovou členkou Horní sněmovny. Bývalá majitelka firmy na výrobu spodního prádla se ukázala být jednou z nejvýznamnějších a nejkontroverznějších členů Konzervativní strany.Moneová sdělila svým kolegům z řad konzervativních politiků, že velké množství osobních ochranných prostředků lze pořídit prostřednictvím "mého týmu v Hongkongu".Úředníci Úřadu vlády pak přidali společnost PPE Medpro do seznamu tzv. VIP firem, který vláda na počátku pandemie využívala k zadávání zakázek v souvislosti s covidovou pandemií. Šlo o firmy s vazbami na Konzervativní stranu.Vláda proces VIP důsledně hájila; její mluvčí tvrdili, že zakázky byly zadávány "v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek a pokyny pro transparentnost a že existují pevná pravidla a procesy, které mají zabránit střetu zájmů". Britský vrchní soud však rozhodl, že zadávací řízení VIP je nezákonné.Během několika týdnů po lobbingů Moneové , který vedlo k zařazení společnosti PPE Medpro do skupiny firem s vysokou prioritou, získala tato společnost dvě vládní zakázky v celkové hodnotě 203 milionů liber na dodávky milionů obličejových masek a sterilních chirurgických plášťů.Podle dříve uniklých dokumentů se zdá, že přibližně v té době se Moneová a její tehdejší snoubenec tajně podíleli na podnikání společnosti PPE Medpro. Barrowman se podle všeho osobně podílel na přípravě obchodů společnosti PPE Medpro s partnerem v dodavatelském řetězci, společností Loudwater Trade and Finance, v nichž se společnost PPE Medpro zavázala využít svou "rozsáhlou síť" k získání zakázek od britské vlády. Barrowman se rovněž účastnil schůzky mezi Úřadem vlády, společností PPE Medpro a společností Loudwater.Mezitím Moneová podle všeho odeslala ze soukromého letadla zprávu v aplikaci WhatsApp, v níž projednávala konkrétní podrobnosti týkající se zakázky společnosti PPE Medpro na sterilní pláště. Zpráva byla zaslána osobě z dodavatelského řetězce společnosti PPE Medpro, která ji označila jako "Lady Michelle". Dvojice byla rovněž zahrnuta do korespondence mezi dodavateli společnosti PPE Medpro o nákladové ceně roušek.Barrowman se stejně jako jeho manželka od společnosti PPE Medpro opakovaně distancoval, ačkoli ani jeden z nich výslovně nepopřel, že by z ní měl finanční prospěch. Dříve také jeho právníci trvali na tom, že Barrowman nikdy nebyl "investorem" ve společnosti PPE Medpro.Jejich mimořádné obohacení ze zisků společnosti PPE Medpro může vysvětlovat, proč Moneová pokračovala v lobbování u vlády za další zakázky pro tuto společnost i několik měsíců poté, co jí byly přiděleny zakázky na PPE ve výši 203 milionů liber.Zdá se, že přibližně v době, kdy Moneové fond získal desítky milionů ze zisků pocházejících z PPE Medpro, lobbovala u dalšího tehdejšího konzervativního ministra Jamese Bethella, tentokrát na podporu prodeje testů Covid-19 této společnosti, jak naznačují uniklé e-maily.