"Ochutnej chuť svobody!"

26. 11. 2022

Výrobce čokolády v Kazaschstánu zveřejnil tuto reklamu na čokoládu značky "Kazachstán". Vyčerpaného mladíka z Ruska, který utíká před Putinovou vojenskou mobilizací, potká v kazažských horách Kazach na koni a věnuje mu tabulku této čokolády. "Co to je"? ptá se mladík. "To je chuť svobody," odpoví Kazach.



Komentář:

A confectionery producer in Kazakhstan dropped a new ad for their chocolate bar called “Kazakhstan”. In it, what looks like a Russian draft dodger walks over to Kazakhstan and is handed a chocolate bar. He asks what it is and is told, “It’s the taste of freedom.” Absolute fire. pic.twitter.com/fmc0TvBAfB