Rusko: Hlavní příčinou hrozby rozpadu země je Putin

25. 11. 2022

Nejenže se Rusko vrhlo do neúspěšné imperialistické války, což často vedlo k zániku jiných říší; ale jeho jednostranná anexe částí Ukrajiny znamená, že Moskva si nyní nárokuje hranice, které žádná jiná země na světě neuznává. Obojí zvyšuje pravděpodobnost, že se země rozpadne, varuje Dmitrij Oreškin. Nejenže se Rusko vrhlo do neúspěšné imperialistické války, což často vedlo k zániku jiných říší; ale jeho jednostranná anexe částí Ukrajiny znamená, že Moskva si nyní nárokuje hranice, které žádná jiná země na světě neuznává. Obojí zvyšuje pravděpodobnost, že se země rozpadne,

V současnosti se Vladimir Putin, ruský vůdce stojící za oběma těmito akcemi, stal hlavní hrozbou pro další přežití Ruské federace jako jednotného státního útvaru.

Ještě předtím, než podruhé napadl Ukrajinu, Putin podnikal kroky, které ohrožovaly územní celistvost země tím, že obnovil primitivní sovětský model hypercentralizovaného územního řízení a zničil počátky realističtějšího federalistického uspořádání, které byly vypracovány v 90. letech.

Putin si myslí, že posílil státnost, ale ve skutečnosti zničil instituce, které zajišťují horizontální vazby a tak vše redukuje na otázku vztahů mezi Moskvou a tím či oním regionem, místo aby držel zemi pohromadě vícero způsoby.

To znamená, že když centrum slábne, regionální a republikové elity jsou samy a musejí bojovat s lidovými hnutími, která chtějí radikálnější programy než ony. To se stalo na konci sovětských časů na mnoha místech - a existují všechny důvody si myslet, že by se to mohlo opakovat.

Opravdový federalismus je v Rusku "teoreticky" možný; ale "prakticky" zůstává nemožný kvůli mentální setrvačnosti, která zbyla ze sovětských časů. A tato setrvačnost má ještě další aspekt, který působí proti Putinovi: Stále více lidí v Moskvě chce přinejmenším Stalina a Putin na tuto práci nestačí. Nemá ani sklony, ani prostředky k vybudování říše Stalinova typu.

Poté, co Putin odejde ze scény, je velmi nepravděpodobné, že by se Rusko proměnilo v demokratickou zemi. To by vyžadovalo silného lídra a konsensus, jako byl ten, který existoval na začátku 90. let. Ani jedno není na obrazovce radaru. Místo toho jsou pravděpodobnější boje mezi elitami vedoucí nejprve k jakési juntě a poté k občanské válce.

To co se rozhodně nestane je okupace Ruska vnějšími mocnostmi. Na jedné straně, ačkoli Rusové takto neuvažují, lidé na Západě pojímají geopolitiku spíše z hlediska toků než území. Pokud mohou kontrolovat toky materiálů a osob, nepotřebují ovládat zemi.

A na druhé straně Západ uznává, že může vyhrát mírovou soutěž s Ruskem nebo jeho nástupnickými státy snáze, než by zvládl okupaci. Americké elity si pamatují, jak Reagan zničil Sovětský svaz, a jsou připraveny udělat přesně totéž s Putinem. To znamená žádnou okupaci - a také žádný Marshallův plán.

